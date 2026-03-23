Sociedad

Insalubridad extrema: así vivían los ancianos en un geriátrico clausurado en Chubut

El establecimiento se encontraba plagado de chinches. La Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores presentó una denuncia penal por la extrema vulneración de los derechos de los adultos mayores que allí residían

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Algunos ancianos presentaban picaduras que ponían en riesgo su salud (Fuente: El Chubut)

Una residencia de adultos mayores en Trevelin, provioncia de Chubut, fue allanada y clausurada tras la intervención de la Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Provincia del Chubut, a cargo de Daniel Silva. El operativo se realizó luego de constatarse una situación de extrema vulneración de derechos humanos en el establecimiento, donde se encontraron plagas de chinches y condiciones de insalubridad graves.

La inspección estuvo en manos de la Policía de la Provincia de Chubut. Durante el procedimiento, también identificaron adultos mayores con lesiones con picaduras con lesiones compatibles con picaduras, lo que afectaba su salud, descanso y dignidad.

Tal como se observa en el video que encabeza esta nota, las imágenes son más que preocupantes: las chinches caminaban por las camas donde los jubilados pasaban sus días.

La Defensoría labró el acta correspondiente y dictó una Resolución urgente que ordenó la intervención inmediata del Ministerio de Salud de la Provincia y del Municipio de Trevelin. Se ordenó la clausura preventiva del establecimiento y la reubicación urgente de los residentes para garantizar su integridad y condiciones dignas de alojamiento, de acuerdo con la información a la que pudo acceder El Chubut.

La fachada del geriátrico de
La fachada del geriátrico de Chubut clausurado por insalubridad extrema

La permanencia de personas adultas mayores en condiciones insalubres, con afectación directa a su salud, constituye una forma de violencia institucional y un incumplimiento grave del deber de cuidado, cuya responsabilidad es indelegable por parte del Estado”, señalaron desde el organismo. Como parte de las medidas adoptadas, la Defensoría formuló también una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal, solicitando que se investiguen posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.

La Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores anunció que continuará promoviendo la plena restitución de derechos y la protección integral de las personas adultas mayores. Estas acciones se enmarcan en las políticas públicas impulsadas en la provincia del Chubut bajo la gestión del gobernador Ignacio Torres, se informó.

La imagen muestra una severa
La imagen muestra una severa infestación de chinches en la estructura de madera de una cama, descubierta en el geriátrico de Chubut clausurado por condiciones de insalubridad extrema. ((El Chubut))

Jubilados muertos por COVID: absolvieron a los acusados

La noticia llega tan solo una semana después de que la Justicia absolivera a los tres principales acusados por la muerte por coronavirus de los 10 jubilados en el hogar de adultos mayores Apart Los Incas. Además, dejaron sin efecto la orden de indemnizar a los familiares de los residentes fallecidos.

La Sala II de la Cámara de Casación y Apelaciones resolvió exonerar a Hugo Visca, Luis Megyes y Carla Lorena Raffo de todas las acusaciones que pesaban en su contra. La decisión incluyó el rechazo de la demanda civil que establecía un pago de cuatro millones de pesos por cada víctima. De este modo, la causa penal que investigaba la propagación culposa de una enfermedad peligrosa y la violación de medidas sanitarias concluyó sin condenas para los responsables del geriátrico.

El caso había cobrado notoriedad en abril de 2020 cuando 19 de los 29 adultos mayores residentes del establecimiento contrajeron coronavirus. La emergencia sanitaria obligó a una evacuación coordinada por el SAME, en un operativo que movilizó a efectivos de las fuerzas de seguridad, todo en el contexto del aislamiento obligatorio. El despliegue causó conmoción en el barrio y todo se intensificó, cuando días después fallecieron los 10 residente.

El proceso judicial avanzó hasta junio de 2025, cuando el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12 condenó a los apoderados y a la directora médica de la institución a dos años de prisión en suspenso cada uno. Además, la sentencia los obligaba a indemnizar a los familiares de quienes habían perdido la vida en la residencia. Dos de los imputados fueron absueltos en esa instancia.

La resolución de la Cámara de Casación y Apelaciones cambió el rumbo del proceso. El tribunal consideró que no se había probado la responsabilidad penal de los acusados en la propagación del virus ni en la supuesta violación de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia.

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