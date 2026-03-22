Dos muertos y múltiples daños tras el fuerte temporal en distintas provincias: cuáles siguen bajo alerta amarilla

La grave situación del temporal dejó la ciudad de Paraná destruida (Fuente: Ahora)

El sábado 21 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alertas por tormentas y fuertes vientos que afectaron distintas regiones del país. Por la noche, las lluvias afectaron principalmente a la provincia de Córdoba y Santa Fe.

Durante la noche en la ciudad de Paraná se acumularon casi 100 milímetros generando anegamientos en distintas zonas, derrumbes, caídas de árboles y postes. Según la alerta del SMN el área fue “afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

En este marco, falleció un hombre que conducía en motocicleta luego de chocar contra un poste caído. El hecho ocurrió a primeras horas del sábado según Ahora. El joven circulaba por la calle Lebensohn con sentido norte a sur y metros antes de llegar a la intersección con calle Riacho Paracao, impactó contra una columna de alumbrado durrumbada por el temporal.

El impacto, que se produjo al caer de la motocicleta, le costó la vida de manera instantánea al joven. La situación en la ciudad generó un despliegue de plan de contingencia con la intervención de las áreas de Protección Civil, Desarrollo Humano y Servicios Públicos.

La moto impactó contra un poste tras el temporal en Paraná (Fuente: Ahora)

El objetivo de este operativo es asistir y proteger a aquellas familias más afectadas por las tormentas y despejar las calles tras los derrumbes. El responsable de Defensa Civil municipal, Lucas García comentó: “Hubo muchos postes caídos, árboles caídos, por lo cual el municipio está trabajando arduamente desde la tarde del día de ayer”.

Además explicó que durante el operativo “se evacuó una familia de nueve personas que están alojadas en el CIC (Centro Integrador Comunitario) de barrio Humito hasta que puedan restablecer su vida normal”.

“Lo más fuerte se dio entre las tres y cinco de la mañana, donde tuvimos reportes de árboles caídos y se está trabajando para despejar las zonas afectadas. Las guardias activas que tenemos de Protección Civil están en distintos puntos de la ciudad acudiendo y atendiendo al vecino”, aclaró Lucas García.

Por otro lado, otra provincia que fue gravemente afectada fue el temporal fue Córdoba con acumulados de agua excepcionalmente altos durante la noche del viernes. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional, la localidad de Jesús María quedó al frente del ranking de precipitaciones al recibir 115 milímetros en pocas horas, una cifra ampliamente superior al promedio habitual.

El impacto meteorológico también se llevó la vida de un joven de 29 años que murió al ser arrastrado por la corriente en Córdoba. El episodio sucedió durante la madrugada del jueves cuando la victima intentó cruzar un curso de agua, desbordado por las lluvias. Aunque el amigo que lo acompañaba logró sobrevivir, el hombre desapareció y después de varias horas después hallaron el cuerpo.

Las lluvias intensas en Córdoba derivan en la muerte de un joven y generan alerta nacional (Fuente: El Tribuno)

Cómo siguen las alertas meteorológicas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, varias provincias deberán estar preparadas por las alertas meteorológicas color amarillo el domingo 22 de marzo. Los fenómenos que podrían afectar las distintas zonas son tormentas, vientos y nevadas.

En la zona norte tienen alerta amarilla por tormentas: Jujuy, Formosa, Chaco, el norte de Corrientes, Posadas, el norte de Entre Ríos y el este de Santa Fe. Las lluvias podrían estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos periodos junto con actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Alertas amarillas para el domingo 22 de marzo según el Servicio Meteorológico Nacional

Por el lado de la cordillera, se podrían ver afectadas: La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. Estas zonas tienen una alerta amarilla por viento zonda que según el ente nacional significa: “El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.”

El domingo también habrá alerta por nevadas en la zona cordillera de Neuquén donde “se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual”. Mientras que en la provincia de Chubut la alerta que rige es por lluvia.

El lunes se seguirán expandiendo la alertas por fuertes vientos al sur del país y se mantendrán la mayoría en el norte por tormentas. Sin embargo, la parte de la cordillera mejorará su clima según el Servicio Meteorológico Nacional.