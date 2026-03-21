Sociedad

Cerraron la autopista Dellepiane por obras: la clausura durará todo el fin de semana largo

El cierre temporal es hasta el próximo miércoles a las 5 de la mañana. Colocarán dos puentes sobre la calle Río Negro para unir ambos lados de la autovía. Además, se avanza con el montaje de un paso ferroviario para el tren Belgrano Sur

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La autopista Dellepiane está cortada durante el fin de semana largo para avanzar con las obras de transformación en Autopista Parque

La autopista Dellepiane está cerrada desde la noche de este viernes por la construcción de puentes vehicular, peatonal y ferroviario. La clausura, vigente hasta el miércoles próximo a las 5 de la mañana, es una etapa para la transformación integral de este corredor clave.

La principal motivación de esta intervención, coordinada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño y ejecutada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), es consolidar la conectividad, optimizar la seguridad vial y modernizar el acceso a los barrios linderos, facilitando la integración con la red de transporte público y la creación de nuevos espacios verdes y deportivos.

Durante el cierre, que afecta ambos sentidos de circulación, únicamente pueden acceder a la autovía quienes utilicen las subidas de avenida Argentina o avenida Escalada para vincularse con la AU 25 de Mayo. El resto del tránsito se desvía mediante las avenidas General Paz, Perito Moreno, 27 de Febrero, Roca o Independencia; los camiones y vehículos pesados encuentran alternativas en AU7 Cámpora y avenidas autorizadas.

Los cortes vehiculares en la
Los cortes vehiculares en la Autopista Dellepiane por las obras durante el fin de semana largo

Por otro lado, el servicio del ramal Sáenz-González Catán del Belgrano Sur funciona solo entre Villa Madero y González Catán durante hoy y mañana, resultando interrumpido el trayecto a la estación Dr. Sáenz, conforme a lo anunciado por el ministerio porteño.

La clausura temporal permite avanzar con el montaje de un nuevo cruce vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, destinado a unir ambos lados del barrio que la traza de la autopista había separado históricamente. El puente anterior fue retirado en diciembre pasado porque su estructura resultaba incompatible con el exigente nuevo diseño vial y las colectoras laterales en ejecución, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

El montaje del puente ferroviario
El montaje del puente ferroviario en la Autopista Dellepiane

El propósito del plan maestro de transformación, a cargo del Ministerio y AUSA, es beneficiar directamente a 200 mil vehículos que recorren la autopista diariamente, disminuir los tiempos de viaje para cerca de 15 mil usuarios del transporte público y mejorar la calidad de vida para 63 mil vecinos que residen en las inmediaciones. La obra incluye la construcción de un parque lineal de 4 kilómetros, equipado con canchas deportivas, pistas de atletismo, juegos infantiles y un circuito verde con senderos peatonales y bicisendas.

El corredor central de colectivos y la transformación en Autopista Parque

Entre las futuras intervenciones se destaca la proyección de un corredor central exclusivo para colectivos, con doble mano y seis paradores centrales aislados del tránsito común por defensas de hormigón.

Este corredor nacerá en Piedra Buena y se integrará con el Metrobus de la AU 25 de Mayo. Se prevé además la incorporación de pasarelas elevadas que garanticen accesibilidad desde ambos costados, con rampas para personas con movilidad reducida, señalización diferenciada y nueva iluminación.

Detalle de los trabajos nocturnos
Detalle de los trabajos nocturnos en la Autopista Dellepiane, que será una autopista parque

El rediseño incluye la refuncionalización de accesos y salidas de la autopista, la renovación total de defensas laterales, la instalación de amortiguadores de impacto y la extensión de colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, cuyas actuales limitaciones interrumpen el trayecto a 600 metros de la avenida General Paz, según informó el Ministerio.

El plan integral de renovación incluye además una intervención hidráulica en la Cuenca Cildáñez para evitar inundaciones y mejorar el drenaje en zonas urbanas sensibles. El Ministerio detalló que se están construyendo dos nuevos conductos que suman 2.700 metros, junto con la creación de 247 sumideros adicionales.

Estas mejoras benefician de manera directa a más de 3.700 vecinos afectados por recurrentes anegamientos, consolidando el enfoque integral de la modernización de la autopista y sus áreas vecinas.

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