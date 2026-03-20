Diego Staropoli, fundador de Mandinga Tattoo Expo: “El tatuaje tomó un rumbo distinto y es algo mucho más artístico”

El reconocido tatuador Diego Staropoli trabaja con meticulosidad durante la Mandinga Tattoo Expo, aplicando un diseño con su máquina en un entorno de arte corporal

La concepción del cuerpo como un lienzo blanco, listo para ser retratado e intervenido artísticamente, data de hace muchísimos años. Sin embargo, el paso de los años no afecta a esta visión, sino que hasta la incluye dentro de sus cánones de a poco. En este sentido, Mandinga Tatto Expo se erige como un faro y un encuentro obligado a nivel regional y mundial de tatuadores, artistas y lienzos vivientes que buscan inmortalizar sus emociones, sus recuerdos o simplemente sus gustos. También es una parada donde convergen la música y la cultura alternativa.

El evento se realiza desde hoy y hasta el domingo en La Rural, con más de 700 artistas, tatuajes en vivo, shows, exposición de autos y motocicletas clásicas, batallas de rap y hasta experiencias integrales con barberías. En este sentido, Infobae dialogó con Diego Staropoli, fundador de Mandinga Tattoo y uno de los pioneros del universo del tatuaje en el país.

—¿Cómo surgió la idea para la realización de Mandinga Tattoo Expo?

—La Expo nace en el año 2004, cuando el tatuaje era prácticamente muy sectorizado. Éramos muy pocos los que vivíamos y disfrutábamos del tatuaje en esa época. Además, todavía era bastante prejuicioso. La primera expo fue en el Hotel Bauen. Me acuerdo que fue una para cincuenta stands y habían venido unas doscientas personas en todo el fin de semana. Pero con los años fue creciendo, se fue expandiendo y llegamos a hacer diez convenciones ahí en el hotel y hacíamos dos por año. Fue tanto lo que creció, que llegó un momento que tuvimos que tomar la decisión de irnos porque era muy riesgoso seguir ahí.

Diego Staropoli, artista del tatuaje, demuestra su habilidad y concentración con la máquina en mano durante la Mandinga Tattoo Expo

—Ahí tomaron la decisión de mudarse.

—Sí, era mucha la gente que venía y dijimos “bueno, vamos a buscar un lugar que esté a la altura de hacer algo grande”, y dijimos de ir al lugar más grande de todos. Total, el no ya lo tenemos. Así que fuimos a La Rural y ahí nos terminaron abriendo las puertas hace ya once años. Y se terminó convirtiendo no solo en una de las más importantes de la región, sino que está entre las tres exposiciones más importantes a nivel mundial.

—¿Cuáles fueron sus objetivos al momento de fundar esta exposición?

—La idea de Mandinga Tattoo Expo es que siempre fue hecha más por amor al arte. Nunca pensé que iba a ser rentable, la idea era devolverle un poco al tatuaje lo que el tatuaje nos había dado. Y con el tiempo, los objetivos se empezaban a plantear y empezaban a surgir cosas distintas. Empezó a hacerse mucho más imponente, vino gente de distintos países y comenzó a estar en el radar de artistas de primera categoría a nivel mundial.

Miles de entusiastas se reúnen en la Mandinga Tattoo Expo, un evento vibrante que celebra el arte del tatuaje y la cultura alternativa, destacando la influencia de artistas como Diego Staropoli

—Desde el Bauen hasta La Rural, ¿qué tanto cambiaron Mandinga y vos específicamente en todos esos años?

—Pasamos de ser conocidos en Villa Lugano, que era nuestro barrio, a ser conocidos a nivel mundial. La gente, cuando habla de tatuajes en Argentina, Mandinga siempre está en cada una de esas charlas, y la expo fue quien nos ayudó también.

—¿Cuál es su diferencial respecto de otras propuestas?

—Sin duda, el nivel artístico porque es una exposición que podes venir, concursar y competir para ganar un premio, que no es lo mismo que competir en cualquier otra. Además, ganar un premio en La Rural o en la Expo Mandinga es prácticamente imposible para la mayoría porque son muy pocos los que tienen esa fortuna. El trato con la gente hace también que seamos distintos.

Artistas y entusiastas del tatuaje asisten a la Mandinga Tattoo Expo, organizada por Diego Staropoli, donde los participantes revisan catálogos y comparten ideas en un ambiente vibrante

—En una época de inteligencia artificial y cuestiones más efímeras y líquidas, ¿el tatuaje cobra un nuevo sentido? ¿Por qué?

—El tatuaje históricamente siempre fue sinónimo de rebeldía y con los años se transformó en arte. Hoy, la inteligencia artificial marca el rumbo y el camino, pero el tatuaje sigue permaneciendo como esa cosa mística que acompaña a cada uno de los que deciden llevarlo de por vida.

—En este sentido, ¿cuál es el rol del tatuador?

—El rol del tatuador es fundamental a la hora de que un cliente elija alguna referencia. Hoy, aparte de ser tatuador, también y lamentablemente, tiene que ser guionista, cineasta, influencer, tiktoker, e irse aggiornando a todo lo que hay hoy. Pero el tatuador de pura cepa y que realmente ama el tatuaje, también en un punto se transforma en confidente y en psicólogo.

—¿El tatuaje sigue siendo tabú o ya está normalizado en la sociedad?

—Depende en qué ambiente te muevas. Hace prácticamente treinta y cinco años que estoy tatuando, viví el tatuaje en Argentina desde el momento cero hasta hoy, viví lo que fueron los prejuicios y esa parte que estaba mal vista, que nos asociaban con la delincuencia y con la droga. Hoy hay generaciones enteras que nacieron y que ya tenían algún pariente tatuado y vivieron el tatuaje sin tabúes. Por suerte, con los años, el tatuaje tomó un rumbo distinto y es algo mucho más artístico. Y, por sobre todas las cosas, es algo que se emparenta mucho con lo emocional.

La Fundación Mandinga Tattoo, junto a una escuela rural

—¿Qué es la Fundación Mandinga Tattoo? ¿Y qué son los tatuajes sanadores?

—La fundación Mandinga Tattoo nace de manera distinta a como se manejaron todas las fundaciones. Las fundaciones, en general, primero se constituyen y después se desarrollan. Nosotros primero nos desarrollamos socialmente y muchísimos años después nos constituimos como fundación. Empezamos apadrinando escuelas rurales en el interior del país. También tenemos consultorios médicos donde la gente se puede atender gratis y hacerse controles preventivos de cáncer.

El objetivo es brindar, desde nuestro lado, todo lo que podamos para hacerle la vida un poco más feliz a las personas. Tenemos muy poca ayuda, pero muchas ganas de seguir viviendo esto.

Los tatuajes sanadores son una iniciativa de Mandinga Tattoo, donde ofrecen tatuajes gratis a personas que cuenten con quemaduras corporales, cicatrices por violencia de género o hayan sufrido cáncer de mama

—¿Qué son los tatuajes sanadores?

—Los tatuajes sanadores nacen un poco de casualidad. Los bauticé así porque son tatuajes que, en algún momento, alguien nos preguntó qué significaban y yo dije que eran tatuajes que sanaban el alma. De hecho es una marca registrada que tenemos con Mandinga.

Los tatuajes sanadores son de tres distintas formas. La primera y la más importante, esas cuatro mil seiscientas mujeres que llevamos tatuadas por cáncer de mama, que reconstruimos sus areolas mamarias de forma gratuita. Otra, se refiere a los tatuajes sanadores sobre personas que tuvieron grandes accidentes, cicatrices gigantes o, algunos casos, muchos, lamentablemente, por violencia de género.

A su vez, hacemos cada tanto tatuajes informativos para diabéticos. Mi hijo más chico es diabético e insulino dependiente, y entendí que si se descompensa en la calle y no se toma rápidamente una decisión, puede ser trágico lo que le pueda pasar.

Por eso que nosotros le hacemos un tatuaje en la muñeca derecha que aclara que es diabético, qué tipo de diabetes tiene y qué grupo sanguíneo. Esos son los tatuajes sanadores para nosotros.

El reconocido artista Diego Staropoli trabaja con meticulosa precisión en un nuevo diseño de tatuaje durante la Mandinga Tattoo Expo

—A través de la Fundación, ¿cómo notan la realidad del país?

—Nuestra fundación procura mantenerse alejada de la política y ser neutral. Aunque realizamos actividades con diferentes gobiernos, o a veces nos invitan al interior del país a dar charlas o tatuar, eso implica trabajar con municipios o gobiernos provinciales. Nuestra fundación está basada completamente en el amor al prójimo y no somos ajenos a la realidad que vive el país. Quisiéramos hacer mucho más, pero la situación económica actual nos afecta como a todos y se vuelve muy difícil.

El hecho de viajar a una escuela con un acoplado en una camioneta y recorrer miles de kilómetros para llevar ayuda a las escuelas cada vez es más complicado. Mantener un consultorio médico, donde hay que realizar una punción a una paciente y analizar los estudios, implica costos elevados. Todo lo que hacemos con la fundación es relevante, pero depende mucho de la economía del país. Por eso, vivimos la situación actual con gran preocupación.

—Por último, ¿cuáles son los planes de Mandinga Tattoo para los próximos años?

—Hace menos de un mes estrenamos una serie que se llama “Famiglia Tattoo”, que muestra un poco todo esto que hacemos con Mandinga y que salió por Prime Video. También vamos a seguir viajando a las escuelas, seguir disfrutando de la vida y tratar de ir evolucionando. Soñamos con tener nuestros propios consultorios médicos, no solamente el que tenemos hoy en la actualidad, sino tener un centro médico, poder asistir a más gente, tener un campo deportivo para poder sacar a los pibes de la calle. Hemos logrado muchas cosas que pensamos que no íbamos a poder lograr y hoy, viéndolo desde lejos, parecen increíbles.