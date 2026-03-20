Sociedad

Cerati, Nisman y Strassera: qué calles, esquinas y estaciones de subte podrían cambiar de nombre en la Ciudad de Buenos Aires

Proyectos en la Legislatura porteña impulsan cambios en la nomenclatura urbana con homenajes a figuras de la cultura, la justicia y la historia, mientras crece el debate por el impacto que podrían tener en calles, esquinas y estaciones de subte en distintos barrios de la Ciudad

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La Legislatura de Buenos Aires debate proyectos para renombrar calles y estaciones de subte en homenaje a figuras históricas y culturales

La nomenclatura urbana de la Ciudad de Buenos Aires vuelve al centro de la escena con una decena de proyectos de ley que proponen modificar o crear denominaciones para estaciones de subte, calles, esquinas y otros espacios públicos. La Legislatura porteña debate estas iniciativas, que exponen las distintas motivaciones para homenajear figuras reconocidas, recordar hechos históricos y dar visibilidad a identidades.

El proceso legal para renombrar cualquier espacio público porteño está regido por la ley N°83, que establece criterios estrictos para estas decisiones. Cualquier nueva denominación debe acreditar una relación directa con la ciudad o tener relevancia reconocida en el plano nacional o internacional. Además, el marco normativo requiere fundamentar cada propuesta en razones de naturaleza institucional, histórica o cultural.

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La ley N°83 exige que hayan pasado al menos diez años desde la muerte de una persona, su desaparición forzada o la ocurrencia de un hecho histórico antes de designar con ese nombre una calle, estación o espacio público. Cada iniciativa debe aportar una justificación vinculada a la historia, la institucionalidad o la cultura, descartando motivaciones personales o circunstanciales.

Propuestas de homenaje en estaciones de subte

Entre las iniciativas se destaca el proyecto para que la estación Bolívar de la línea E sea renombrada como Bolívar–Colegio Nacional de Buenos Aires. El objetivo es reconocer la influencia histórica del Colegio Nacional de Buenos Aires, fundado en 1863 y considerado una de las instituciones educativas más emblemáticas del país. La propuesta resalta la formación de generaciones de dirigentes y profesionales en ese establecimiento.

El proyecto para incorporar 'Mártires
El proyecto para incorporar 'Mártires de la Semana Trágica' en la estación Urquiza busca destacar un hecho clave de la historia obrera argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Otra propuesta impulsa modificar el nombre de la estación General Urquiza para sumarle el reconocimiento “Mártires de la Semana Trágica”, con el fin de recordar la represión obrera de enero de 1919, que dejó cientos de víctimas. El proyecto subraya la cercanía de la estación a uno de los escenarios principales de esos hechos históricos y contempla sumar elementos visuales alusivos.

Asimismo, se propone que la estación Uruguay de la línea B pase a llamarse Uruguay–Julio César Strassera, en homenaje al fiscal que encabezó la acusación en el Juicio a las Juntas de 1985, desarrollado en el Palacio de Justicia cercano. El alegato final de Julio César Strassera, con su histórica frase “Nunca más”, se convirtió en símbolo del proceso de justicia democrática posterior a la dictadura. Según precisó Luciana Rubinska en Infobae en Vivo Al Amanecer, se trata de una propuesta presentada por “la legisladora radical Aldana Cruzcita”.

En la línea D, la estación José Hernández podría incorporar el nombre de Raúl Soldi, pintor que realizó la cúpula del Teatro Colón y residió en el barrio de Núñez. Esta propuesta busca rendir tributo a uno de los artistas más destacados del siglo XX en el país.

Debate por la eliminación de referencias políticas en el subte

“También hay algunos proyectos polémicos como sacar la identidad a historias, personajes relevantes en la historia argentina”, mencionó Rubinska. Uno de las iniciativas más debatidas plantea retirar el nombre de Rodolfo Walsh de la estación Entre Ríos, recuperando la referencia geográfica original.

Sus impulsores argumentan que los nombres de los espacios públicos deben limitarse a su función de orientación y evitar cualquier utilización política. Rodolfo Walsh, periodista y escritor asesinado en 1977, es aún considerado un símbolo vinculado a los derechos humanos y la libertad de expresión.

Debaten retirar el nombre de
Debaten retirar el nombre de Rodolfo Walsh de una estación para priorizar referencias geográficas sobre identidades políticas en la nomenclatura urbana

Cambios propuestos en la denominación de calles y reconocimientos destacados

Entre las calles involucradas, se propone que la actual Leopoldo Basavilbaso lleve el nombre de Gustavo Cerati, como homenaje al músico y líder de Soda Stereo, con fuerte vínculo personal y cultural con esa zona de Buenos Aires.

Asimismo, en el barrio de Retiro, avanza una iniciativa para que la calle Combate de Costa Brava se denomine Fiscal Alberto Nisman, reconociendo la labor del fiscal en la investigación del atentado contra la AMIA y la cercanía de la vía a dependencias judiciales federales. La iniciativa, según precisó la periodista, fue presentada por el legislador Emmanuel Ferrario.

Reconocimientos a comunidades originarias y figuras de la cultura y la memoria

En Villa Riachuelo, la propuesta “Pueblo Nación Querandí” busca dar valor a la presencia de comunidades originarias en el camino de acceso al Sitio Arqueológico La Noria, uno de los lugares históricos más antiguos de Buenos Aires. Además, se impulsa que un cantero central de la avenida Juan Bautista Alberdi, en Mataderos, lleve el nombre de Geno y Tony Díaz, artistas destacados del barrio.

Por último, se busca recordar a José Luis Cabezas, reportero gráfico asesinado en 1997, designando la esquina de California y Santa Elena en Barracas como “Esquina José Luis Cabezas”, punto que concentra un fuerte sentido de memoria vinculada a la prensa.

El debate sobre la nomenclatura urbana de la Ciudad de Buenos Aires refleja cómo los nombres de los espacios públicos pueden integrar historia, cultura y sentido de pertenencia en cada rincón de la ciudad.

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