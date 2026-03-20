El intendente de Cosquín dijo que el padre de la nena de dos años de Córdoba tenía una denuncia por violencia de género

Entrevista con Raúl Cardinali sobre el caso E. por denuncia de violencia de género (La Voz)

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, habló este viernes sobre el caso de E., la nena de 2 años encontrada en las últimas horas tras la activación del Alerta Sofía por su desaparición en la ciudad el miércoles. En una entrevista telefónica con La Voz, describió el predio donde fue hallada la niña, destacó el operativo policial y arrojó un dato que analiza la Justicia: una denuncia por violencia de género contra el padre de la menor. Según señaló el jefe comunal, el hombre también tendría una presunta orden de restricción vigente.

“Hubo una denuncia en su momento por una situación de género”, dijo en referencia al progenitor. En este sentido, detalló que el hombre vivía en Córdoba capital junto a Tania López, la madre de la niña, hasta hace un tiempo. Sin embargo, hace aproximadamente un año la mujer se había mudado con la menor a Cosquín, donde vive la familia de ella.

Asimismo, Cardinalli indicó que en el municipio no había registro de situaciones de vulnerabilidad previas: “No tenemos ningún tipo de ficha de vulnerabilidad ni antecedentes en el SENAF local (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), tampoco hubo solicitudes de asistencia ante el área de desarrollo social”, indicó al medio cordobés.

Raúl Cardinali, intendente de Cosquín, dio detalles del operativo y hallazgo de E.

El operativo de búsqueda y hallazgo

El intendente describió el predio donde fue encontrada la niña como una “excolonia de vacaciones” de 320 hectáreas, ubicada junto a la casa de la familia. Cardinali remarcó que en años anteriores, ese lugar “era un predio que estaba muy bien cuidado, con cabañas, sum, todo tipo de servicios. Pero con el paso del tiempo todo esto quedó abandonado, hay algunos animales sueltos y creció bosque nativo”, remarcó.

La primera foto que se publicó luego del hallazgo con vida de la nena de 2 años

El operativo involucró a más de cien personas, entre efectivos de la policía, DUAR, bomberos y la guardia urbana municipal, además de perros entrenados y drones con sensores térmicos.

Cardinali subrayó que la zona donde finalmente fue hallada la niña ya había sido rastrillada en dos ocasiones: “Sospechamos que E. no pudo haberse trasladado sola entre toda esa naturaleza, unos 500 o 600 metros hasta donde fue encontrada”.

El intendente consideró que la investigación judicial debe profundizar en este punto, ya que la ubicación de la niña generó dudas sobre un posible traslado posterior a los primeros rastrillajes.

Estado de salud y peritajes médicos

El jefe comunal de Cosquín y médico de profesión fue uno de los primeros en llegar al lugar del hallazgo. En este sentido, confirmó que E. presentaba un grado leve de deshidratación, algunas picaduras de mosquito y raspones menores, pero no lesiones graves ni signos de violencia física visibles.

“No puede haber realizado esa caminata sola porque, si no, hubiera estado toda lastimada, inclusive está lleno de plantas con espinas”, indicó.

La Alerta Sofía emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional fue clave en la búsqueda de la menor desaparecida

Actualmente, E. permanece internada bajo observación médica y se encuentra en buen estado general: “Ha comido, ha tomado mucho líquido, ha descansado”, informó Cardinali en diálogo con La Voz del Interior.

El intendente precisó que la investigación judicial continúa y que la fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis: “La fiscal dijo desde el primer momento: ‘No voy a descartar absolutamente nada’”. Se realizaron peritajes en el domicilio familiar y en viviendas cercanas al predio donde apareció la niña.