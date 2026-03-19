Crimen y Justicia

“Alguien la dejó”: la inquietante hipótesis sobre la desaparición y el hallazgo de Esmeralda Pereyra López

La nena de 2 años fue hallada a 300 metros de su casa, en un descampado que ya había sido rastrillado

Guardar

El hallazgo de Esmeralda Pereyra López, la nena que desapareció este miércoles en el barrio San José Obrero de Cosquín, en Córdoba, dejó una hipótesis inquietante. Fuentes del caso indicaron a Infobae que los investigadores creen que alguien se la llevó y la dejó en el sitio donde fue encontrada, a unos 500 metros de su casa.

Sucede que ese sitio ya había sido rastrillado, según confirmaron a este medio. La nena solo tiene un raspón en la ceja. Fue trasladada en ambulancia, acompañada por la madre, la médica del servicio y la fiscal Silvana Pen, para revisión al Hospital Domingo Funes, donde el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, habló con la prensa.

Esmeralda se reencuentra con su
Esmeralda se reencuentra con su familia en un momento de gran emoción, rodeada de personal de seguridad tras su localización.

“Son unos 500, 600 metros lineales del lugar. Para ir por calle o ruta es un poco más largo. Es difícil pensar que lo hizo a pie”, señaló Quinteros.

La nena de 2 años desapareció este miércoles cerca de las 14.30, cuando su mamá notó su ausencia. Esmeralda, en ese momento, vestía un body gris y estaba descalza. De acuerdo a las primeras informaciones brindadas por el funcionario, así la encontró uno de los policías que volvió a la zona en la que ya habían buscado. No estaba deshidratada.

Desde el principio, la familia sostuvo que Esmeralda había sido raptada. La puerta del fondo de la propiedad habría estado abierta, pero ningún integrante de la familia la vio salir.

En tanto, la fiscal del caso solicitó el secuestro de los celulares del círculo cercano. Los aparatos serán peritados a lo largo de la tarde.

Un rescatista busca entre la
Un rescatista busca entre la densa vegetación durante el operativo para encontrar a Esmeralda Pereyra López en Cosquín, Córdoba.

Las fuentes indicaron que una planta de marihuana recién cortada en el patio de la propiedad, vinculada al tío materno de la menor, llamó la atención de los agentes que participaban de la búsqueda.

Tras la aparición, la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, confirmó el hallazgo en “X” y destacó “La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades”. “Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta”, subrayó.

La Fiscalía continúa con la investigación. Por lo pronto, Pen dará una conferencia de prensa a las 15 en la sede judicial ubicada sobre la calle Catamarca, en esa ciudad cordobesa.

Esmeralda Pereyra López y su
Esmeralda Pereyra López y su mamá rumbo al hospital junto a la fiscal Silvana Pen

La búsqueda en Cosquín involucró a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba. A las tareas estuvieron afectados drones con detección de calor y equipos de la división canes, informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba en un comunicado.

Temas Relacionados

Esmeralda Pereyra LópezCórdobaCosquínAlerta Sofíaúltimas noticias

Últimas Noticias

El video viral del empresario acusado por abusar alumnos del colegio Palermo Chico en una fiesta de Punta del Este

Marcelo Porcel está imputado tras ser denunciado por al menos 10 menores, todos compañeros de su hijo. La grabación es de hace un tiempo, pero se difundió después de su indagatoria ante la Justicia

El video viral del empresario

Video: así fue el momento del hallazgo de Esmeralda, la niña buscada en Córdoba

La menor de dos años había desaparecido en Cosquín el miércoles. La encontraron a 300 metros de su casa. Está en buen estado de salud

Video: así fue el momento

Apareció Esmeralda, la nena de 2 años que buscaban en Córdoba

Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal. La menor estaba en un descampado a 300 metros de su casa, en buena estado de salud y con solo un corte en una ceja. La Justicia investiga las circunstancias de su desaparición

Apareció Esmeralda, la nena de

“Virgen de la Leche”: la PSA interceptó una pintura de valor histórico que era transportada entre el equipaje en el aeropuerto de Santiago del Estero

Un equipo de seguridad aeroportuaria descubrió la obra en las pertenencias de una pasajera que viajaba a Buenos Aires. Interviene la Justicia ante una posible infracción a la ley de patrimonio cultural

“Virgen de la Leche”: la

Brutal golpiza en Mendoza: intentó frenar una pelea, le pegaron y lo dejaron inconsciente

La víctima tiene 19 años. La familia del joven denunció que fue “abandonado” tras el ataque

Brutal golpiza en Mendoza: intentó
DEPORTES
Quiso hacer una asistencia y

Quiso hacer una asistencia y metió un increíble triple de aro a aro sobre la chicharra en la NBA

Los 900 goles de Messi: la infografía que detalla cada una de las anotaciones en sus equipos y con qué parte del cuerpo convirtió

Los 3 escenarios que evalúa la automotriz china que intentará negociar su arribo a la Fórmula 1

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

Escándalo: un jugador de Galatasaray sufrió una grave lesión tras quedar atrapado en un cartel, fue operado de urgencia y el club hará una demanda

TELESHOW
Cuál fue el look de

Cuál fue el look de Emilia Mernes en la fiesta privada que desató la polémica con las esposas de la Scaloneta

La sorpresiva respuesta de José Chatruc cuando le preguntaron por su relación con Sabrina Rojas

¿Te gustan las flores? El romántico viaje de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras a Ámsterdam entre paseos y tulipanes

El descargo de Nicki Nicole en medio del escándalo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Cómo será la final de Masterchef Celebrity: un formato especial, el menú de 3 pasos y el novedoso cambio de delantal

INFOBAE AMÉRICA

Sofía Balbuena, flamante ganadora del

Sofía Balbuena, flamante ganadora del premio Ribera del Duero: “La literatura rompe con la lógica de un reel de 30 segundos”

Brasil anunció el envío de medicamentos y 20.000 toneladas de arroz a Cuba para paliar la crisis

Arsenal fantasma y criptomonedas: cayó en Brasil la red de Zé Carioca, el rostro global de las armas 3D

Un hombre mató a su esposa y a su hijo de 6 años y luego se suicidó en su casa en Estados Unidos

Autoridades panameñas adoptan norma para medir y prevenir riesgo suicida