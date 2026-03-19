Sociedad

Rio Negro finalizó el Estado de Emergencia Ígnea tras reducir los daños de la temporada de incendios forestales

El cierre de la temporada mostró cifras inferiores al ciclo previo, luego de un operativo coordinado que implicó más recursos, acciones de prevención y colaboración entre organismos públicos y privados en zonas de riesgo de Rio Negro

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El trabajo conjunto protege turismo
El trabajo conjunto protege turismo y producción durante la temporada de incendios (Fuente: Gobierno de Rio Negro)

Rio Negro concluyó la temporada de incendios con una significativa reducción en la superficie afectada en comparación con el año pasado. Las autoridades atribuyeron este mejoría a la implementación de medidas preventivas, inversión en tecnología y un plan integral entre las distintas instituciones de la provincia.

El Gobernador Alberto Weretilneck, anunció en Bariloche la finalización del Estado de Emergencia ígnea, vigente desde noviembre. Según el anuncio, a pesar de enfrentar un periodo de condiciones climáticas adversas, las medidas lograron proteger el entorno natural y las actividades turísticas de la provincia.

En la zona de Bariloche y localidades cercanas, el operativo conjunto derivó en 92 intervenciones con solo 9 hectáreas dañadas, comparado con 108 salidas y 91 hectáreas afectadas durante la temporada anterior. En El Bolsón, el balance fue de 25 intervenciones y 47 hectáreas afectadas, lo que refleja una mejora sustancial.

En la mesa técnica del cierre de temporada, este miércoles 18 de marzo, participaron: los intendentes de Bariloche Walter Cortés, y de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia, junto a los ministros de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y de Hacienda, Gabriel Sánchez; el jefe del SPLIF Bariloche, Orlando Báez, legisladores y otras autoridades provinciales, municipales y de la Policía de Río Negro.

El trabajo conjunto entre el
El trabajo conjunto entre el SPLIF, fuerzas federales y actores privados permitió una respuesta más eficiente frente a emergencias (Fuente: Gobierno de Rio Negro)

Prevención de incendios y las medidas tomadas

La temporada cerró en un contexto marcado por el invierno más seco de los últimos 14 años y la ausencia de pronóstico de lluvias. Alberto Weretilneck subrayó: “Preveíamos un verano absolutamente crítico, pero hubo planificación, decisión y un trabajo muy fuerte en prevención que permitió evitar daños mayores”.

El mandatario también resaltó que estos resultados surgen de un “cambio de enfoque sostenido en el tiempo, con más inversión, tecnología y presencia territorial”. Afirmó que el Estado “se anticipó, invirtió y trabajó en conjunto con la comunidad”. Durante el operativo preventivo participaron SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), la Policía de Río Negro, bomberos voluntarios, municipios, fuerzas federales y el sector privado.

El Ministro Carlos Banacloy precisó que la estrategia provincial implicó una inversión que superó lo $15 millones. Este dinero fue destinado a fortalecer el sistema mediante incorporación de tecnología, centros de monitoreo, sistemas satelitales y cámaras de vigilancia.

“Hoy Río Negro tiene un sistema mucho más preparado para prevenir y responder”, detalló Banacloy sobre el nuevo equipo de prevención de la provincia. En esta línea de trabajo articulado, también se incorporó un medio aéreo pesado para combatir incendios y el Ministro explicó: “En momentos críticos, contar con estos recursos hace la diferencia”.

La vigencia de la Emergencia ígnea

El Estado de Emergencia ígnea es una declaración formal del gobierno ante incendios forestales incontrolables con el objetivo de prevenir, combatir y controlarlos. Se busca acelerar la respuesta y por eso, habilita al Estado a actuar de manera inmediata y excepcional.

La provincia de Río Negro mantuvo en vigor la “emergencia ígnea” desde noviembre del año pasado. Esto implica la prohibición total de hacer fuego durante períodos de índice de peligro de incendios en nivel extremo.

El SPLIF no emite autorizaciones para lugares habilitados a realizar fuego, sino que realiza inspecciones y emite recomendaciones técnicas en el marco del decreto vigente, orientadas a la reducción de riesgos y la seguridad. Incluso en contextos recreativos como el asado, la única excepción permitida es su realización en espacios cerrados y bajo las condiciones de seguridad establecida, siempre fuera de periodos extremos.

Finalizada la emergencia ígnea, las autoridades recordaron que la temporada de quema aún no ha comenzado en la provincia. La habilitación de estas dependen de las condiciones ambientales específicas de cada región. Para esto se deberá analizar los niveles de sequía y uno de los requisitos clave para que se habilite es que las lluvias, generen humedad.

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