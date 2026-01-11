El principal foco de incendio en la Patagonia argentina ya arrasó 11.970 hectáreas

Buenos Aires, 11 ene (EFE).- El voraz incendio desatado el pasado lunes en Puerto Patriada, en la sureña provincia argentina de Chubut, ya consumió 11.970 hectáreas de bosques y campos y afecta a los pobladores de diversas localidades de esa área de la región de la Patagonia, informaron este domingo fuentes oficiales.

Según informó en un comunicado el Gobierno de Chubut, un total de 560 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, está abocado al combate de este foco de incendio -todavía activo-, que ya arrasó una superficie de 11.970 hectáreas.

De acuerdo al parte oficial, este sábado "se pudieron realizar las tareas planificadas, pero después del mediodía comenzó a intensificarse la velocidad del viento reactivando algunos sectores".

En la zona trabajan dos helicópteros con helibalde, dos aviones cisternas, tres aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte con capacidad para descargar 15.000 litros de agua.

Además de extensas áreas de bosques nativos y de establecimientos agropecuarios, el fuego afecta, entre otras, a las localidades de El Hoyo y Epuyén (1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires), que forman parte de la denominada Comarca andina, una zona especialmente elegida por turistas por su riqueza natural, con lagos y montañas.

Según fuentes oficiales, hasta el momento hay quince familias evacuadas y dos autoevacuadas.

El fuego se inició el 5 de enero en las cercanías de Puerto Patriada, una villa turística situada en una de las márgenes del lago Epuyén.

La Fiscalía a cargo de la investigación del siniestro determinó que el incendio se originó de forma intencional, mediante el uso de combustible.

Además de Puerto Patriada, Chubut tiene otro foco de incendio activo en Puerto Café, dentro del parque nacional Los Alerces, cuya superficie afectada aún no fue determinada.

En Chubut hay otros dos focos de incendio ya controlados pero aún no extinguidos: uno en la zona de Loma de la Chancha y El Turbio -que arrasó 3.000 hectáreas- y otro en el área de El Engaño y Río Pico (5 hectáreas).

Bajo condiciones de sequía y fuertes vientos, los incendios afectan también a otras provincias de la Patagonia argentina.

En la provincia de Santa Cruz, el incendio en el área de Túnel Inferior, dentro del parque nacional Los Glaciares, donde se quemaron 764 hectáreas, permanece contenido.

La también sureña provincia de Río Negro registra dos focos de incendios: Cantera Eva Perón (controlado) y Vertedero Municipal de Bariloche (contenido).

En tanto, la provincia de Neuquén (suroeste) registra tres: Cerro Chañy (contenido); El Cholar (activo) y Gotera (activo). EFE