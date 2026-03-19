La Facultad de Derecho de la UBA será sede de la segunda edición de los Premios Quorum

La primera edición de los Premios Quorum reunió a personalidades del ámbito jurídico (Crédito: Quorum)

La segunda entrega de Premios Quorum 2026 se realizará el martes 6 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, consolidando el evento como una cita para el reconocimiento de la Justicia argentina y quienes contribuyen a su fortalecimiento mediante la innovación, la excelencia y el compromiso institucional.

Organizados por Quorum desde el año pasado, estos premios nacieron con el objetivo de reforzar el papel esencial de la Justicia dentro del sistema democrático y celebran trayectorias y proyectos que mejoran el acceso y funcionamiento del sistema judicial, señalaron desde la organización.

La segunda edición de 2026 busca ampliar su alcance e integrar a la Justicia federal y provincial junto con organismos públicos, colegios profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, proporcionando también una plataforma para la participación de figuras internacionales de relevancia en el derecho.

A su vez, está programada la entrega de reconocimientos especiales a quienes hayan dejado una huella relevante en el desarrollo del derecho y la consolidación institucional. La convocatoria incluye un enfoque en el “trabajo silencioso” que, según la organización, suele quedar fuera de los titulares, pero sostiene a diario el funcionamiento de la justicia.

La primera entrega de las distinciones

Durante la primera edición se distinguieron a 20 personalidades y se otorgaron cinco menciones especiales en reconocimiento a la excelencia académica, la innovación tecnológica, el desarrollo institucional y los proyectos enfocados en ampliar derechos.

El evento duró tres horas, en un auditorio colmado de representantes del derecho de todas las provincias argentinas y de organismos de relevancia internacional. Entre los asistentes destacados estuvieron la jueza de la Corte de Negocios de Texas, Sofía Adrogué; el fiscal español Javier Zaragoza; y el secretario general de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, junto con miembros de la Corte Suprema y autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación.

El ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti agradeciendo su premio

En palabras de la directora ejecutiva de Quorum, Florencia Abramzon, la velada buscó “premiar lo bueno, reconocer la excelencia, el esfuerzo y todo lo que sí funciona”. Y subrayó: “Poner en valor lo que funciona inspira, contagia y refuerza la confianza en nuestras instituciones. Estos premios son, sobre todo, un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la pasión que cada uno de ustedes pone en su labor cotidiana”. El reconocimiento institucional fue respaldado por la declaración de Interés Institucional del evento por parte del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hecho que dotó a los Premios Quorum de una legitimidad singular dentro del calendario jurídico.

En este punto, Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA, resaltó: “No podemos permitirnos la autocomplacencia ni los atajos. Sabemos que existen carencias, burocracias, fatigas y coyunturas que muchas veces empujan en sentido contrario. Pero también sabemos que cada buena clase, cada clínica jurídica que acompaña a un barrio, cada fallo bien fundado, cada reforma legal bien pensada amplía la confianza social en la justicia y en el futuro”.

También enfatizó el valor de la distinción dentro de una universidad pública: “Toda premiación tiene algo de arbitrario. Pero es profundamente valioso que hoy nos reúna un escenario que merece igual respeto y celebración. Más aún cuando esos logros se celebran en una universidad pública, donde la palabra excelencia no es un privilegio, sino una obligación moral y colectiva”.

Durante la ceremonia también se difundió el mensaje grabado del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien destacó la importancia del acontecimiento para la ciudad y para la comunidad jurídica nacional.

La metodología de selección de los galardonados incluyó un jurado federal de más de 100 personalidades referentes del ámbito judicial y académico, seleccionados en terna por un Consejo de Notables compuesto por los decanos de 13 facultades de Derecho del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los ganadores del 2025

Entre las principales menciones, la jueza de la Corte de Negocios de Texas, Dra. Sofía Adrogué, recibió un reconocimiento por su trayectoria internacional y su aporte a la cooperación jurídica global. El galardón fue entregado por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Juan Bautista Mahiques, fue distinguido por su liderazgo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, así como por su gestión como presidente reelecto de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). El premio fue entregado por el fiscal español Javier Zaragoza Aguado, del Tribunal Supremo de España.

En el plano académico, la Dra. Aída Kemelmajer resultó homenajeada por su aporte decisivo al Código Civil y Comercial, su producción académica y su compromiso con la ampliación del acceso a la justicia. La distinción fue entregada por el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Dr. Juan Manuel Olima. El juez Ariel Oscar Lijo fue reconocido por su fallo que garantizó la preservación de sitios emblemáticos de memoria y derechos humanos, como El Olimpo, Automotores Orletti y la ESMA, en un acto en el que el galardón fue entregado por el juez Marcelo Duffy.

La edición 2025 reunió a muchas personalidades del ámbito jurídico

El homenaje a los protagonistas del Juicio a las Juntas incluyó a Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma, Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco. En el caso de D’Alessio y Torlasco, sus familias recibieron el reconocimiento. Infobae señaló que la entrega estuvo a cargo del procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y el juez de la Cámara Federal, Mariano Llorens.

Las distinciones correspondientes a 2025 abarcaron diversas categorías. En Trayectoria Judicial Destacada, el premiado fue Carlos Mahiques, con entrega realizada por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal y consejero de la Magistratura, Diego Barroetaveña. La categoría Revelación Judicial Joven reconoció a Lucas Bello, quien recibió la distinción de la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), María Elena López.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal obtuvo el reconocimiento a Innovación en la Gestión Judicial, otorgado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone. En Innovación Tecnológica Judicial, el galardón correspondió a Juan Gustavo Corvalán, entregado por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.

En la categoría Acceso a la Justicia para Grupos Vulnerables, la distinción fue para Agustina Díaz Cordero, recibida por su madre, la ex jueza Maria Lilia Gómez Alonso, y entregada por la jefa de Redacción de Quorum, Alejandra Lazo. En Derecho Ambiental y Sostenibilidad, el premio fue para Ricardo Lorenzetti, con entrega por parte del fiscal Federal, Ramiro González.

En el campo de la investigación y la educación jurídica, la Dra. Aída Kemelmajer recibió una mención por su contribución académica al derecho argentino, entregada por el director General del Grupo El Observador, Gabriel Hochbaum. La distinción a la Excelencia en Educación Jurídica fue para el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), con entrega del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

El reconocimiento a la Excelencia en Derecho Penal y Procesal Penal distinguió a Javier López Biscayart, quien recibió el galardón del presidente de Unidos por la Justicia y ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. En Derecho Administrativo, fue premiado Juan Carlos Cassagne, con entrega a cargo de la presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestre. En Derecho Laboral, la distinción fue para María Elena López, quien recibió el premio de la presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermina Soria.

El Dr. Ariel Oscar Lijo, Juez Federal, fue reconocido con un premio Quorum 2025

En Derecho Civil, el reconocimiento fue para Guillermo Borda, entregado por el juez federal Julián Ercolini. En Derecho Bancario y Financiero, el galardón correspondió a Juan Álvarez Echagüe, quien recibió la distinción de la consejera de la Magistratura de la Nación y referente de Abogados en Acción, Jimena de la Torre. En Derecho Corporativo, el premiado fue Ezequiel Cassagne, con entrega por parte del secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato.

El premio a la Mejor Publicación Jurídica o Contenido Digital fue para La Ley, recibido por Fulvio Santarelli y entregado por el fiscal Federal Gerardo Pollicita. La Investigación Periodística Judicial del Año distinguió a Ricardo Roa, con recepción a cargo del director Editorial de Quorum, Claudio Gurmindo, y entrega del fiscal Federal Carlos Rívolo.

El reconocimiento al Mejor Contenido Audiovisual Basado en Hechos Reales fue otorgado al documental Fronteras, de Lucía Salinas. La entrega estuvo a cargo de la presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, Jimena Monsalve.

En la categoría Estudio Jurídico Boutique del Año, el ganador fue Estudio Fiorito Abogados, con entrega a cargo del presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, Hernán Najenson.

El Juzgado de Familia N°1 de San Isidro fue distinguido por su celeridad y atención al público, con entrega del premio de la titular de la Red de Mujeres para la Justicia, María Eugenia Chapero. En Mejor Proyecto Judicial Provincial, la distinción recayó en el Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente NEXO de Santiago del Estero. El reconocimiento fue recibido por el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y entregado por la vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Nación (AFFUN), Susana Marta Pernas.