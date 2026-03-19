El Municipio de Comodoro Rivadavia asignó casas para las familias afectadas por el desplazamiento en el Cerro Hermitte

Así lucen las casas por adentro que les darán a los vecinos afectados

A dos meses del deslizamiento del Cerro Hermitte, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia concretó este jueves la firma del contrato para la adquisición de 50 viviendas destinadas a familias evacuadas por el movimiento de la tierra que destruyó un barrio entero. La medida del gobierno local se tomó ante la crisis habitacional que desencadenó el desastre geológico.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó el acto oficial y detalló los alcances de la operación. Según informó el medio local ADN Sur, se trata de módulos habitacionales de entre 36 y 40 metros cuadrados, cada uno equipado con cocina comedor, baño y dos habitaciones. La construcción estará a cargo de la empresa Viviendas Bahía Blanca, que será responsable de la fabricación y el montaje de las unidades.

El desplazamiento ocurrió en los primeros minutos de este domingo. Edificaciones de los barrios Sismográfica y El Marquesado fueron afectadas y se registraron varios derrumbes

“Ya estamos viendo en qué zonas de Comodoro, porque las 50 no van al mismo lugar. Lo que estamos trabajando es que se integren a la trama urbana y social. Todo eso lo vamos a definir con los concejales, con los referentes de los vecinos y con el área técnica”, explicó Macharashvili durante la firma del contrato, según declaraciones tomadas por el medio local.

La inversión para la compra de las viviendas supera los 2.000 millones de pesos, fondos que serán reasignados de otras obras originalmente previstas para el año 2026. El jefe comunal subrayó que cada paso debe estar sustentado en documentación técnica y administrativa, lo que implica cumplir con procedimientos que requieren tiempo.

Así quedaron algunas casas tras el desplazamiento del cerro

El plan habitacional diseñado por el municipio contempla un esquema de distribución descentralizada de las viviendas, con el objetivo de evitar la concentración de familias en un solo sector de la ciudad. El programa prevé que los módulos se ubiquen en distintos barrios, en grupos pequeños que permitan su integración a la vida cotidiana y social de cada área.

“Estamos trabajando en el desarrollo urbano para que no estén todas juntas, sino que se integren a la vida cotidiana de algunos barrios; o sea, van a ir 6 por un lado, 10 por otro y 5 por otro. Vamos a ir trabajando para que la urbanización y sociabilización de ese sector estén acompasadas”, detalló Macharashvili.

El intendente Othar Macharashvili lideró el contrato para la compra de casas, en el marco de la emergencia habitacional en Chubut

A la compra de estas 50 viviendas se sumará la entrega de lotes para que los vecinos puedan realizar su propia construcción. En algunos casos, los terrenos se entregarán con servicios y platea incluidos, mientras que en otros también se facilitarán materiales para la edificación. Según ADN Sur, el municipio aún se encuentra en proceso de definición técnica para determinar los detalles de implementación de esta modalidad.

Por otra parte, el Gobierno provincial anunció la entrega de otras 52 viviendas adicionales, también a cargo de Viviendas Bahía Blanca, las cuales tendrán una superficie mayor respecto a las unidades adquiridas por el municipio.

La inversión de más de 2.000 millones de pesos se financia mediante la reasignación de fondos de obras originalmente planificadas para 2026

En paralelo al operativo de relocalización, la empresa IATSA lleva adelante estudios técnicos y tareas de mitigación en la zona afectada del Cerro Hermitte. Según relató Macharashvili, la firma mantiene reuniones periódicas de trabajo para definir acciones de mitigación que no impliquen riesgos adicionales. El intendente anticipó que en los próximos días se presentará un plan específico para iniciar esas tareas, aunque aclaró que los plazos administrativos y técnicos no siempre coinciden con la urgencia de la comunidad.

El Gobierno de Chubut anunció otras 52 viviendas adicionales y despliega tareas de mitigación y estudios técnicos en el Cerro Hermitte para evitar nuevos riesgos

“Obviamente que no son los plazos de la gente, eso lo entendemos, pero por la responsabilidad de todo lo que indica, vamos a trabajar en eso, en que la gente confíe en que los pasos se están dando, son firmes y ciertos, que están respaldados por profesionales. No queremos apurarnos para cometer errores”, expresó.