Desaparición de Esmeralda: del desgarrador pedido de la mamá a la búsqueda con drones y perros en Córdoba

Las autoridades empezaron a buscarla esta tarde despues de la denuncia por desaparición

Apenas se conoció la desaparición de Esmeralda Pereyra López, las autoridades de Cosquín, Córdoba, pusieron en marcha un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones y perros rastreadores, entre otros recursos. Las tareas continuaron durante toda la madrugada y, en paralelo, los vecinos de la zona se sumaron activamente a la búsqueda.

La última vez que la familia vio a la niña de 2 años fue este miércoles a las 14.30, cuando se encontraba con su hermano en la puerta de su casa, en Jacinto Piedra al 400. Tania, la mamá, hizo la denuncia a la policía cerca de las 16 cuando ya había revisado por toda la casa sin tener resultados. “Pido que me ayuden a encontrarla sana y salva”, insistió entre lágrimas a la prensa.

El Ministerio de Seguridad Nacional activó una Alerta Sofía ante la posibilidad de que la menor haya sido secuestrada y difundió las líneas 134 y 911 como canales de contacto para quienes puedan aportar información relevante. También se indicó que cualquier persona con datos sobre el caso puede acercarse a una sede policial. A su vez, describieron a Esmeralda como una nena de aproximadamente 60 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Vestía un body gris al momento de su desaparición.

En diálogo con TN y en medio del operativo de búsqueda, la mamá relató cómo fueron los minutos posteriores a que se produjera la desaparición. “Empecé a gritarle a los vecinos que me ayudaran a buscarla porque no la encontraba”, explicó Tania.

“No sé qué pasó con mi hija, para mí me la han llevado”, expresó, luego de que surgieran sospechas entre los vecinos acerca de un circo instalado en la zona que no había sido visto antes. De acuerdo a su relato, y según lo que le comentaron en la zona, existe la posibilidad de que su hija estuviera en ese lugar. Sin embargo, “la Policía dice que investigaron y que no vieron nada”.

Las autoridades y los vecinos realizan recorridos y revisiones en campos y espacios cercanos a la vivienda donde se reportó la ausencia (Fuente: ElDoce.TV)

Esmeralda fue vista por última vez en su domicilio del barrio San José Obrero. Es ante este contexto que la familia insiste con que “alguien se la llevó”. “Para mí alguien la agarró, la cruzó por el campo y se la llevó. A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla. Su familia está destruida, estamos muertos”, expresó su tía, Florencia.

Contó que la niña nunca se aleja de la casa y pidió ayuda a la comunidad: “Es una nena de dos años, chiquitita, una bebé. Por favor, ayúdennos todos a buscarla”. Por otro lado descartó la existencia de conflictos previos que pudieran explicar la desaparición y aseguró que se trata de una familia trabajadora. “Están destruidos. Mi hermana no puede más, necesita que su hija aparezca sana y salva. Somos un montón de vecinos buscándola”, añadió.

Como parte del protocolo, las autoridades le pidieron a Tania que permaneciera en su casa mientras ellos avanzaban con las actuaciones. Se llevaron ropa y zapatillas que la menor había usado el día anterior para la búsqueda de rastro con olor de referencia. "Me pidieron la ropita que estuvo usando el dia de ayer (martes). No me dejaron hacer nada, me dicen que me quede tranquila, que ellos iban a hacer su trabajo", sostuvo la mamá.

La desaparición de Esmeralda de 2 años en el barrio San José Obrero originó un despliegue policial, con la intervención de fuerzas de rescate

La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, interviene en el caso. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablos Quinteros, expresó en declaraciones públicas la preocupación por la desaparición y explicó que la alerta emitida tiene como objetivo “coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en alto riesgo inminente”.

El funcionario detalló que el operativo incluye la utilización de drones con visión nocturna, rastrillajes por el río y la participación de Bomberos Voluntarios, el DUAR y equipos de rescate. En total, más de 100 personas trabajan de manera coordinada en la búsqueda, con despliegue continuo durante la noche.