50 becas gratuitas para jóvenes: capacitación intensiva, alianzas con empresas y el reto de insertarse en la industria tecnológica

El testing y control de calidad de software es una de las principales puertas de entrada para jóvenes en la industria tecnológica argentina

Fundación EMPUJAR abrió la inscripción a 50 becas gratuitas para participar en su programa IT, una iniciativa que busca acompañar a jóvenes de 18 a 24 años de contextos vulnerables del AMBA en su camino hacia el primer empleo en la industria tecnológica.

El programa, que este año cumple cinco años, ofrece una formación intensiva en Testing Master durante cinco meses, combinando capacitación técnica, desarrollo de habilidades socioemocionales y acompañamiento para la inserción laboral. Las clases comienzan el 25 de marzo y las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de marzo a través de la web: www.fundacionempujar.org/empujar-it.

A diferencia de otras propuestas de formación, EMPUJAR IT pone el foco en el acompañamiento integral de los jóvenes durante todo el proceso: desde la capacitación hasta la inserción laboral final. Para facilitar la participación, la Fundación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para cursar y no se requieren conocimientos previos.

La propuesta es cofinanciada por empresas agrupadas en la Fundación Gestión y Desarrollo, bajo la iniciativa EMPLEAR+EMPUJAR. En este marco, la capacitación técnica se dicta a través de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El programa también incluye entrenamiento en habilidades clave para el mundo del trabajo, como comunicación, trabajo en equipo y preparación para entrevistas laborales.

El programa EMPUJAR IT ofrece cinco meses de capacitación intensiva en Testing Master e incluye entrenamiento en habilidades socioemocionales

En Argentina, muchos jóvenes encuentran dificultades estructurales para ingresar al mercado laboral, como la falta de experiencia, la ausencia de redes de contacto y el acceso limitado a formación específica para los sectores que más crecen.

“Nos enfocamos en jóvenes que provienen de contextos socioeconómicos vulnerables porque son quienes enfrentan mayores barreras para acceder a su primer empleo formal”, explica Germán Lojk, director ejecutivo de Fundación EMPUJAR. “Nuestro objetivo no es sólo capacitarlos, sino acompañarlos en todo el proceso de inserción para que puedan dar sus primeros pasos en una industria con grandes oportunidades”, concluye Lojk.

La industria tecnológica continúa siendo uno de los sectores con mayor dinamismo en el mercado laboral. Según el último reporte publicado por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) en enero de 2026, el empleo en las empresas de software ha ido creciendo en forma ininterrumpida desde 2015, habiendo generado 60.537 nuevos puestos de trabajo en los últimos 10 años.

Dentro de este ecosistema, los roles de testing y control de calidad de software se posicionan como una de las principales puertas de entrada para perfiles junior, ya que muchas empresas incorporan testers en etapas iniciales de sus carreras para integrarlos a equipos de desarrollo.

La Fundación EMPUJAR ya abrió la inscripción a cincuenta becas gratuitas para jóvenes de 18 a 24 años para su programa IT en el AMBA

El rol de testing de software es una disciplina clave dentro del desarrollo tecnológico que se encarga de asegurar que las aplicaciones funcionen correctamente antes de llegar a los usuarios. El testing no solo ejecuta pruebas, sino que analiza el comportamiento de los sistemas, detecta errores, propone mejoras y garantiza la calidad del producto final. Su rol es fundamental para prevenir fallas, mejorar la experiencia del usuario y asegurar que las soluciones tecnológicas sean confiables, eficientes y seguras. Por eso, se trata de uno de los perfiles más demandados para quienes buscan dar sus primeros pasos en la industria IT.

Desde 2021, Fundación EMPUJAR ha capacitado a más de 600 jóvenes en competencias vinculadas al mundo tecnológico. Además, luego de finalizar la formación, los egresados continúan recibiendo acompañamiento extra durante seis meses a través del Programa de Inserción Laboral de la organización, que incluye acceso a una bolsa de empleo exclusiva y la vinculación directa con empresas que buscan incorporar talento junior.

Los resultados del programa reflejan el impacto de este enfoque: actualmente, el 50% de los egresados de EMPUJAR accede a un empleo formal, mientras que el 70% logra insertarse en experiencias laborales que les permiten dar sus primeros pasos en el mercado. Estos datos consolidan al programa como una herramienta efectiva para generar oportunidades reales de inclusión laboral joven en sectores con alta demanda como el tecnológico.

La historia de Emiliano Acosta, egresado de EMPUJAR IT, ejemplifica el impacto del programa en la inserción laboral de jóvenes de contextos vulnerables

La experiencia de Emiliano, egresado del programa IT

Emiliano Acosta egresó del programa IT de Fundación EMPUJAR en julio de 2025 y, apenas cuatro meses después, ya había conseguido su primer empleo en el sector.

“Actualmente me desempeño como Analista QA. Me dedico a hacer pruebas de software, diseñar casos de prueba y reportar bugs. Me está yendo muy bien: me acabo de sumar al equipo de Framework de la empresa Axoft y sigo aprendiendo de mis compañeros”, cuenta.

Emiliano conoció la empresa a través del programa de Intermediación Laboral de la Fundación, donde los egresados continúan siendo acompañados durante doce meses y son vinculados con empresas para acceder a su primera oportunidad laboral. El proceso para conseguir su puesto fue exigente: atravesó siete instancias de entrevista antes de quedar seleccionado. “La verdad es que costó, porque éramos muchísimos postulantes, pero di todo en cada entrevista. Desde la primera, mi objetivo fue aprovechar cada oportunidad al máximo”, recuerda.

“Destaco muchísimo el acompañamiento recibido, tanto de la Fundación como de la empresa. Ese apoyo al momento de ingresar a un empleo es clave para seguir aprendiendo y para fortalecerse tanto personal como profesionalmente”, sostiene.

Con 22 años, Emiliano combina su trabajo con sus estudios en la Tecnicatura en Programación en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Vive en Villa Fiorito con su mamá, que trabaja como empleada en un edificio, y destaca el impacto que tuvo este logro en su vida cotidiana: “Fue extremadamente importante porque por fin pudimos tener otro ingreso que nos ayude a no llegar tan justos a fin de mes”.

Actualmente trabaja bajo una modalidad híbrida, con cuatro días de home office y uno presencial que destaca como clave para sostener su rutina diaria: “Lo bueno de trabajar home office es que, apenas termino, puedo ir tranquilo a la facultad, ya que estudio a la noche. Con el tiempo de viaje desde mi casa, este esquema es ideal para poder organizarme con el trabajo y el estudio”.

Su recorrido refleja el proceso completo que atraviesan los jóvenes que participan del programa: desde la formación inicial hasta la vinculación con el mundo laboral y el acompañamiento en sus primeros pasos dentro de la industria.