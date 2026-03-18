Sociedad

Tragedia en Salta: un niño de 2 años se cayó dentro de un pozo en su casa y murió

Los familiares se dieron cuenta del accidente cuando comenzaron a buscarlo y no lo encontraban. El menor fue trasladado y recibió atención médica, pero finalmente falleció

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El Ministerio Público Fiscal de
El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que se cumplen todas las medidas para esclarecer la muerte del niño en el pozo y reconstruir los hechos

Un hecho conmocionó a la ciudad de Joaquín V. González, en la provincia de Salta, durante la noche del martes. Un niño de 2 años falleció tras caer a un pozo en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Francisco Arias. La tragedia, que generó profundo impacto entre vecinos y allegados, es objeto de investigación por parte de la Justicia, que busca determinar las circunstancias exactas del episodio.

De acuerdo a la información oficial, la alerta se activó cuando se notificó la caída del menor en un pozo. Ante la situación, se pusieron en marcha los protocolos de emergencia. El niño fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital Oscar H. Costas de la localidad.

A pesar de los intentos de reanimación realizados por los profesionales médicos, el niño ingresó al centro de salud sin signos vitales. “Llegó sin signos vitales, una pena realmente”, manifestaron fuentes sanitarias tras el hecho, según el medio local El Tribuno.

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, quien actúa a través de la delegación local. Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta confirmaron que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para esclarecer lo ocurrido. Entre las diligencias ordenadas, se dispuso el traslado del cuerpo del menor a la localidad de El Quebrachal, donde se realizará la autopsia para establecer con precisión la causa de muerte.

Según El Tribuno, la desaparición del niño fue advertida por sus familiares, quienes iniciaron una búsqueda tras percatarse de que el menor no se encontraba en la vivienda. La búsqueda culminó con el hallazgo del niño en el interior del pozo, lo que derivó en la intervención de los equipos de emergencia.

De acuerdo a lo que informó la fiscalía, aseguraron que se impartieron todas las directivas necesarias para avanzar con la investigación y reconstruir los hechos. La causa permanece abierta, con varios aspectos aún pendientes de determinar.

Un auto perdió el control, volcó y una bebé de un año murió

En un accidente vial en
En un accidente vial en Entre Ríos, una bebé de un año y medio murió tras el vuelco de un Peugeot 207 en la Ruta Nacional 14

El tránsito habitual en la Ruta Nacional 14 se detuvo tras un accidente que terminó con el fallecimiento de una beba de un año y medio. El hecho ocurrió el domingo pasado, a la altura del kilómetro 167,5, y dio inicio a una investigación para determinar las causas que llevaron al vuelco del vehículo donde viajaba una familia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

El siniestro se produjo en cercanías de la ciudad de Colón. Un Peugeot 207 avanzaba desde Concordia con destino a Gualeguaychú cuando, por causas aún bajo análisis, el conductor, un joven de 22 años, perdió el control y el auto terminó volcado en la banquina. Dentro del coche se encontraban la madre, de 21 años, y la niña, ambas atrapadas entre los restos del automóvil.

La intervención de los bomberos voluntarios de San José fue clave para socorrer a los ocupantes en los primeros momentos. El cuerpo especializado de rescate llegó al lugar con rapidez, realizando maniobras de estabilización y brindando asistencia primaria hasta la llegada de la ambulancia.

“Hay salidas que quedan marcadas en la piel mucho después de habernos sacado el equipo. Sin dudas, esta emergencia fue una de ellas”, expresaron desde la organización a través de un comunicado emitido tras el accidente. El ambiente era de tensión, con los equipos enfocados en salvar vidas y garantizar el traslado de los heridos.

Las víctimas adultas fueron trasladadas por personal médico. Según indicó el medio regional El Once, el conductor presentó lesiones leves y la joven de 21 años resultó con heridas de mayor gravedad, por lo que fue llevada de urgencia a un centro asistencial.

Debido a la magnitud del accidente, la menor no resistió las lesiones sufridas en el vuelco y perdió la vida.

Desde el Puesto de Control Vial Mabragaña confirmaron que en el incidente solo estuvo involucrado el Peugeot 207 y que no se registró la participación de terceros vehículos. Los peritos accidentológicos permanecieron en la zona, revisando tanto el estado de la ruta como el del auto involucrado, además de recolectar información sobre eventuales factores externos que pudieran haber provocado la pérdida de control. La causa sigue bajo investigación.

El trabajo conjunto de los bomberos voluntarios de San José, la policía y los equipos de salud fue destacado por los propios rescatistas. “La prioridad es siempre la vida, la esperanza de que el próximo segundo sea el que marque la diferencia”, aseguraron desde la organización.

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