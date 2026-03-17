Suspensión de clases y más de 60 milímetros de agua: las tormentas también se hicieron sentir en el interior del país

El temporal de viento y lluvia afecta a 18 provincias bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tormenta que afectó a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires se fue desplazando hacia el norte y el centro del país, afectando a gran parte del interior del país. En total, 18 provincias están bajo alerta amarilla por lluvias y fuertes ráfagas de viento.

La jornada se presentó marcada por episodios meteorológicos de notable intensidad en distintas regiones del país, con alertas oficiales, suspensión de actividades y daños materiales registrados a lo largo del día. Mar del Plata, Rosario y Córdoba fueron epicentros de tormentas y ráfagas de viento que provocaron destrozos y medidas preventivas por parte de las autoridades.

En Mar del Plata, la vigencia de la alerta amarilla por tormenta llevó al municipio a suspender las clases en todos los niveles y modalidades, tanto en instituciones estatales como privadas, para los turnos tarde y nocturno. Esta decisión se sumó a la suspensión ya comunicada para el turno mañana.

El municipio de Mar del Plata tomó la decisión de suspender las clases de todos los niveles

El anuncio, realizado conjuntamente por las Jefaturas Regionales de Educación de Gestión Estatal y Privada, la Jefatura Distrital de Educación y el Consejo Escolar de General Pueyrredon, respondió a las recomendaciones de Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad municipal.

La lluvia hizo su aparición cerca de las 10:30, justo mientras se desarrollaba una reunión del Comité de Emergencias municipal para analizar la situación, según indicó La Capital. Diversas áreas de servicios municipales actuaron en respuesta a los reclamos generados por las condiciones climáticas adversas.

La comuna recordó a la población los canales de comunicación ante cualquier emergencia: 103 para Defensa Civil, 911 para Policía, 100 para Bomberos y 107 para SAME.

Por su parte, en el centro de la provincia de Buenos Aires, ciudades como Tandil sufrieron anegamientos producto del temporal.

La lluvia comenzó sobre la zona metropolitana y provocó una caída drástica de la térmica, que bajó siete grados en una hora. Hay alerta amarilla en el AMBA durante todo este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la zona sería afectada por tormentas fuertes, algunas de características localmente severas, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, potencial caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Se estimaron acumulados de precipitación entre 60 y 90 milímetros, con la posibilidad de que se superaran estos valores de manera puntual.

Fuertes lluvias en Rosario acumularon más de 40 milímetros

En el caso de Rosario, el SMN renovó en horas del mediodía la alerta meteorológica de nivel amarillo. La llegada del fenómeno se dio poco después de las 14, cuando el cielo se oscureció súbitamente, y comenzaron las precipitaciones intensas.

Según datos oficiales y compartidos por Rosario3, en el centro de la ciudad se midieron 40,5 milímetros de agua caída, acompañados por ráfagas de viento que alcanzaron los 85 kilómetros por hora. Estos valores provocaron la caída de ramas de árboles en diferentes puntos, generando complicaciones para el tránsito vehicular.

El Sistema de Alertas Tempranas de Rosario calificó el temporal como de intensidad fuerte a severa y anticipó que las condiciones tenderían a mejorar a lo largo de la tarde, normalizándose hacia la noche. Gonzalo Ratner, representante de Protección Civil, detalló que las tormentas avanzaron desde el sur, con registros de lluvias en localidades santafesinas como Venado Tuerto, Firmat y Casilda.

Por su parte, Córdoba experimentó un cambio abrupto en las condiciones climáticas cerca de las 15, después de una mañana de calor intenso y cielo despejado. Densas nubes grises cubrieron la ciudad en pocos minutos, mientras fuertes ráfagas de viento levantaron tierra y redujeron la visibilidad en varios sectores.

Esta situación generó inconvenientes particularmente en los barrios Nueva Córdoba y Santa Ana, donde se reportó la caída de ramas y árboles que afectaron la circulación vehicular, según indicó El Doce TV.

En Córdoba el día estuvo marcado por repentinas ráfagas de viento y nubes grises

Un episodio de tensión se registró sobre avenida Vélez Sarsfield, cuando el viento provocó un accidente en un edificio en construcción. Vecinos grabaron el momento en que una grúa, movida por las ráfagas, impactó contra el edificio y rompió una ventana.

El Servicio Meteorológico informó que las ráfagas alcanzaron velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, con mayor intensidad en zonas como la cuenca de Salsipuedes. Las localidades más afectadas incluyeron Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Río Primero, San Justo y Totoral.

En General Deheza, se alcanzó un acumulado de 26,8 milímetros. Por otro lado, las autoridades no descartaron la posibilidad de caídas de granizo en Sierras Chicas, General Paz y Jesús María, y admitieron que, en forma ocasional, podrían afectar a la capital.

Las alertas del SMN en el país

El alerta amarilla del SMN implica fenómenos meteorológicos capaces de causar daños y la interrupción de actividades en zonas afectadas

En la región patagónica, solamente hay tres provincias con alerta amarilla para el martes. Chubut y Santa Cruz están bajo advertencia por viento, mientras que Tierra del Fuego es por tormenta, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico.

El centro, norte y la zona del Litoral se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Las provincias involucradas son: San Luis, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, además de la región del AMBA.

El organismo nacional recuerda que esto significa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.