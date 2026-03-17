Incendio trágico en Rosario: una mujer de 75 años no logró escapar de las llamas y murió

El fuego afectó muebles y aberturas en un dormitorio de pequeñas dimensiones, el resto de la casa mostró señales de ahumamiento

En la mañana de este martes, la zona oeste de Rosario se vio alterada por un incendio en una vivienda de Liniers al 600 bis que terminó con la muerte de una mujer de 75 años. El caso movilizó a bomberos, equipos médicos y personal policial, mientras las primeras pericias buscan esclarecer qué desencadenó el siniestro.

El episodio se desarrolló en una casa donde, según informó Rosario3, el fuego se propagó en un dormitorio de pequeñas dimensiones, espacio que resultó con daños severos en muebles, un colchón y aberturas. Al momento de la llegada de los bomberos, la vivienda estaba cerrada.

Un familiar de la víctima había accedido previamente al inmueble por los techos e intentó contener las llamas, aunque sin éxito. Los rescatistas, al irrumpir forzando la puerta principal, hallaron a Vilma Esther M. tendida en el suelo del dormitorio, ya sin signos vitales. Personal médico del SIES constató el fallecimiento en el lugar.

La víctima presentaba quemaduras en la cabeza, el torso y los miembros superiores. La identificación de la mujer fue confirmada por las autoridades que intervinieron en el operativo.

El foco ígneo, que no puso en riesgo a las viviendas linderas, dejó rastros de ahumamiento en el resto de la casa. El trabajo de los bomberos evitó que las llamas se extendieran más allá del dormitorio afectado. En el lugar también actuó personal policial, a la espera de los resultados de los peritajes para determinar el origen del incendio y el contexto en el que se produjo.

La investigación se mantiene abierta, ya que hasta el momento las causas del incendio no fueron establecidas. Las autoridades evalúan entre las hipótesis la posibilidad de un accidente doméstico, aunque no descartan ninguna otra situación.

Murió una jubilada en un incendio de su casa de Berisso

Bomberos de Berisso responden a un trágico incendio residencial que resultó en la muerte de una jubilada en la localidad. (0221)

Una mujer de 86 años perdió la vida este lunes tras un incendio en su vivienda de Berisso, en la provincia de Buenos Aires. El siniestro ocurrió en una casa ubicada en 166 entre 12 y 13, donde las llamas se desataron poco después del mediodía y movilizaron a los servicios de emergencia de la zona.

El incendio se inició cerca de las 14 horas, en una de las habitaciones del domicilio. Rápidamente, una densa columna de humo comenzó a salir por las aberturas de la propiedad, lo que alertó a los vecinos.

Ante la magnitud del fuego, varios residentes del barrio intentaron intervenir por sus propios medios. Utilizando baldes de agua y extintores, buscaron contener el avance de las llamas mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

A los pocos minutos, una dotación de Bomberos Voluntarios del cuartel de Berisso arribó al lugar, logró circunscribir el incendio y evitó que se propagara al resto de la vivienda y a las casas linderas. Sin embargo, al ingresar a la habitación donde se inició el fuego, los rescatistas hallaron sin vida a la mujer, quien se encontraba sola al momento del incidente. Según informó el portal 0221, el hecho fue reportado a los servicios de emergencia a través de una llamada telefónica realizada por los propios vecinos.

El Comando de Patrullas también se hizo presente en la escena para colaborar con el operativo y garantizar la seguridad perimetral. Simultáneamente, personal del SAME arribó al domicilio y constató el fallecimiento de la víctima, que no pudo ser reanimada debido a la severidad de las lesiones sufridas por la inhalación de humo y el fuego.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas que originaron el incendio. Las autoridades locales iniciaron las pericias correspondientes para determinar si el fuego fue producto de un desperfecto eléctrico, el uso de algún artefacto de calefacción o una situación accidental dentro de la habitación afectada.