Sociedad

El primer vuelo de “Yupanqui”: el stream del Conicet transmitió en vivo el crecimiento de un pichón de águila en La Pampa

Las imágenes mostraron al animal desde los 60 días hasta su salida definitiva del nido. Se vio cómo lo alimentaba su madre y el entrenamiento de sus alas

Guardar
Así empezó a volar un pichón de águila

En lo alto de un caldén del oeste de La Pampa, un pequeño protagonista logró captar la atención de personas de distintas partes del mundo. Se llama “Yupanqui” y durante semanas fue el centro de una experiencia inédita: el seguimiento en vivo del crecimiento de un pichón de águila coronada, una de las aves rapaces más raras y amenazadas del planeta.

La transmisión permitió observar a un pichón que ya tenía unos 60 días de vida, y estaba próximo a empezar a volar: la llegada de sus padres con alimento y los ejercicios con los que comenzó a fortalecer sus alas frente al viento del cardenal quedaron registrados.

Ahora, esa historia llegó a su punto culminante. “Yupanqui” ya vuela en el monte y el ciclo del streaming científico se ha cumplido.

La transmisión permitió observar a
La transmisión permitió observar a un pichón que ya tenía unos 60 días de vida y estaba próximo a empezar a volar

Un proyecto científico inédito

Detrás de esta experiencia hubo un trabajo científico y tecnológico sin precedentes en la región. Investigadores del Conicet y del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) lograron instalar una cámara en un nido de águila coronada para transmitir en vivo las 24 horas, el crecimiento del pichón.

El biólogo Diego Gallego, integrante de CECARA–Conicet, explicó que el pichón nació probablemente a principios de enero. “Este pichón se llama ”Yupanqui“, una palabra quechua que puede interpretarse como digno de ser recordado o el que será recordado. Elegimos ese nombre porque este hecho es inédito en Sudamérica: nunca antes se había transmitido en vivo el desarrollo de un pichón de águila coronada”, señaló.

Gracias a la cámara, cualquier persona podía observar en tiempo real la intimidad de esta familia de águilas que habita el oeste pampeano.

El streaming permitió seguir minuto a minuto cómo el pichón crecía, se alimentaba y entrenaba sus alas soportando días de viento y lluvia en pleno monte de caldenal.

Gracias a la cámara, cualquier
Gracias a la cámara, cualquier persona podía observar en tiempo real la intimidad de esta familia de águilas que habita el oeste pampeano

Un milagro en directo

El águila coronada (Buteogallus coronatus), también conocida como águila del Chaco, está catalogada como especie en peligro de extinción. Se estima que en toda su área de distribución —Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay— quedan menos de dos mil individuos adultos reproductores.

Además, su reproducción es extremadamente limitada: cada pareja pone un solo huevo por intento reproductivo. Por eso, cada pichón representa una oportunidad crucial para la supervivencia de la especie.

Durante las semanas de transmisión, miles de personas pudieron observar cómo “Yupanqui” crecía en el nido, recibía alimento de sus padres y comenzaba a ejercitar sus alas. Los espectadores que seguían la transmisión incluso registraban su dieta en el chat del streaming.

“Hoy comió una culebra y más tarde la madre le trajo un piche”, comentaba uno de los usuarios.

La escena generaba curiosidad, ternura y esperanza. Cada comida celebrada en el chat era también un pequeño triunfo para una especie en peligro.

El águila coronada (Buteogallus coronatus)
El águila coronada (Buteogallus coronatus) está catalogada como especie en peligro de extinción

Tecnología en medio del monte

Instalar la cámara en ese sitio remoto del oeste pampeano no fue una tarea sencilla. El nido se encuentra en un ambiente de monte de caldenes, sin acceso a energía eléctrica ni conectividad.

Para lograr la transmisión en vivo, el equipo debió realizar un complejo operativo que incluyó trasladar paneles solares, baterías y equipos de transmisión a pie por zonas de difícil acceso.

También fue necesario instalar sistemas de comunicación en un área sin cobertura convencional y diseñar un sistema completamente autónomo que garantizara transmisión permanente durante las 24 horas sin perturbar a las aves.

Para lograr la transmisión en
Para lograr la transmisión en vivo, el equipo debió realizar un complejo operativo

Dos décadas de trabajo por la especie

La transmisión en vivo fue apenas la parte visible de un proyecto de conservación que comenzó en 2001, cuando el equipo de CECARA inició un trabajo sostenido de estudio y protección del águila coronada en Argentina.

A lo largo de estos años, las investigaciones permitieron identificar las principales amenazas que enfrenta la especie, entre ellas la electrocución en tendidos eléctricos, el ahogamiento en tanques de agua rurales y la persecución directa por parte de humanos.

Desde CECARA remarcan que el objetivo del streaming no fue solo científico, sino también educativo. “Ver al águila en su nido no es solo un espectáculo visual; es una herramienta de sensibilización. Lo que se conoce y se ama, se protege”, señalan desde el equipo.

creó una comunidad internacional de
creó una comunidad internacional de espectadores que siguieron durante semanas cada momento de la vida de "Yupanqui"

La historia de Chavela, la madre de “Yupanqui”

El trabajo de conservación también tiene historias que emocionan.

Una de ellas es la de “Chavela”, un águila del Chaco hembra que había sido equipada con un emisor satelital en 2015, cuando todavía era un volantón.

Este año, siguiendo sus movimientos, los investigadores comprobaron que Chavela se estableció en su primer nido como madre reproductora.

El investigador José Sarasola explicó que en una especie donde la mortalidad durante los primeros cinco años supera el 70%, confirmar la supervivencia de un pichón hasta la edad reproductiva es siempre una gran noticia.

Pero la sorpresa fue aún mayor: mediante el monitoreo del nido con una cámara trampa se descubrió que Chavela había formado pareja con otra águila que también había sido anillada por el mismo equipo en 2008.

Ese individuo representa el registro de mayor longevidad documentado para la especie en estado silvestre.

Una comunidad que siguió cada momento

La transmisión no solo generó información científica. También creó una comunidad internacional de espectadores que siguieron durante semanas cada momento de la vida de “Yupanqui“.

Desde distintos países dejaron mensajes que reflejan el impacto de la experiencia.

“Fue una experiencia enriquecedora y hermosa. Lo voy a extrañar muchísimo, pero a la vez estoy feliz por ”Yupanqui“, hermoso viaje surcando esos cielos. ¡Yupa!”, escribió una de las usuarias.

Otro espectador destacó el aprendizaje que le dejó la experiencia: “Mil gracias por permitirnos vivir esta experiencia junto a ”Yupanqui" y sus papis. Aprendí muchísimo sobre su modo de vivir… nunca es tarde para aprender”.

También hubo mensajes que celebraron el trabajo científico: “Gracias Conicet/CECARA. ¡Viva la ciencia!”.

Incluso desde el Mediterráneo llegó un saludo que resumió el espíritu del seguimiento colectivo: “Gracias por su trabajo y entusiasmo que contagian la afición al cuidado de la naturaleza. ”Yupanqui“, que el viento te sea propicio y larga vida”.

Las palabras reflejan cómo una experiencia científica realizada en el monte pampeano logró conectar a personas de distintos países con la vida silvestre del caldenal.

“Ciclo cumplido”

Finalmente, el equipo científico anunció el cierre de la transmisión con un mensaje claro y emotivo.

“Ciclo cumplido: ”Yupanqui" ya vuela en el monte. El nido está vacío y nuestra misión ha sido un éxito. Ahora analizaremos los datos científicos colectados”, señalaron los investigadores.

El mensaje marca el final de una etapa de observación directa, pero también el comienzo de una nueva fase de trabajo científico que permitirá estudiar con mayor profundidad el desarrollo del pichón y el comportamiento de esta especie amenazada.

El nido quedó vacío, pero la historia que comenzó en lo alto de un caldén del oeste pampeano dejó algo más que imágenes: un registro único para la ciencia y una experiencia compartida por miles de personas que siguieron, desde distintos rincones del mundo, el primer vuelo de “Yupanqui” hacia el cielo del caldenal.

Temas Relacionados

El stream del ConicetConicetAguila coronadaLa PampaAnimales en extinción

Últimas Noticias

Demuelen en Temperley un histórico chalet de 130 años, obra y hogar de un reconocido arquitecto inglés

Es en el histórico barrio inglés de Temperley. A fines del año pasado se concretó su venta y a principios de marzo comenzó la demolición de lo que fue la vivienda particular de Walter Bassett Smith

Demuelen en Temperley un histórico

El juicio por la muerte de Maradona: cronología de una causa trabada y qué prepara la defensa

Los siete profesionales de la salud acusados del homicidio simple con dolo eventual del Diez iban a comenzar a ser juzgados este martes, pero el inicio fue postergado para el 14 de abril

El juicio por la muerte

Abrieron nuevamente la convocatoria para las Becas Manuel Belgrano: hasta cuándo estará abierta la inscripción

La Secretaría de Educación actualizó el listado de carreras y universidades que forman parte del programa

Abrieron nuevamente la convocatoria para

Investigan un femicidio seguido de suicidio en Salta: los hijos de la mujer fueron quienes encontraron los cuerpos

Ocurrió en una casa del barrio San Calixto de la capital provincial. Los allegados al hombre quisieron ingresar a la vivienda y se generaron disturbios con la Policía

Investigan un femicidio seguido de

El Gobierno intervino en la causa por explotación de menores en un hogar de Florencio Varela

Desde el Ministerio de Capital Humano solicitaron un informe al Área de protección de niños y Adolescentes de la provincia. La Justicia investiga la participación de dos funcionarias a cargo de la vivienda

El Gobierno intervino en la
DEPORTES
El argentino Nico Varrone, tras

El argentino Nico Varrone, tras su impactante debut en la Fórmula 2: “Hay potencial para pelear adelante”

Paso a paso: cómo hará Boca Juniors para ampliar el aforo de la Bombonera a 80.000 espectadores

Tras el triunfo de Racing y las derrotas de San Lorenzo e Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

Superstición en el fútbol argentino: aparecieron dientes de ajo en la previa del duelo entre Instituto e Independiente

Jugó en la selección de Italia, tuvo un paso fugaz por Racing y se convirtió en jugador y vicepresidente de un club europeo

TELESHOW
Quién fue el cuarto eliminado

Quién fue el cuarto eliminado en Gran Hermano Generación Dorada: así fue su salida de la casa

Cantó en Es mi sueño, emocionó al recordar a su abuelo y Jimena Barón fue rotunda: “Naciste con un micrófono en la mano”

Sebastián Graviotto, el ex de Juana Repetto, contó su decisión tras volver a ser padre: “Me hice la vasectomía al mes”

Violeta Kreimer, ganadora argentina de un Premio Oscar 2026 a Mejor cortometraje de ficción: “Me sentí Messi”

Pedro Rosemblat reaccionó al enojo de Moria Casán: “Cómo le voy a tener miedo”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: Israel lanzó una

EN VIVO: Israel lanzó una “ola masiva” de ataques contra objetivos en Teherán y Beirut

Rubio dialogó con Japón y Corea del Sur tras el pedido de Trump para proteger el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo de petróleo

El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar

Marcelo Brodsky, una cita ineludible con la memoria de los desaparecidos de la dictadura

Irán atacó con drones y misiles la embajada de Estados Unidos en Irak