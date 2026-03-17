El primer vuelo de “Yupanqui”: el stream del Conicet transmitió en vivo el crecimiento de un pichón de águila en La Pampa

Así empezó a volar un pichón de águila

En lo alto de un caldén del oeste de La Pampa, un pequeño protagonista logró captar la atención de personas de distintas partes del mundo. Se llama “Yupanqui” y durante semanas fue el centro de una experiencia inédita: el seguimiento en vivo del crecimiento de un pichón de águila coronada, una de las aves rapaces más raras y amenazadas del planeta.

La transmisión permitió observar a un pichón que ya tenía unos 60 días de vida, y estaba próximo a empezar a volar: la llegada de sus padres con alimento y los ejercicios con los que comenzó a fortalecer sus alas frente al viento del cardenal quedaron registrados.

Ahora, esa historia llegó a su punto culminante. “Yupanqui” ya vuela en el monte y el ciclo del streaming científico se ha cumplido.

La transmisión permitió observar a un pichón que ya tenía unos 60 días de vida y estaba próximo a empezar a volar

Un proyecto científico inédito

Detrás de esta experiencia hubo un trabajo científico y tecnológico sin precedentes en la región. Investigadores del Conicet y del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA) lograron instalar una cámara en un nido de águila coronada para transmitir en vivo las 24 horas, el crecimiento del pichón.

El biólogo Diego Gallego, integrante de CECARA–Conicet, explicó que el pichón nació probablemente a principios de enero. “Este pichón se llama ”Yupanqui“, una palabra quechua que puede interpretarse como digno de ser recordado o el que será recordado. Elegimos ese nombre porque este hecho es inédito en Sudamérica: nunca antes se había transmitido en vivo el desarrollo de un pichón de águila coronada”, señaló.

Gracias a la cámara, cualquier persona podía observar en tiempo real la intimidad de esta familia de águilas que habita el oeste pampeano.

El streaming permitió seguir minuto a minuto cómo el pichón crecía, se alimentaba y entrenaba sus alas soportando días de viento y lluvia en pleno monte de caldenal.

Gracias a la cámara, cualquier persona podía observar en tiempo real la intimidad de esta familia de águilas que habita el oeste pampeano

Un milagro en directo

El águila coronada (Buteogallus coronatus), también conocida como águila del Chaco, está catalogada como especie en peligro de extinción. Se estima que en toda su área de distribución —Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay— quedan menos de dos mil individuos adultos reproductores.

Además, su reproducción es extremadamente limitada: cada pareja pone un solo huevo por intento reproductivo. Por eso, cada pichón representa una oportunidad crucial para la supervivencia de la especie.

Durante las semanas de transmisión, miles de personas pudieron observar cómo “Yupanqui” crecía en el nido, recibía alimento de sus padres y comenzaba a ejercitar sus alas. Los espectadores que seguían la transmisión incluso registraban su dieta en el chat del streaming.

“Hoy comió una culebra y más tarde la madre le trajo un piche”, comentaba uno de los usuarios.

La escena generaba curiosidad, ternura y esperanza. Cada comida celebrada en el chat era también un pequeño triunfo para una especie en peligro.

El águila coronada (Buteogallus coronatus) está catalogada como especie en peligro de extinción

Tecnología en medio del monte

Instalar la cámara en ese sitio remoto del oeste pampeano no fue una tarea sencilla. El nido se encuentra en un ambiente de monte de caldenes, sin acceso a energía eléctrica ni conectividad.

Para lograr la transmisión en vivo, el equipo debió realizar un complejo operativo que incluyó trasladar paneles solares, baterías y equipos de transmisión a pie por zonas de difícil acceso.

También fue necesario instalar sistemas de comunicación en un área sin cobertura convencional y diseñar un sistema completamente autónomo que garantizara transmisión permanente durante las 24 horas sin perturbar a las aves.

Para lograr la transmisión en vivo, el equipo debió realizar un complejo operativo

Dos décadas de trabajo por la especie

La transmisión en vivo fue apenas la parte visible de un proyecto de conservación que comenzó en 2001, cuando el equipo de CECARA inició un trabajo sostenido de estudio y protección del águila coronada en Argentina.

A lo largo de estos años, las investigaciones permitieron identificar las principales amenazas que enfrenta la especie, entre ellas la electrocución en tendidos eléctricos, el ahogamiento en tanques de agua rurales y la persecución directa por parte de humanos.

Desde CECARA remarcan que el objetivo del streaming no fue solo científico, sino también educativo. “Ver al águila en su nido no es solo un espectáculo visual; es una herramienta de sensibilización. Lo que se conoce y se ama, se protege”, señalan desde el equipo.

creó una comunidad internacional de espectadores que siguieron durante semanas cada momento de la vida de "Yupanqui"

La historia de Chavela, la madre de “Yupanqui”

El trabajo de conservación también tiene historias que emocionan.

Una de ellas es la de “Chavela”, un águila del Chaco hembra que había sido equipada con un emisor satelital en 2015, cuando todavía era un volantón.

Este año, siguiendo sus movimientos, los investigadores comprobaron que Chavela se estableció en su primer nido como madre reproductora.

El investigador José Sarasola explicó que en una especie donde la mortalidad durante los primeros cinco años supera el 70%, confirmar la supervivencia de un pichón hasta la edad reproductiva es siempre una gran noticia.

Pero la sorpresa fue aún mayor: mediante el monitoreo del nido con una cámara trampa se descubrió que Chavela había formado pareja con otra águila que también había sido anillada por el mismo equipo en 2008.

Ese individuo representa el registro de mayor longevidad documentado para la especie en estado silvestre.

Una comunidad que siguió cada momento

La transmisión no solo generó información científica. También creó una comunidad internacional de espectadores que siguieron durante semanas cada momento de la vida de “Yupanqui“.

Desde distintos países dejaron mensajes que reflejan el impacto de la experiencia.

“Fue una experiencia enriquecedora y hermosa. Lo voy a extrañar muchísimo, pero a la vez estoy feliz por ”Yupanqui“, hermoso viaje surcando esos cielos. ¡Yupa!”, escribió una de las usuarias.

Otro espectador destacó el aprendizaje que le dejó la experiencia: “Mil gracias por permitirnos vivir esta experiencia junto a ”Yupanqui" y sus papis. Aprendí muchísimo sobre su modo de vivir… nunca es tarde para aprender”.

También hubo mensajes que celebraron el trabajo científico: “Gracias Conicet/CECARA. ¡Viva la ciencia!”.

Incluso desde el Mediterráneo llegó un saludo que resumió el espíritu del seguimiento colectivo: “Gracias por su trabajo y entusiasmo que contagian la afición al cuidado de la naturaleza. ”Yupanqui“, que el viento te sea propicio y larga vida”.

Las palabras reflejan cómo una experiencia científica realizada en el monte pampeano logró conectar a personas de distintos países con la vida silvestre del caldenal.

“Ciclo cumplido”

Finalmente, el equipo científico anunció el cierre de la transmisión con un mensaje claro y emotivo.

“Ciclo cumplido: ”Yupanqui" ya vuela en el monte. El nido está vacío y nuestra misión ha sido un éxito. Ahora analizaremos los datos científicos colectados”, señalaron los investigadores.

El mensaje marca el final de una etapa de observación directa, pero también el comienzo de una nueva fase de trabajo científico que permitirá estudiar con mayor profundidad el desarrollo del pichón y el comportamiento de esta especie amenazada.

El nido quedó vacío, pero la historia que comenzó en lo alto de un caldén del oeste pampeano dejó algo más que imágenes: un registro único para la ciencia y una experiencia compartida por miles de personas que siguieron, desde distintos rincones del mundo, el primer vuelo de “Yupanqui” hacia el cielo del caldenal.