Lluvias otoñales y 15 provincias bajo alerta meteorológica: cómo estará el tiempo esta semana en el AMBA y en el resto del país

El MSN pronosticó lluvias para el AMBA, además de tormentas en varias provincias (Imagen Ilustrativa Infobae) ( EFE/ David Arjona.)

Una secuencia de lluvias y tormentas marca el inicio de la semana en el Área Metropolitana (AMBA), según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El parte oficial, difundido este lunes, prevé variaciones en la temperatura, ráfagas de viento y un paulatino descenso térmico hacia el miércoles. Además, 15 provincias están bajo diversas alertas meteorológicas.

Para este lunes, el SMN pronostica precipitaciones de variada intensidad durante la mañana (chaparrones) y la tarde (tormentas aisladas), con una probabilidad de lluvias entre el 10 y el 70 por ciento. Las temperaturas oscilarán entre 24°C y 29°C. El viento soplará del sudeste y este, con velocidades de 13 a 31 km/h y ráfagas calculadas entre 42 y 50 km/h.

Mañana las lluvias persistirán, con un marcado ascenso en su intensidad, y especialmente durante la tarde y la noche, con probabilidades similares y una máxima de 26°C y mínima de 20°C. El viento cambiará hacia el sur, incrementando la velocidad durante la noche, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 59 km/h durante la tarde, donde además se esperan tormentas fuertes.

Un gráfico de siete días muestra el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, desde el lunes 16 de marzo de 2026 hasta el domingo 22, detallando probabilidades de lluvia, temperaturas y viento.

Para el miércoles, el SMN prevé el cese de las lluvias y una marcada baja en la temperatura, con valores que oscilarán entre 16°C y 25°C. El viento se mantendrá moderado y rotará al este, mientras que el cielo permanecerá mayormente despejado.

El jueves 19 y el viernes 20 se mantendrán condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas entre 24°C y 25°C y mínimas de 18°C a 21°C. El viento será leve, predominando del este y noreste.

Durante el sábado 21 y el domingo 22, el SMN anticipa buen tiempo, con temperaturas que volverán a ubicarse entre 16°C y 26°C, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos suaves del este y noreste. El sábado contará con una muy baja probabilidad de precipitaciones de apenas el 10%.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población del Área Metropolitana de Buenos Aires tomar precauciones ante la presencia de ráfagas intensas y posibles acumulados de agua, especialmente en zonas urbanas y de tránsito frecuente.

Un mapa de Argentina muestra diferentes niveles de alerta meteorológica, con regiones marcadas en verde y amarillo, emitido el 16 de marzo de 2026 por la SMN.

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, el organismo climatológico señaló que quince provincias están bajo distintos tipos de alertas meteorológicas. Por tormentas, el noroeste, centro y sur están bajo alerta naranja, como también el norte de La Pampa y el sur de Córdoba. En estos casos de marcada caída de agua y actividad eléctrica, el SMN recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por el mismo fenómeno, el resto del territorio bonaerense, este y centro de Río Negro, sur de La Pampa, San Juan, La Rioja, Santa Fe y Mendoza, San Luis, sureste de Formosa, norte de Corrientes y sur de Misiones están bajo alerta amarilla. En este panorama, se pide:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por lluvias, las zonas afectadas con alerta naranja involucran a la región cordillerana de Mendoza, Neuquén, Río Negro y norte de Chubut. Mientras que Santa Cruz y centro de Chubut cuentan con alerta amarilla. Por lo cual, las recomendaciones oficiales son las siguientes:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Conducí con precaución.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

A su vez, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut cuentan con alerta amarilla por fuertes vientos. Por lo cual se solicita:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.