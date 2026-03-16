La denuncia que sacude a las redes sociales: acusan a las plataformas de diseñar sistemas para volver adictos a los adolescentes

El caso judicial podría marcar un antes y un después en la regulación digital y la responsabilidad de las empresas tecnológicas con menores de edad

El sistema judicial de Estados Unidos avanza hacia una decisión que podría redefinir el vínculo entre redes sociales, menores y adicción digital. Una demanda presentada por la familia de una adolescente acusa a empresas tecnológicas como Meta y Alphabet (Google/YouTube) de haber diseñado sus plataformas para fomentar el uso compulsivo y causar daños graves a la salud mental de los usuarios más jóvenes. El fallo, esperado este mes, se percibe como un posible hito para la industria y para la regulación digital.

La psicóloga Maritchu Seitún analizó en Infobae en Vivo A las Nueve el impacto de las redes sociales y el consumo en la crianza actual. “Me parece que Meta y Google tienen un montón que hacer y que los padres tienen otro montón que hacer, que cada cual tiene que hacer su parte”. La especialista subrayó la necesidad de asumir responsabilidades compartidas. “Si Meta y Google no hacen nada, tampoco los padres pueden salvar a sus hijos”, sostuvo.

Una demanda en Estados Unidos acusa a Meta y Google de diseñar redes sociales que generan adicción y afectan la salud mental de adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga explicó que la problemática no se resuelve desde un solo lugar. “Hay dos discusiones. Una discusión jurídica sobre las implicancias y después una discusión de todos nosotros, que tenemos cada vez más información y sabemos cada vez más qué hace daño”, indicó.

Límites, modelo adulto y pasiones fuera de la pantalla

Seitún planteó que los padres deben trabajar en despertar intereses genuinos en los hijos. “Creo que el desafío es despertarle a nuestros hijos pasiones que superen estas cosas”, explicó. La especialista consideró fundamental que los adultos sean ejemplo: “Tengamos nosotros pasiones. Lo que pasa es que los padres no tienen pasiones, los padres están adictos a la pantalla. Los padres no están haciendo, entonces, son modelo de algo tremendo. Es muy difícil. Te estoy diciendo que no hagas lo que yo hago y claro”.

Especialistas subrayan que tanto las empresas de redes sociales como las familias comparten la responsabilidad frente al uso problemático en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Seitún, la presencia y el tiempo compartido valen más que los bienes materiales. “Los chicos se acostumbran a que vos le resolvés con objetos y no se dan cuenta de lo que necesitan es presencia de su papá y de su mamá, y no objetos. Incluso, tampoco es que no podemos estar, tenemos que trabajar y hacemos un montón de cosas. Pero si no le doy mi presencia, me tengo que disculpar porque no se la puedo dar”, explicó.

El valor del “no” y la construcción de límites saludables

La profesional consideró que los límites constituyen una herramienta clave para el desarrollo de los hijos. “Los chicos tenemos que ayudarlos a desear. Cuando vos tenés todo, no valorás, no deseás, y además sentís que todo es tu derecho y que tenés derecho a todo. Y además esos hijos terminan maltratando a los papás”, reflexionó.

La especialista subrayó que la tolerancia a la frustración y el aprendizaje del “no” fortalecen a los chicos. “El no fortalece. El sí viene después del no. Primero viene el no. Es lo que te constituye. El no te constituye mucho más que el sí”, afirmó. La psicóloga remarcó la importancia de sostener el límite aunque el hijo exprese enojo.

El tiempo de calidad y la coherencia parental aparecen como pilares para mejorar la calidad de la crianza frente al desafío digital actual - EsSalud

La psicóloga resaltó que la vida impone frustraciones y desafíos, y que la tarea de los padres consiste en fortalecer a los hijos para enfrentarlos. “La vida te lastima, porque tu mejor amigo no quiere ser más tu mejor amigo. Y porque no te invitaron a una pijamada. Nuestra tarea es fortalecerlos para que se banquen esas cosas”.

Tiempo compartido, autocrítica y calidad de vida familiar

Seitún sostuvo que la calidad de la crianza depende de la presencia, el ejemplo y la coherencia de los adultos. “Tiempo de calidad. Ellos tienen que saber que estamos disponibles y tienen que saber que nos lo pueden pedir". La psicóloga invitó a los adultos a revisar sus propias prioridades y necesidades y recomendó evitar la sobrecarga de actividades y el “dar todo” como respuesta automática.

“Nosotros somos los adultos que cuidamos y los chicos son cuidados por nosotros. A veces yo trato de convencer con palabras. Y tu tarea no es convencer a tu hijo, tu tarea es bancarte que se enoje porque no le das lo que quiere. Y eso lo fortalece mucho más”, concluyó.

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