Sociedad

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes en el AMBA y se espera un marcado descenso de la temperatura

El pronóstico anticipa para este martes precipitaciones intensas y actividad eléctrica en la región metropolitana. Además, hay advertencias por fenómenos de alta intensidad en el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba

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El martes se esperan lluvias
El martes se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en Buenos Aires, con una elevada humedad y vientos que refuerzan la inestabilidad (Fotografía: Maximiliano Luna)

Un cambio abrupto en el patrón atmosférico genera una alerta amarilla por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras el pronóstico anticipa lluvias intensas, actividad eléctrica y variaciones térmicas marcadas en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la situación puede alterar la rutina en la región, con la incertidumbre puesta en el horario y la magnitud de las precipitaciones.

La jornada del martes comenzará bajo la influencia de un frente semiestacionario, que estimula la formación de lluvias y tormentas desde la mañana en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Según el portal especializado Meteored, la probabilidad de precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incrementa en la tarde y la noche, con valores que oscilan entre 40% y 70%.

El SMN mantiene la alerta amarilla, por lo que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Durante este período, la temperatura mínima prevista es de 21 °C y la máxima de 26 °C, acompañadas por una elevada humedad ambiente y una sensación térmica que puede superar los valores reales, creando condiciones pesadas a lo largo del día. El viento soplará con ráfagas entre 42 y 59 km/h, reforzando la inestabilidad.

El SMN delimita el área de mayor riesgo en el norte de La Pampa, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y buena parte de la provincia de Buenos Aires, con acumulados de precipitación que en algunos sectores superarán los 80 mm en pocas horas. El reporte agrega que las lluvias podrían alcanzar entre 200 y 300 mm en 15 días en partes de Buenos Aires, Córdoba y el sur del Litoral.

La alerta amarilla emitida por
La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional abarca gran parte del sur de la provincia y sectores del Área Metropolitana

El miércoles, el panorama cambia de manera importante. El pronóstico indica una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas que descienden hasta los 16 °C en la madrugada y ascienden a 25 °C en la tarde.

La humedad relativa disminuye, y la sensación térmica se ajusta a los registros de los termómetros. El viento se debilita y la probabilidad de precipitaciones cae a valores nulos, lo que representa un alivio transitorio tras la inestabilidad del día anterior.

Durante el jueves, la estabilidad atmosférica se mantiene. El cielo permanece parcialmente nublado, mientras las temperaturas máximas y mínimas se sostienen en un rango similar al del miércoles: entre 18 °C y 25 °C. El aire seco domina la región, y no se esperan lluvias. El viento se presenta leve, sin ráfagas destacadas, lo que contribuye a una jornada apacible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El viernes, el pronóstico sugiere el regreso de la nubosidad, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, sin superar el 10%. La temperatura mínima se ubica en 21 °C, mientras que la máxima alcanza los 27 °C. Se prevé un aumento gradual de la humedad, que podría anticipar cambios para el fin de semana. El viento se mantiene sin grandes variaciones.

El pronóstico indica una mejora
El pronóstico indica una mejora temporaria hacia mitad de semana, con descenso de humedad y temperaturas más templadas

El sábado marca el inicio de un nuevo ciclo de inestabilidad, con el avance de un sistema frontal que impacta nuevamente en el centro del país. Las probabilidades de lluvias aumentan hasta un 40% en la franja matutina y vespertina, aunque con menores acumulados respecto al martes.

Las temperaturas oscilan entre 20 °C y 26 °C. Los niveles de humedad se incrementan, y la sensación térmica se mantiene elevada. El viento comienza a soplar del sector sur, aportando una leve disminución de la temperatura durante la tarde.

Para el domingo, el pronóstico anticipa el retorno de condiciones estables. El cielo se presenta mayormente despejado, con temperaturas entre 16 °C y 24 °C, y sin probabilidades significativas de precipitaciones. El viento se mantiene leve, y la humedad desciende, dando paso a una jornada más confortable en el cierre de la semana.

De este modo, la semana se presenta con marcados contrastes en el clima del AMBA, donde el martes y el sábado concentran el mayor riesgo de lluvias y tormentas, mientras el resto de los días ofrece una tregua con temperaturas templadas y baja probabilidad de precipitaciones. Las autoridades insisten en mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las actualizaciones de los organismos especializados.

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