Crece la demanda de cuidados para adultos mayores y lanzan una plataforma que conecta familias con cuidadores

La plataforma Cuidarnos conecta familias argentinas con cuidadores capacitados y busca profesionalizar el trabajo de cuidado de adultos mayores

El crecimiento sostenido de la población mayor de 65 años en Argentina redefine las necesidades de cuidado y el panorama laboral del país. Frente a esta realidad, Gustavo Grobocopatel, empresario, y Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP y referente del Movimiento Evita, presentaron Cuidarnos, una empresa social que busca formar trabajadores en el sector del cuidado y ofrecer servicios profesionales a adultos mayores. El proyecto se lanzó en el Área Metropolitana de Buenos Aires y aspira a expandirse en los próximos años.

“La familia que contrate el servicio tiene todo resuelto. Cuando la familia te está pagando, no solamente te paga el trabajo de la cuidadora, te paga los impuestos, los seguros, los riesgos, los cuadros de reemplazo. Entonces, la familia que pide el servicio se desinteresa de todos los riesgos”, explicó Grobocopatel en Infobae en Vivo Al Mediodía. El empresario subrayó la integración tecnológica y la automatización de la plataforma como factores que bajan los costos y facilitan la gestión.

El avance de la longevidad en Argentina presenta un desafío para el sistema de salud y las familias. El 16 % de la población argentina tiene más de 75 años, según datos del INDEC y del Banco Interamericano de Desarrollo. Más del 75% del trabajo de cuidados recae sobre mujeres, y más de un millón de trabajadores ya participan en el sector del cuidado de adultos mayores. La proyección indica que en 2040, más del 20% de la población será mayor de 75 años.

Gramajo detalló el proceso de formación y profesionalización: “Hoy tenemos en la plataforma, en la cooperativa, cerca de 450 compañeros. En esta prueba inicial, que en realidad está concentrada en el AMBA, porque hoy estamos lanzando la plataforma, estamos haciendo las primeras experiencias, venimos en diálogo, intentando construir también convenios con gobiernos y con obras sociales, porque también sabemos que es una demanda y un requerimiento permanente en los gobiernos y en las obras sociales”.

El crecimiento de la población mayor de 65 años en Argentina incrementa la demanda de servicios de cuidado profesional y de calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Capacitación, auditoría y modelo cooperativo

El proyecto Cuidarnos combina formación, auditoría y control de calidad. Grobocopatel precisó que todas los cuidadores “tienen capacitaciones de varios tipos, pasan una serie de pruebas y además hay una auditoría permanente. Hay una especie de mejora continua. Tenemos auditores que son médicos, que van a las casas y preguntan a la familia qué tal es la calidad del servicio, qué mejorarían. Eso a nosotros nos sirve también para ir mejorando”.

El empresario destacó el diferencial del modelo cooperativo: “Al ser una cooperativa hay como una especie de pertenencia de las cuidadoras a un colectivo en donde es muy difícil que se puedan fallar entre sí”. Por su parte Gramajo remarcó la posibilidad de inscripción y capacitación para quienes quieran sumarse: “En la misma plataforma puede linkearse para acercarse. Pueden inscribirse y van a recibir un set de capacitaciones distintas. Tenemos convenios, desde la ciudad de Buenos Aires, pero hay otros lugares que van a estar dando capacitaciones para que la gente pueda asumir distintas responsabilidades”.

Contexto social: informalidad, empleo y articulación comunitaria

Gramajo analizó la situación laboral y comunitaria: “Hay un sector que se tuvo que autoinventar su trabajo, en este caso trabajadoras comunitarias, trabajadores de la economía popular”. El referente social explicó que el proyecto busca dignificar y profesionalizar el sector, y reconoció la articulación con gobiernos, universidades y organizaciones sociales.

El modelo cooperativo de Cuidarnos fomenta la pertenencia y la mejora continua entre los cuidadores que participan en la plataforma - crédito Freppik

“Nosotros intentamos construir una pequeña iniciativa sobre un problema muy grande, porque la transformación que estamos viviendo en nuestro país implica que no lo vamos a resolver nosotros con la iniciativa de la cooperativa, sino que esto va a requerir de la articulación de empresarios, de sectores de la comunidad, de los medios de comunicación, de los gobiernos, de los trabajadores formales”, precisó Gramajo.

En tanto, Grobocopatel sumó que, en la actualidad, la gente encargada de trabajar en esta área, “lo hace sin ningún tipo de derechos, sin ningún tipo de contención, se la rebuscan como pueden”. En esta sentido, a través de la organización, buscan mejorar estas condiciones.

Solidaridad, desafíos y el futuro de la industria del cuidado

El sector del cuidado enfrenta desafíos económicos y sociales. Gramajo describió la situación en los barrios populares: “Hay dos fenómenos. El de los sectores más humildes, donde se ve la violencia horizontal, consumo, salud mental y pobreza muy consolidada y muy estructurada, se ve cómo avanza el crimen organizado, cómo avanzan los narcos. Y lo segundo, que hay un montón de trabajadores formales que pierden su trabajo, que no llegan a fin de mes, que empiezan a trabajar con las plataformas y que hay un problema de endeudamiento también”.

La capacitación permanente y la auditoría médica son claves para garantizar la calidad de los servicios de cuidado ofrecidos por Cuidarnos

El referente social destacó la importancia de la solidaridad: “Brota la solidaridad y la organización con las herramientas que tenés. Hay mucha más red, incluso con lo que lamentablemente, frente a la situación que viven los trabajadores formales también hay un acercamiento”.

Grobocopatel consideró que la articulación entre sectores empresariales y sociales puede ser un modelo para otros ámbitos: “Yo creo que el capitalismo puede curar los problemas que el capitalismo creó. Y ese es el camino. Es un ejemplo chico, pero por ahí esto puede ir creciendo, mucho más en otros sectores”.

La plataforma Cuidarnos ya está en funcionamiento y permite que familias y cuidadores se inscriban para dar o recibir servicios, con el objetivo de profesionalizar y dignificar el trabajo del cuidado en Argentina.

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