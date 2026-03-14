Calor en el AMBA y alertas por tormentas, lluvias y viento en distintas regiones del país

El domingo se alcanzarán los 32 grados (Grosby)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana agradable, con temperaturas elevadas y sin probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Mañana, incluso, el termómetro alcanzará los 32 grados, en una jornada que se perfila como la más calurosa del fin de semana.

Este sábado, las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados. Sin lluvias previstas, el cielo se presentará entre parcialmente, algo y mayormente nublado a lo largo del día, aunque con momentos de mayor presencia de sol.

El domingo, en tanto, tendrá una mínima de 21 grados y una máxima que llegará a los 32. Las condiciones climáticas se mantendrán similares a las del sábado: cielo con nubosidad variable y sin precipitaciones en el pronóstico.

De cara a la próxima semana, el calor continuará presente. Para el lunes se prevé un ascenso en la temperatura mínima, que llegará a los 23 grados, mientras que la máxima se mantendrá en valores similares a los del domingo. No obstante, el pronóstico indica una leve probabilidad de lluvias, estimada entre un 0 y un 10 por ciento a lo largo del día.

En paralelo, también se esperan vientos moderados, con velocidades que oscilarán entre los 23 y los 31 kilómetros por hora. Durante la tarde podrían registrarse ráfagas más intensas, que alcanzarían hasta los 50 kilómetros por hora en algunos sectores.

El martes llegará un cambio en las condiciones del tiempo con un leve descenso térmico. Los valores se ubicarán entre los 24 y los 28 grados. Si bien la probabilidad de lluvias se mantendrá baja durante la mañana, hacia la tarde se prevé la llegada de tormentas que podrían estar acompañadas por vientos cercanos a los 40 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzarían hasta los 59 km/h.

Este cambio traerá consigo un importante alivio térmico tras varios días de calor. Para el miércoles se espera una jornada más fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 25 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante buena parte del día, aunque sin precipitaciones previstas.

El jueves continuará con condiciones similares, con nubosidad variable y temperaturas que se moverán entre los 15 y los 24 grados.

El último día del pronóstico extendido es el viernes. Para esa jornada se prevé un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que se ubicarán entre los 20 y los 24 grados. Así, la semana cerrará con un clima moderado y sin fenómenos meteorológicos.

Las provincias en alerta este sábado.

Este sábado, además, rigen diversas alertas meteorológicas por vientos, lluvias y tormentas en amplias regiones del país, según informó el organismo meteorológico. La zona afectada por el fenómeno del Zonda es el departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza.

En paralelo, las alertas por fuertes vientos se extienden a lo largo de la Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, incluyendo también a Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Por otra parte, las advertencias por lluvias abarcan sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Sin embargo, el área más comprometida comprende Cushamen, San Carlos de Bariloche, la Cordillera de Pilcaniyeu, la Cordillera de Ñorquincó y Los Lagos, donde rige alerta de nivel naranja.

Allí se prevén lluvias fuertes y persistentes, con valores de precipitación acumulada que podrían ubicarse entre 50 y 80 milímetros.

En las zonas bajo alerta amarilla se esperan precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de forma localizada. En el caso particular de Tierra del Fuego, se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros, que también podrían ser mayores en determinados sectores.

En tanto, el alerta amarillo por tormentas alcanza a varias provincias del norte y el centro del país, entre ellas Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Catamarca.

De acuerdo con el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores acumulados de entre 25 y 50 milímetros.