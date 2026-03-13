Una discusión por el volumen de la música en el aeropuerto de Mendoza terminó a los golpes: hay un detenido y un herido

Un hombre tuvo que ser asistido por médicos y trasladado al Hospital Italiano (@Aconcagua_radio)

Un insólito episodio se produjo en las primeras horas de este viernes en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en la provincia de Mendoza, donde una discusión entre dos grupos de viajeros terminó a los golpes. El incidente dejó como saldo un herido y un detenido.

Según pudo reconstruir este medio, el enfrentamiento se habría originado cuando uno de los pasajeros escuchaba música a un volumen elevado, lo que generó molestias en otro viajero de la misma terminal.

La discusión escaló rápidamente y derivó en una pelea. Como consecuencia, uno de los hombres agredidos debió ser atendido por un médico en el lugar y luego fue trasladado a un centro de salud, mientras que el otro quedó demorado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Fuentes allegadas al caso precisaron que la situación fue denunciada por personal de seguridad privada del aeropuerto ubicado en Las Heras, quienes alertaron sobre una agresión protagonizada por el acompañante de un pasajero que esperaba para abordar un vuelo de cabotaje.

La víctima esperaba para abordar un vuelo de cabotaje (@Aconcagua_radio)

La víctima fue identificada como un vecino de Vicente López de 46 años, quien le reclamó al agresor por el volumen de la música que reproducía desde un parlante portátil. El intercambio fue escalando en tensión hasta derivar en una pelea a golpes.

Tras lo ocurrido, el hombre debió ser asistido por el servicio de sanidad de la aeroestación y posteriormente trasladado al Hospital Italiano de Mendoza, ubicado en la Avenida de Acceso Este 1070.

En tanto, las autoridades dispusieron la aprehensión del presunto agresor, un comerciante de 54 años domiciliado en el departamento de Maipú, quien fue trasladado a una subcomisaría de Las Heras. También se pidió la realización de un test de alcoholemia.

El agredido, por su parte, fue notificado para prestar declaración. En el caso interviene la Oficina Fiscal N.º 1 de Mendoza, a cargo del fiscal Mauricio Espeche.