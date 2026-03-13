Sociedad

Un fuerte temporal de granizo y viento azotó a La Pampa: provocó daños y dejó sin luz a varias localidades

En la zona, se registró una fuerte actividad eléctrica. Las condiciones lejos están de mejorar, puesto que la provincia continúa bajo alerta amarilla por tormentas, al igual que Mendoza y San Juan

Hubo fuertes ráfagas de vienton que afectaron el servicio eléctrico en Victorica (@lapampa.tierradetormentas)

Un fuerte temporal de viento y granizo afectó la noche de este miércoles varias localidades de La Pampa, provocando destrozos y cortes de luz. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que la provincia se mantiene bajo alerta amarilla para el viernes.

Una de las ciudades afectadas fue Victorica, ubicada sobre la Ruta Provincial 105, al norte de La Pampa cerca del límite con San Luis. Allí, el servicio eléctrico se vio totalmente interrumpido debido al fenómeno que incluyó una importante caída de granizo y actividad eléctrica.

El temporal, que se extendió hasta la zona de Telén, quedó registrado en videos que grabaron los vecinos desde las ventanas de sus respectivas viviendas. En la secuencias, se escucha el impacto del hielo sobre el suelo.

Una camioneta de color claro se vio afectada por la caída de un árbol en medio del temporal (Foto: La Arena)

Además, varias calles quedaron anegadas, debido al importante caudal de agua que se preicipitó en poco tiempo. Las consecuencias se observan en el video que le sigue a este párrafo.

Las intensas ráfagas de viento, que alcanzaron los 70 kilómetros por hora, derribaron postes de electricidad y caída de árboles sobre vehículos estacionados y viviendas. En otro de los registros se veía el granizo caer sobre un trailer color rojo en medio de una cortina de agua que caía de las canaletas del techo.

La localidad de Victorica sufrió cortes e luz debido a la impresionante caída de granizo (@lapampa.tierradetormentas)

La Municipalidad de Victorica difundió a través de diversos canales un mensaje en el que advertía sobre las advertencias del SMN y pedía a sus habitantes que evitarán salir de sus casas.

“Ante el alerta amarilla vigente y debido a la intensidad del temporal, recomendamos NO circular si no es una emergencia“, dice el comunicado.

En ese sentido, mencionaron entre los riesgos detectados la presencia de zanjones, ya que el escurrimiento del agua provocó surcos y pozos profundos en las calles; caídas de cables y palmeras, por lo que aclararon que persiste el peligro por cables cortados y palmeras caídas; y la prohibición para circular en algunas calles, debido al ingreso de agua a las viviendas.

De esta manera, concluyeron: “Agradecemos, en lo posible, permanecer en sus hogares para evitar situaciones de riesgo” e informaron que, por el momento, no se han reportado heridos.

Una fuerte granizada cubrió Telén, La Pampa, Argentina

Un fuerte temporal de lluvia y granizo ocurrió en las localidades de Victorica y Telén (@lapampa.tierradetormentas)

Alerta amarilla para la región

Además de La Pampa, el organismo nacional del clima emitió una alerta por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas para las provincias de Mendoza, San Luis y Río Negro.

De acuerdo con el SMN, se prevén tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, para las ciudades del este de Río Negro: Choele Choel, General Conesa, Valcheta y Viedma.

Estos fenómenos pueden presentarse con caída de granizo, precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

En simultáneo, rige una alerta por vientos provenientes del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 60 Km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El jardín de una casa quedó blanco tras la caída de granizo durante una tormenta nocturna

En La Pampa advierten a las ciudades de Atreucó, Santa Rosa, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán sobre todo en la mañana. La caída de granizo podría volver a ocurrir al igual que las intensas ráfagas de viento que pueden superar los 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque en ciertas áreas podrían registrarse acumulados superiores.

La zona del medio de Mendoza - San Rafael y General Avear - y la parte baja de San Luis (Gobernador Dupuy), se suman a las regiones que podrían verse afectadas por severas condiciones meteorológicas. Este panorama se extiende hasta el sábado durante la mayor parte de la jornada. La diferencia con ñas regiones anteriores es que la caída de agua podría acumular hasta 50 milímetros.

