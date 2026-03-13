Sociedad

El análisis de Ariel Goldstein sobre el crecimiento evangélico en Argentina: “Es probable que en los próximos años se conviertan en un actor político relevante”

El experto en religión y política comparó el crecimiento del movimiento evangélico argentino con el fenómeno brasileño, destacó su alianza con el gobierno y analizó los factores sociales que impulsan su expansión, en diálogo con Infobae a la Tarde

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La relación entre líderes evangélicos y el gobierno de Milei refuerza la influencia política del sector en la agenda nacional

En una entrevista para Infobae en vivo, el sociólogo Ariel Goldstein advirtió sobre el acelerado crecimiento del movimiento evangélico en Argentina y su potencial para ganar peso político en los próximos años.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé— Goldstein abordó las diferencias y similitudes entre el caso argentino y el fenómeno consolidado en Brasil. Planteó: “En Brasil tenés un bloque parlamentario desde los años ochenta, particularmente, los evangélicos son un grupo muy fuerte. De los 513 diputados, se habla que alrededor de 200 son parte del bloque parlamentario evangélico, y tienen mucho poder en la formación de la agenda legislativa”.

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El crecimiento evangélico y su inserción en la política argentina

Consultado sobre la posibilidad de que Argentina tenga un presidente con raíces evangélicas en el corto o mediano plazo, Goldstein consideró: “El escenario es un poco distinto de Brasil. En Argentina es un fenómeno en expansión, sí, pero todavía no tiene esa densidad organizativa que se traslada al Congreso”. Explicó que, según los estudios más recientes, “era el 10%, ahora pasó a entre el 15 y el 20” de la población, subrayando el salto cuantitativo en pocos años.

Atribuyó parte de ese avance al efecto de la pandemia: “La pandemia destruyó muchos lazos comunitarios... y ahí las iglesias fueron como un dique de contención. El aumento de las desigualdades... todo lo que tiene que ver con quiebres comunitarios aumenta la capacidad de inserción de estas iglesias”. Goldstein sostuvo que el crecimiento evangélico no solo responde a la religión sino a la capacidad de las iglesias para suplir funciones sociales y redes de contención: “Son capaces de construir comunidad en una región donde el Estado tiene menos capacidad que antes”.

Ariel Goldstein analiza el avance
Ariel Goldstein analiza el avance evangélico en Argentina y prevé un mayor peso político en los próximos años (Infobae en Vivo)

Interrogado sobre el perfil de los fieles y la expansión territorial, el sociólogo destacó: “Hay un gran crecimiento en la juventud, en algunos sectores del norte del país... lo que se ve en toda la región es cómo logran atraer jóvenes, por ejemplo a través de las bandas de rock cristianas y los pastores influencers como Dante Gebel”.

Pastores influencers, teología de la prosperidad y redes sociales

Goldstein remarcó la irrupción de figuras mediáticas: “Dante Gebel, ¿cuántos seguidores tiene? Millones. Hace encuentros en estadios del país. Es dueño de un estadio en Estados Unidos además”. Identificó una novedad: “Lo que es nuevo es esto de los pastores influencer, que es un fenómeno también no solo argentino. En Brasil hay pastores con millones de seguidores, muy influyentes a partir de las redes”.

La teología de la prosperidad fue otro eje de análisis: “El neopentecostalismo tiene que ver con la teología de la prosperidad. Yo lo vi muy claro en el diario de la Iglesia Universal... decía: ‘Desde que entré a la Iglesia, estoy en un country, tengo una cuatro por cuatro’. Es una relación pragmática con Dios”. Contrastó este modelo con la Iglesia Católica: “Para el catolicismo, los pobres son los buenos, la periferia. Y esto es al revés: si yo tengo plata, si soy exitoso económicamente, es porque Dios me bendijo”.

El movimiento evangélico argentino aumentó
El movimiento evangélico argentino aumentó su presencia social tras la pandemia y cubre funciones estatales en comunidades vulnerables (Prensa Dante Gebel)

Al referirse a la estructura descentralizada de los evangélicos, puntualizó: “No son un bloque, pero ahí está la fortaleza... En la diversidad, porque adaptan las iglesias a cada lugar, a los idiomas y los territorios. Tienen mucha capacidad de adaptación”.

El rol político y la relación con el Estado

Sobre la influencia política, Goldstein aclaró: “En Brasil hay que confrontar con ese grupo si querés debatir el tema del aborto. Ese grupo es un obstáculo muy fuerte para que se apruebe”. En Argentina, el panorama es distinto: “No hay esa coordinación ni esa fuerza social, pero es evidente que están creciendo y la alianza de algunos pastores con el gobierno de Milei marca que el gobierno los considera un actor importante”.

La discusión incluyó la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de facilitar la administración de bienes para organizaciones religiosas no católicas: “Estas iglesias manejan mucho dinero. A veces ese dinero no es del todo transparente... Y en la opacidad, esa discrecionalidad garantiza mayor pragmatismo político. Están siempre con el gobierno de turno, sea de derecha o progresista. Buscan manejar licencias de radiodifusión, como TV Record en Brasil”.

Finalmente, consultado sobre si el escenario argentino podría replicar el modelo brasileño, Goldstein fue cauteloso: “Por ahora no creo. Es una etapa previa. No veo esa consistencia de bloque como existe hoy en Brasil, pero es probable que en los próximos años se conviertan en un actor político cada vez más relevante”.

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