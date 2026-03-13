De las iglesias a las redes: el nuevo mapa de la espiritualidad en Argentina y el mundo

La espiritualidad en Argentina evoluciona hacia nuevas formas impulsadas por redes sociales, influencers y prácticas alternativas en entornos urbanos

La religión y espiritualidad en Argentina y el mundo muestran una transformación evidente, impulsada por la búsqueda de pertenencia y nuevas formas de encuentro más allá de los espacios tradicionales. En Infobae en Vivo, Emma Ferrario presentó una columna donde analizó cómo el entorno urbano actual atraviesa cambios profundos en el modo en que se viven lo religioso y lo espiritual.

El cambio en las prácticas religiosas y espirituales en las ciudades argentinas responde a la notable disminución de quienes se identifican como católicos, el surgimiento de nuevas opciones de creencias y el crecimiento de comunidades digitales.

Ferrario lo planteó directamente: “Durante mucho tiempo creímos que las sociedades modernas iban a ser cada vez más seculares”. Según precisó las encuestas publicadas anualmente muestran que el porcentaje de católicos cayó en los últimos años. El docente señaló que la migración hacia otras religiones, el crecimiento del ateísmo y el surgimiento de nuevas prácticas espirituales explican en parte este fenómeno.

“Hay toda una movida muy fuerte que se hace muy evidente, primero desde lo cultural y de distintos tipos de prácticas espirituales que cada vez inunda más las ciudades. Hay un replanteo", indicó Ferrario.

Ferrario identificó un giro hacia nuevas formas de espiritualidad. “La cantidad de personas que se definen como católicos en América Latina cae fuertemente a nueve puntos” El docente explicó que estos cambios reflejan insatisfacción con estructuras tradicionales y una búsqueda más libre de sentido y comunidad. “Hay como una especie de arrepentimiento frente a pautas rígidas de la religión tradicional. Muchas personas buscan otras formas que sean menos estructuradas.”

Las comunidades digitales emergen como nuevos espacios de pertenencia y contención frente a la soledad urbana y el replanteo de lo religioso tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de artistas e influencers en la espiritualidad urbana

La cultura pop ingresa en la conversación espiritual. Ferrario señaló el caso de Rosalía como ejemplo: “El año pasado hizo como un gran punto con su disco Lux, haciendo referencia a varias vírgenes y personajes de distintas religiones. Claramente marcó un punto muy importante en esta conversación.”

Este fenómeno involucra también a artistas latinoamericanos. “Daddy Yankee, dejando de cantar reguetón y diciendo: ‘Bueno, ahora me voy a dedicar a la música religiosa’”, marcó una posición ante sus fanáticos.

Respecto a los influyentes digitales, Ferrario destacó: “Hay como una especie de misioneros digitales. Cuentas que tienen millones de seguidores que van por el mundo hablando de la espiritualidad, la religión.”

Así, las redes sociales crearon nuevas comunidades. “Aparecen comunidades digitales y nuevos códigos de pertenencia”, observó Ferrario. Consideró que “la moda, los influencers, todos son parte de esto que genera nuevas manifestaciones religiosas y espirituales.”

Espiritualidad como respuesta a la soledad urbana

El auge de prácticas espirituales responde, en parte, al aislamiento que caracteriza a las grandes ciudades. “El fenómeno de la soledad no deseada está cada vez más presente. Claramente hay una necesidad de pertenecer a algo”, afirmó Ferrario. Esa necesidad desencadena la creación de colectivos y espacios de contención.

La pospandemia acentuó esta dinámica. “Pertenecer a una comunidad más grande que nosotros. Porque esto tiene que ver mucho con la vida en las ciudades”, sostuvo. Para el experto, consolidar redes y comunidades es clave en la recomposición del sentido colectivo.

Ferrario describió la expansión de prácticas en todos los sectores sociales. “Hay prácticas espirituales que están creciendo, que crecen en todos los sectores socioeconómicos, en todos, que van desde el reiki al Gauchito Gil. Meditación, yoga, la religión puramente, ir a la iglesia. Está pasando algo, hay una búsqueda de algo”.

La caída en la identificación católica y el aumento del ateísmo marcan el nuevo mapa religioso y espiritual argentino, según encuestas recientes

Espiritualidad flexible y nuevas generaciones

Las nuevas generaciones viven la religiosidad de manera cada vez más flexible y personalizada. Ferrario subrayó: “El año pasado hubo 5.100 millones de reproducciones de canciones cristianas en el mundo. 10% más que el año anterior. La mitad son generación Z y millennials.”

En la relación entre jóvenes y religión, el experto detectó curiosidad y menor presencia de prejuicios. “Antes cuando yo hablaba con los pibes y hablaba de religión, había cero interés. Lo que noto ahora, por lo menos, es curiosidad”. Para el docente, se observa una tendencia a una “especie de espiritualidad a la carta”.

Ferrario explicó que los formatos adaptados, simples y personalizados avanzan ante los compromisos tradicionales. “Eligen lo que les conviene o les resulta significativo, sin las exigencias rígidas de las tradiciones históricas”.

Innovación y crisis de confianza en las instituciones religiosas

La pérdida de confianza en las instituciones religiosas tradicionales motiva parte de este fenómeno. “Mucha gente que no cree en la institución religiosa sienten un tema de representatividad”.

En paralelo, surgen propuestas innovadoras en el ámbito espiritual. “Hay casos muy interesantes en Europa, hay uno en Eslovaquia y otro en Nápoles de curas que, por ejemplo, hacen fiestas electrónicas. Personas que se encuentran en espacios multiconfesionales”, mencionó Ferrario.

Según el especialista, la religión y la espiritualidad encuentran nuevas vías de intervención en el espacio urbano, con prácticas y lugares de encuentro que dialogan con los horizontes culturales y generacionales actuales.

Espacios sociales como clubes barriales o centros de jubilados cobran vitalidad renovada y contribuyen a fortalecer la comunidad en el contexto de la diversidad espiritual que caracteriza a las ciudades argentinas.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.