Sociedad

De las iglesias a las redes: el nuevo mapa de la espiritualidad en Argentina y el mundo

La religiosidad atraviesa una transformación: mientras cae la identificación con las instituciones tradicionales, crecen nuevas formas de espiritualidad impulsadas por redes sociales, influencers y prácticas alternativas que ganan espacio en las ciudades y entre las generaciones más jóvenes

Guardar
La espiritualidad en Argentina evoluciona hacia nuevas formas impulsadas por redes sociales, influencers y prácticas alternativas en entornos urbanos

La religión y espiritualidad en Argentina y el mundo muestran una transformación evidente, impulsada por la búsqueda de pertenencia y nuevas formas de encuentro más allá de los espacios tradicionales. En Infobae en Vivo, Emma Ferrario presentó una columna donde analizó cómo el entorno urbano actual atraviesa cambios profundos en el modo en que se viven lo religioso y lo espiritual.

El cambio en las prácticas religiosas y espirituales en las ciudades argentinas responde a la notable disminución de quienes se identifican como católicos, el surgimiento de nuevas opciones de creencias y el crecimiento de comunidades digitales.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Ferrario lo planteó directamente: “Durante mucho tiempo creímos que las sociedades modernas iban a ser cada vez más seculares”. Según precisó las encuestas publicadas anualmente muestran que el porcentaje de católicos cayó en los últimos años. El docente señaló que la migración hacia otras religiones, el crecimiento del ateísmo y el surgimiento de nuevas prácticas espirituales explican en parte este fenómeno.

“Hay toda una movida muy fuerte que se hace muy evidente, primero desde lo cultural y de distintos tipos de prácticas espirituales que cada vez inunda más las ciudades. Hay un replanteo", indicó Ferrario.

Ferrario identificó un giro hacia nuevas formas de espiritualidad. “La cantidad de personas que se definen como católicos en América Latina cae fuertemente a nueve puntos” El docente explicó que estos cambios reflejan insatisfacción con estructuras tradicionales y una búsqueda más libre de sentido y comunidad. “Hay como una especie de arrepentimiento frente a pautas rígidas de la religión tradicional. Muchas personas buscan otras formas que sean menos estructuradas.”

Las comunidades digitales emergen como
Las comunidades digitales emergen como nuevos espacios de pertenencia y contención frente a la soledad urbana y el replanteo de lo religioso tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de artistas e influencers en la espiritualidad urbana

La cultura pop ingresa en la conversación espiritual. Ferrario señaló el caso de Rosalía como ejemplo: “El año pasado hizo como un gran punto con su disco Lux, haciendo referencia a varias vírgenes y personajes de distintas religiones. Claramente marcó un punto muy importante en esta conversación.”

Este fenómeno involucra también a artistas latinoamericanos. “Daddy Yankee, dejando de cantar reguetón y diciendo: ‘Bueno, ahora me voy a dedicar a la música religiosa’”, marcó una posición ante sus fanáticos.

Respecto a los influyentes digitales, Ferrario destacó: “Hay como una especie de misioneros digitales. Cuentas que tienen millones de seguidores que van por el mundo hablando de la espiritualidad, la religión.”

Así, las redes sociales crearon nuevas comunidades. “Aparecen comunidades digitales y nuevos códigos de pertenencia”, observó Ferrario. Consideró que “la moda, los influencers, todos son parte de esto que genera nuevas manifestaciones religiosas y espirituales.”

Espiritualidad como respuesta a la soledad urbana

El auge de prácticas espirituales responde, en parte, al aislamiento que caracteriza a las grandes ciudades. “El fenómeno de la soledad no deseada está cada vez más presente. Claramente hay una necesidad de pertenecer a algo”, afirmó Ferrario. Esa necesidad desencadena la creación de colectivos y espacios de contención.

La pospandemia acentuó esta dinámica. “Pertenecer a una comunidad más grande que nosotros. Porque esto tiene que ver mucho con la vida en las ciudades”, sostuvo. Para el experto, consolidar redes y comunidades es clave en la recomposición del sentido colectivo.

Ferrario describió la expansión de prácticas en todos los sectores sociales. “Hay prácticas espirituales que están creciendo, que crecen en todos los sectores socioeconómicos, en todos, que van desde el reiki al Gauchito Gil. Meditación, yoga, la religión puramente, ir a la iglesia. Está pasando algo, hay una búsqueda de algo”.

La caída en la identificación
La caída en la identificación católica y el aumento del ateísmo marcan el nuevo mapa religioso y espiritual argentino, según encuestas recientes

Espiritualidad flexible y nuevas generaciones

Las nuevas generaciones viven la religiosidad de manera cada vez más flexible y personalizada. Ferrario subrayó: “El año pasado hubo 5.100 millones de reproducciones de canciones cristianas en el mundo. 10% más que el año anterior. La mitad son generación Z y millennials.”

En la relación entre jóvenes y religión, el experto detectó curiosidad y menor presencia de prejuicios. “Antes cuando yo hablaba con los pibes y hablaba de religión, había cero interés. Lo que noto ahora, por lo menos, es curiosidad”. Para el docente, se observa una tendencia a una “especie de espiritualidad a la carta”.

Ferrario explicó que los formatos adaptados, simples y personalizados avanzan ante los compromisos tradicionales. “Eligen lo que les conviene o les resulta significativo, sin las exigencias rígidas de las tradiciones históricas”.

Innovación y crisis de confianza en las instituciones religiosas

La pérdida de confianza en las instituciones religiosas tradicionales motiva parte de este fenómeno. “Mucha gente que no cree en la institución religiosa sienten un tema de representatividad”.

En paralelo, surgen propuestas innovadoras en el ámbito espiritual. “Hay casos muy interesantes en Europa, hay uno en Eslovaquia y otro en Nápoles de curas que, por ejemplo, hacen fiestas electrónicas. Personas que se encuentran en espacios multiconfesionales”, mencionó Ferrario.

Según el especialista, la religión y la espiritualidad encuentran nuevas vías de intervención en el espacio urbano, con prácticas y lugares de encuentro que dialogan con los horizontes culturales y generacionales actuales.

Espacios sociales como clubes barriales o centros de jubilados cobran vitalidad renovada y contribuyen a fortalecer la comunidad en el contexto de la diversidad espiritual que caracteriza a las ciudades argentinas.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Religiosidad UrbanaCiudades ArgentinasEspiritualidad ContemporáneaGeneración ZInfobae A las NueveInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Furiosa persecución y choque en Wilde: un patrullero y un auto terminaron subidos a la vereda

La colisión se produjo en la esquina de Raposo y Coronel Lynch cuando otro móvil policial interceptó al sospechoso, quien está herido al igual que dos agentes

Furiosa persecución y choque en

Escándalo en Cañuelas: un policía fue filmado mientras tenía sexo al lado de un patrullero

Ocurrió el sábado pasado en la madrugada. Se trata de un efectivo perteneciente al Comando de Patrullas. El agente fue desafectado

Escándalo en Cañuelas: un policía

Fin de semana caluroso en CABA: máximas de hasta 32 grados y baja probabilidad de lluvias

Después de la humedad y la inestabilidad de los últimos días, regresan los calores intensos en la región. El pronóstico en detalle

Fin de semana caluroso en

Choque fatal en Panamericana: un motociclista murió tras impactar contra un camión cuando quería acceder a la autopista

El accidente ocurrió en el kilómetro 30 del Acceso Norte, sentido provincia, a la altura de la Ruta Provincial 197

Choque fatal en Panamericana: un

Caza ilegal en Mendoza: detuvieron a 7 hombres por destrucción de fauna silvestre

Una alerta en el sur de San Carlos permitió a las autoridades ubicar a un grupo sospechoso en una zona agrícola, donde hallaron restos de fauna protegida y herramientas empleadas en actividades de caza ilegal

Caza ilegal en Mendoza: detuvieron
DEPORTES
La contundente postura de Flavio

La contundente postura de Flavio Briatore sobre el rendimiento de Alpine: la exigencia que marcó para Colapinto y Gasly

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

Un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por la reventa de entradas en el estadio de Boca

Briatore confirmó que Mercedes negocia la compra de Alpine: el detrás de escena del tema que mantiene en vilo a la F1

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1: Gasly largará 7°

TELESHOW
Cómo es y cuánto cuesta

Cómo es y cuánto cuesta el paradisíaco hotel de Maldivas en el que se hospedan Wanda Nara y Martín Migueles

Mirtha Legrand fue a ver Company con Juana Viale y se emocionó hasta las lágrimas: “Mejor que en Estados Unidos”

Andrea del Boca desafió a Santiago del Moro durante la gala de Gran Hermano

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por presenciar el juicio de Emily Ceco: “Me destrozó su historia”

El club de fans de Carmiña Masi la defendió luego de sus dichos racistas en Gran Hermano: “Los jueces de la moral”

INFOBAE AMÉRICA

Accidente fatal en bulevar Los

Accidente fatal en bulevar Los Próceres deja una persona fallecida y genera fuerte congestión en San Salvador

Cómo un simple vaso reutilizable de silicona busca transformar la hidratación en las maratones

Efecto del cambio climático: el ascenso del nivel del mar modifica la rotación de la Tierra y alarga los días como nunca antes

El momento en que un estallido interrumpe una entrevista con un funcionario iraní durante una marcha en Teherán

Tormentas invernales ponen bajo alerta a 16 estados con nevadas de hasta 1,5 metros y vientos extremos