Buscan a un hombre que chocó a una moto, dejó dos mujeres heridas y se dio a la fuga en La Plata

La víctima, identificada como Martina, recurrió a redes sociales para solicitar las cámaras de seguridad de los vecinos, en un intento de identificar al conductor

Las víctimas indicaron que el vehículo involucrado sería un Volkswagen Gol de color rojo que circulaba sin patente, conducido por un hombre de aproximadamente 45 años.

En la madrugada del domingo, dos jóvenes resultaron malheridas tras un choque con un automóvil que se dio a la fuga en City Bell, partido de La Plata. El episodio, ocurrido en la intersección de las calles 462 y 14 bis, dejó a las víctimas en el asfalto y abrió una búsqueda para identificar al conductor que huyó de la escena.

El hecho se registró cerca de las 0.30, cuando las chicas se desplazaban en moto por calle 462 en dirección desde Camino General Belgrano hacia Camino Centenario. Al llegar al cruce con 14 C, apareció un vehículo que, en un primer momento, se detuvo en medio de la intersección. El automóvil avanzó de manera repentina justo cuando la moto intentaba pasar, provocando el impacto.

Según informó el medio platense InfoCielo, la motocicleta se desestabilizó por el golpe en la parrilla y ambas cayeron al asfalto. Algunas versiones señalan que las ocupantes quedaron atrapadas debajo del rodado y recibieron asistencia de personas que se encontraban en la zona. El conductor, lejos de auxiliar a las víctimas, escapó sin prestar ayuda.

Martina pidió ayuda en redes sociales para identificar al conductor que huyó del lugar

Las víctimas identificaron el vehículo involucrado como un Volkswagen Gol rojo sin patente visible, conducido por un hombre de unos 45 años. Tras el siniestro, una de las damnificadas, Martina, difundió un pedido de ayuda a través de las redes sociales, solicitando la colaboración de los vecinos que puedan disponer de cámaras de seguridad en la zona.

Pido por favor solidaridad si tienen cámaras para poder identificar el auto. Sería muy importante porque fue abandono de persona”, expresó la joven en redes sociales.

Dos jóvenes resultaron heridas en un choque en la madrugada del domingo en City Bell (Fotos: InfoCielo)

La reconstrucción de lo sucedido apunta a que el automovilista observó la situación antes de retirarse, por lo que el caso quedó caratulado como abandono de persona. La comunidad de City Bell se mantiene atenta a cualquier dato que permita dar con el responsable, mientras las jóvenes continúan con su recuperación.

El mismo día, un conductor protagonizó un insólito choque contra un auto estacionado, intentó escapar y fue demorado tras confirmarse que manejaba alcoholizado. El incidente, que se registró entre la avenida 13 y las calles 35 y 36 de la ciudad de La Plata, dejó un escenario con dos autos completamente destruidos, aunque afortunadamente sin heridos ni víctimas fatales.

Además de la sanción económica por la infracción, el individuo afronta la posibilidad de que le suspendan la licencia de conducir y deba someterse a un proceso administrativo a raíz de los daños ocasionados. El vehículo del infractor permaneció en el sitio, rodeado de los estragos producidos a terceros.

Según informó El Día, el conductor no detuvo la marcha después del impacto, sino que intentó huir para eludir responsabilidades. Testigos y el sistema de monitoreo urbano detectaron su maniobra, lo que permitió a los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires interceptarlo con rapidez gracias a la colaboración de cámaras de seguridad y vecinos. Tras la detención, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo y confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol, agravando así su situación legal.

Las imágenes captadas por el sistema de vigilancia permitieron reconstruir lo sucedido: el automóvil embistió con tal violencia al vehículo estacionado que lo desplazó varios metros y volcó un contenedor de basura cercano. El conductor, desorientado tras la colisión, mostró dificultades para recuperar el control del auto y reincorporarse a la avenida en su intento de fuga.

