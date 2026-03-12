Sociedad

Jornada nublada en el AMBA y alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias

El SMN prevé una jornada con baja probabilidad de lluvias y temperaturas templadas en la Ciudad y el conurbano. En paralelo, rige una advertencia por tormentas para zonas de Chubut, Río Negro, La Pampa y Mendoza

Obelisco bajo cielo nublado, (Archivo)
Obelisco bajo cielo nublado, (Archivo)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registran este jueves 21,4°C con cielo cubierto, de acuerdo con el último parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, cuatro provincias están bajo alerta amarilla por tormentas.

Según el pronóstico oficial del SMN, la jornada se presenta con mínima de 19°C y máxima de 26°C, con baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene entre 0% y 10% tanto en la mañana como en la tarde. Durante estas horas, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que hacia la noche se espera que permanezca algo nublado. La visibilidad se reporta en 10 kilómetros.

El pronóstico del tiempo para
El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores entre el 12 y 18 de marzo de 2026, indicando temperaturas máximas y mínimas, probabilidad de precipitación y dirección del viento. (SMN)

El organismo nacional prevé que en los próximos días continúen las condiciones de estabilidad en el AMBA, con temperaturas que mostrarán una tendencia en ascenso. El viernes y sábado se esperan máximas de 26°C y 27°C respectivamente, mientras que el domingo el termómetro podría alcanzar los 30°C. A su vez, el viernes, que tendrá un aumento en su nubosidad a lo largo de las horas, hay una muy baja chance de hasta el 10% de precipitaciones durante el desarrollo de la tarde.

El SMN precisa que los vientos predominan del sector este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h en distintos momentos del día. No se anticipan ráfagas destacadas para la jornada, según el detalle del parte oficial.

En la provincia de Buenos Aires se registran lloviznas en parte de la Costa Atlántica, que abarca desde Punta Indio hasta Villa Gesell. Luego, la nubosidad será variable en todo el territorio bonaerense.

Para mañana, se aguardan tormentas aisladas en el sector suroeste (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Pigüé, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso) como también al oeste (General Villegas y Trenque Lauquen).

Hacia el fin de semana, la inestabilidad será aún mayor. El frente tormentoso se extenderá hasta el norte (Pergamino) y parte sur de la costa (Necochea). El domingo en la tarde, y luego de una mañana con nubosidad variable, las lluvias retornarán en el suroeste.

Mapa de la República Argentina
Mapa de la República Argentina con las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el 12 de marzo de 2026, mostrando zonas con diferentes niveles de riesgo. (SMN)

Las alertas en el resto del país

El organismo climatológico indicó que cuatro provincias están bajo alerta amarilla por tormentas. Las zonas afectadas son la Península de Valdés y parte de la costa norte de Chubut, este de Río Negro (Choele Choel, Valcheta, San Antonio Oeste, General Conesa), sur y oeste de La Pampa (Cuchillo Co, Puelches, Limay Mahuilda, Santa Isabel) y sur de Mendoza (San Rafael, General Alvear y Malargue). En estos casos, el SMN recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

“El escenario comenzará a modificarse en los próximos días con el avance de una sucesión de sistemas frontales sobre el centro del territorio nacional. Estos frentes irán debilitando progresivamente el bloqueo atmosférico que dominó la circulación durante varias semanas", señalaron desde Meteored.

Y concluyeron que, a medida que el bloqueo atmosférico que se instaló en el país pieda intensidad, “se favorecerá el ingreso de un flujo de humedad más importante hacia la región pampeana. Esta situación generará un ambiente más inestable y con mayor probabilidad de lluvias y tormentas".

