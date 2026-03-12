De Tucumán a Hollywood: el director de arte argentino que lidera la nueva era en Pixar y explica el avance local en la animación global

El director de arte tucumano Gastón Ugarte relata su trayecto desde Argentina hasta liderar proyectos innovadores en Pixar, como la película Hoppers

En una entrevista exclusiva con Infobae en vivo, el director de arte Gastón Ugarte reveló el detrás de escena de la producción de animación en Pixar, detallando cómo la colaboración, la investigación de campo y el compromiso con historias que trascienden marcaron su carrera y la creación de Hoppers.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Ugarte repasó las claves de su recorrido profesional y reflexionó sobre el presente de la animación, tanto en Estados Unidos como en la Argentina.

Ugarte y la filosofía de Pixar: “Queremos contar historias que perduren en el tiempo”

“La agenda de esta película es precisamente eso, bajar un mensaje positivo a nuestras generaciones”, afirmó Ugarte, al describir el propósito central de Hoppers. Explicó que el film busca conectar con el público a través de una historia sencilla y universal: “Finalmente esa obsesión está bajando un poco y es la primera película en muchos años nuestra que como que se focaliza solamente en contar una linda historia que deje un buen mensaje y dejar todas esas cosas de lado”.

Hoppers, la nueva película de Pixar, explora la relación entre humanos y naturaleza a través de una historia original sobre comunicación con animales y preservación ambiental (Disney/Pixar vía AP)

El director de arte tucumano remarcó la diferencia con otros estudios de animación: “Estudios como DreamWorks o Blue Sky utilizan mucho la cultura pop y bromas para enganchar a la audiencia, mientras que nosotros focalizamos mucho más en tratar de contar una buena historia que perdure en el tiempo”.

Al ser consultado sobre Hoppers, Ugarte sintetizó la trama: “Plantea la idea a grandes rasgos de qué pasaría si los humanos pudieran comunicarse con los animales. La protagonista es una adolescente universitaria muy envuelta en todo lo que es Greenpeace y la preservación de la naturaleza, y está en constante pelea con el gobernador del pueblo, que lo único que hace es destruir las reservas naturales para expandir el pueblo”. Destacó también el carácter artesanal del proceso de animación: “El arte tradicional ayuda a expeditar el proceso, porque al comienzo de la producción son todas ideas y el dibujo a mano es mucho más rápido para transmitirlas”.

El recorrido de un argentino en Pixar: de Tucumán a California

“Ya hace casi 19 años que estoy en Pixar”, contó Ugarte, quien comenzó su formación en Tucumán y luego viajó a Estados Unidos para especializarse en animación y computación en el Ringling College of Art and Design, en Florida. “Me inicié cuando todavía no existía el Internet, no había animación o programas de animación”, relató.

Ugarte describe el método Pixar como una colaboración entre departamentos de arte, iluminación, texturas y animación, donde la creatividad humana es irremplazable incluso con inteligencia artificial (Infobae en Vivo)

El director de arte recordó sus primeros pasos profesionales: “Comencé en estudios muy pequeños, trabajando en Florida, después me mudé a Nueva York haciendo comerciales en 3D, que era como que muy novicio en ese momento. De ahí logré mi primer salto a cine, me mudé a Los Ángeles y trabajé en Sony Pictures Imageworks en unas cuantas películas”. El salto a Pixar llegó en 2006: “Me enteré que Pixar estaba buscando gente, apliqué y gracias a Dios quedé”.

La pasión por la animación lo llevó a enviar en su juventud una carta a Disney, buscando orientación: “Mandé una carta junto con mi portafolio y meses después me llegó una carta de Disney, explicándome que estaba un poco verde todavía, recomendándome universidades a las que podía indagar”.

Hoppers y el método Pixar: campo, arte y tecnología

Ugarte detalló el proceso de producción detrás de Hoppers: “En Pixar soy supervisor de modelaje para el departamento de sets. Nuestro equipo es responsable de recrear los mundos en los que las películas toman lugar. Dependiendo del proyecto hago dirección de arte, creando todo el arte conceptual que después le damos a los artistas técnicos”.

La creación de universos animados en Pixar incluye investigación de campo. “En el caso de Hoppers viajamos a Colorado, hicimos un viaje de una semana y media con una experta en castores y hábitats”, explicó. El contacto directo con la naturaleza permitió diseñar locaciones y personajes con mayor realismo.

Para lograr realismo en Hoppers, el equipo de Pixar realizó investigación de campo en Colorado junto a expertos en hábitats y fauna autóctona de la región (Disney/Pixar)

Sobre la integración de tecnología y trabajo humano, Ugarte puntualizó: “El desarrollo de la producción en Pixar es como una fábrica: el departamento de arte, iluminación, texturas, animación, cada uno se encarga de un pedacito. El arte tradicional es más eficiente para transmitir ideas y descartar lo que no sirve, antes de pasar a lo digital”. Además, resaltó que la inteligencia artificial es una herramienta más, pero que la impronta humana sigue siendo insustituible en la creación artística.

El argentino también analizó el presente de la animación nacional: “En Argentina hay muchísimo outsourcing, muchos estudios pequeños que trabajan para Disney y otros estudios desde Argentina. Eso se está poniendo muy de moda hoy con Zoom y las reuniones virtuales, empezó a explotar todo eso”.

Cuando se le preguntó por sus películas favoritas, Ugarte eligió Toy Story 3, aunque no formó parte de su equipo: “Si tengo que elegir una, es esa. Para mí es la trilogía perfecta”.

