Sociedad

Cambios de recorridos en colectivos del AMBA: qué líneas son y cómo quedan los trayectos

El nuevo esquema incorpora la fusión de líneas, la creación de trayectos directos hacia estaciones de subte y la incorporación de tramos fraccionados, con el propósito de optimizar el flujo de pasajeros y facilitar la combinación entre diferentes medios de transporte

Guardar
La reorganización de recorridos afecta
La reorganización de recorridos afecta trayectos y frecuencias, desde el Gobierno recalcan el objetivo de lograr un sistema más eficiente

El Gobierno nacional puso en marcha una serie de modificaciones en los recorridos de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, implementada por la Secretaría de Transporte, tiene como finalidad mejorar la eficiencia del servicio público y responde a una revisión de los parámetros operativos de las líneas que prestan servicios en la región.

El proceso de reestructuración involucra, principalmente, a las líneas operadas por la empresa El Puente S.A.T., y se enmarca dentro de una estrategia más amplia destinada a optimizar recorridos, reducir superposiciones, reforzar los tramos con mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es garantizar un servicio más equilibrado y eficiente para quienes utilizan diariamente el transporte público en el territorio metropolitano.

Las modificaciones alcanzan a los recorridos y frecuencias de varias líneas de colectivos, con la introducción de nuevos segmentos y la eliminación de otros. Los cambios buscan responder a las necesidades de los usuarios en los tramos de mayor circulación y favorecer la articulación entre colectivos, subtes y trenes en los puntos de mayor conectividad de la red del AMBA.

Cuáles son las líneas que cambian su recorrido y cómo quedan los trayectos

Según el comunicado oficial, las modificaciones afectan a las líneas 32, 75, 128 y 158, con cambios que responden a un análisis de los flujos de pasajeros y la necesidad de fortalecer la conectividad intermodal.

Fusión de líneas 32 y 75

La línea 32 se fusionará
La línea 32 se fusionará con la línea 75

Ambas se integran en una única línea 32, que desde ahora cuenta con tres recorridos principales entre Plaza Miserere (Once) y Remedios de Escalada.

  • El ex ramal A de la 75 abandona su cabecera en Retiro y pasa a iniciar en Once, reforzando el tramo entre esta terminal y Lanús, donde se concentra la mayor demanda.
  • Se unifican las cabeceras en Remedios de Escalada, centralizando operaciones y regularidad.
  • Se incorpora un nuevo Recorrido C, que conecta Remedios de Escalada con la estación Hospitales de la Línea H del subte, “fomentando el transbordo entre distintos modos de transporte”, según especificó el Gobierno nacional.
  • El recorrido B de la línea 75 queda suprimido.
  • Así queda la nueva oferta:
  • Recorrido A: Plaza de Miserere (CABA) – Remedios de Escalada (Lanús), frecuencia cada 6 a 8 minutos.
  • Recorrido B (por Rucci): Plaza de Miserere – Remedios de Escalada, frecuencia entre 11 y 16 minutos.
  • Recorrido C (por Rucci): Hospitales (CABA) – Remedios de Escalada, frecuencia de 9 a 12 minutos.

Línea 128

La línea 128 suma un
La línea 128 suma un trayecto entre Plaza Italia y Nueva Pompeya, el tramo busca mejorar el servicio en el sur de la ciudad

Se agrega un recorrido fraccionado (nuevo recorrido B) entre Plaza Italia y Nueva Pompeya, en el sur porteño, para incrementar servicios en el segmento de mayor demanda durante horas pico.

  • Recorrido A: Plaza Italia – Valentín Alsina, frecuencia de 6 a 9 minutos.
  • Recorrido B: Plaza Italia – Nueva Pompeya, frecuencia cada 5 a 7 minutos.

Ambos recorridos operan como troncal en horas pico, con frecuencia combinada de 3 minutos.

Línea 158

La línea 158 extiende su
La línea 158 extiende su recorrido hasta la estación Hospitales, la combinación con la línea H del subte queda garantizada

El trayecto se extiende desde Pompeya hasta Parque Patricios, alcanzando la estación Hospitales de la Línea H. El nuevo Recorrido A cubre Hospitales (CABA) – Estación Lanús (Línea Roca), con frecuencia de 4 a 5 minutos.

Estas modificaciones forman parte de un proceso más amplio de revisión de la red metropolitana, con miras a una integración más eficiente entre colectivos y otros modos de transporte público.

Cuál es el precio del boleto de colectivo en marzo 2026

La actualización de recorridos coincide con el incremento tarifario dispuesto para colectivos y otros medios bajo jurisdicción nacional, vigente desde el 1º de marzo. Según detalló Infobae, estos son los valores principales para el mes de marzo:

  • Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):
    • Viaje mínimo (0 a 3 kilómetros): $681,85 con SUBE registrada.
    • Mismo tramo con SUBE sin registrar$1.084,14.
    • Tramo de 3 a 6 kilómetros: $757,64 (SUBE registrada) / $1.204,65 (sin registrar).
    • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $816,02 (SUBE registrada) / $1.297,47 (sin registrar).
    • Tramo de 12 a 27 kilómetros: $874,43 (SUBE registrada) / $1.390,34 (sin registrar).
  • Para la Provincia de Buenos Aires:
    • Mínimo (0 a 3 kilómetros): $832,57 (SUBE registrada) / $1.323,79 (sin registrar).
    • Tramo de 3 a 6 kilómetros: $927,48 (SUBE registrada) / $1.474,69 (sin registrar).
    • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $998,23 (SUBE registrada) / $1.587,19 (sin registrar).
    • Tramo de 12 a 27 kilómetros: $1.070,45 (SUBE registrada) / $1.702,02 (sin registrar).
    • Más de 27 kilómetros: $1.141,46 (SUBE registrada) / $1.814,92 (sin registrar).
  • Sobre la tarifa social:
    • Aplica una reducción del 55% para grupos específicos como jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y personal de casas particulares.
    • Por ejemplo, el boleto mínimo en CABA con este beneficio es de $306,83.
  • Formas de pago admitidas:
    • Tarjeta SUBE (física o digital, según el dispositivo).
    • Tarjetas bancarias y prepagas contactless.
    • Billeteras virtuales o QR en unidades habilitadas.

La Secretaría de Transporte subrayó que todos los cambios buscan “garantizar la calidad y eficiencia del sistema”, en un contexto de actualización de insumos y servicios esenciales para el funcionamiento de la red metropolitana de colectivos.

Temas Relacionados

ColectivosAMBACiudad de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a siete años de prisión a la narcomodelo de Salta acusada de traficar 15 kilos de marihuana

Martina Oliva fue sentenciada por el Tribunal Oral Federal N°1 de la provincia. Su novio Joaquín Tolaba recibió una condena a 10 años por la misma causa

Condenaron a siete años de

Descubrió que robaban en su casa, siguió a los ladrones en su auto y casi lo matan a tiros: un detenido

Ocurrió en Marcos Paz y la víctima, de 43 años, recibió heridas de bala en el rostro, brazo y estómago

Descubrió que robaban en su

Inundaciones en Tucumán: el drama que viven los vecinos al costado de la ruta a la espera de volver a sus casas

Los vecinos están hace 48 horas en la calzada de la ruta 157 mientras la localidad de La Madrid sigue inundada. Las imágenes más impactantes de lo que sufrió el pueblo en el sur de la provincia

Inundaciones en Tucumán: el drama

Alerta por una amenaza de bomba en el Congreso de la Nación: ya trabaja la Brigada de Explosivos

La advertencia se recibió pasado el mediodía. La zona está restringida por personal de la Policía Federal Argentina

Alerta por una amenaza de

Se entregó una de las sospechosas de la estafa mortal con una limpieza espiritual: por qué sigue libre

Está acusada de haberle robado $14 millones a una peluquera a la que convenció que tenía un “trabajo malicioso”. La víctima se quitó la vida. Hay, al menos, dos prófugas

Se entregó una de las
DEPORTES
Antes de Talleres-Instituto, Defensa y

Antes de Talleres-Instituto, Defensa y Justicia se mide ante Central Córdoba por la fecha 10 del Torneo Apertura

Claudio Tapia se reunirá con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, para definir la sede de la Finalissima entre Argentina y España

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

Crece la polémica por las largadas en la Fórmula 1: dos equipos están en disputa por los cambios que se quieren implementar

TELESHOW
Erika de Sautu Riestra habló

Erika de Sautu Riestra habló sobre la discapacidad de su hijo: “Nunca lo vi como una tragedia, sino una bendición”

Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron con una nueva coincidencia fashionista: el detalle que se hizo viral

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

La fuerte decisión que tomó el marido de Mavinga tras los dichos racistas en Gran Hermano: “Esto no es un juego”

INFOBAE AMÉRICA

Así puedes renovar tu pasaporte

Así puedes renovar tu pasaporte estadounidense sin ir a una oficina en 2026

Más de 100 tiburones bacota en las costas de Río Negro: por qué aparecieron

Brasil lanzó un plan de USD 5.000 millones para modernizar submarinos, aviones de combate y exportar tecnología militar

Una nueva regla obligará a conductores de transporte por aplicación a aceptar pasajeros con animales de servicio en Estados Unidos

Reportan hallazgo de medicamento vencido valorado en más de 40 millones de lempiras en Honduras