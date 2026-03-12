Cambios de recorridos en colectivos del AMBA: qué líneas son y cómo quedan los trayectos

La reorganización de recorridos afecta trayectos y frecuencias, desde el Gobierno recalcan el objetivo de lograr un sistema más eficiente

El Gobierno nacional puso en marcha una serie de modificaciones en los recorridos de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, implementada por la Secretaría de Transporte, tiene como finalidad mejorar la eficiencia del servicio público y responde a una revisión de los parámetros operativos de las líneas que prestan servicios en la región.

El proceso de reestructuración involucra, principalmente, a las líneas operadas por la empresa El Puente S.A.T., y se enmarca dentro de una estrategia más amplia destinada a optimizar recorridos, reducir superposiciones, reforzar los tramos con mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es garantizar un servicio más equilibrado y eficiente para quienes utilizan diariamente el transporte público en el territorio metropolitano.

Las modificaciones alcanzan a los recorridos y frecuencias de varias líneas de colectivos, con la introducción de nuevos segmentos y la eliminación de otros. Los cambios buscan responder a las necesidades de los usuarios en los tramos de mayor circulación y favorecer la articulación entre colectivos, subtes y trenes en los puntos de mayor conectividad de la red del AMBA.

Cuáles son las líneas que cambian su recorrido y cómo quedan los trayectos

Según el comunicado oficial, las modificaciones afectan a las líneas 32, 75, 128 y 158, con cambios que responden a un análisis de los flujos de pasajeros y la necesidad de fortalecer la conectividad intermodal.

Fusión de líneas 32 y 75

La línea 32 se fusionará con la línea 75

Ambas se integran en una única línea 32, que desde ahora cuenta con tres recorridos principales entre Plaza Miserere (Once) y Remedios de Escalada.

El ex ramal A de la 75 abandona su cabecera en Retiro y pasa a iniciar en Once, reforzando el tramo entre esta terminal y Lanús, donde se concentra la mayor demanda.

Se unifican las cabeceras en Remedios de Escalada, centralizando operaciones y regularidad.

Se incorpora un nuevo Recorrido C, que conecta Remedios de Escalada con la estación Hospitales de la Línea H del subte, “fomentando el transbordo entre distintos modos de transporte”, según especificó el Gobierno nacional.

El recorrido B de la línea 75 queda suprimido.

Así queda la nueva oferta:

Recorrido A: Plaza de Miserere (CABA) – Remedios de Escalada (Lanús), frecuencia cada 6 a 8 minutos.

Recorrido B (por Rucci): Plaza de Miserere – Remedios de Escalada, frecuencia entre 11 y 16 minutos.

Recorrido C (por Rucci): Hospitales (CABA) – Remedios de Escalada, frecuencia de 9 a 12 minutos.

Línea 128

La línea 128 suma un trayecto entre Plaza Italia y Nueva Pompeya, el tramo busca mejorar el servicio en el sur de la ciudad

Se agrega un recorrido fraccionado (nuevo recorrido B) entre Plaza Italia y Nueva Pompeya, en el sur porteño, para incrementar servicios en el segmento de mayor demanda durante horas pico.

Recorrido A: Plaza Italia – Valentín Alsina, frecuencia de 6 a 9 minutos.

Recorrido B: Plaza Italia – Nueva Pompeya, frecuencia cada 5 a 7 minutos.

Ambos recorridos operan como troncal en horas pico, con frecuencia combinada de 3 minutos.

Línea 158

La línea 158 extiende su recorrido hasta la estación Hospitales, la combinación con la línea H del subte queda garantizada

El trayecto se extiende desde Pompeya hasta Parque Patricios, alcanzando la estación Hospitales de la Línea H. El nuevo Recorrido A cubre Hospitales (CABA) – Estación Lanús (Línea Roca), con frecuencia de 4 a 5 minutos.

Estas modificaciones forman parte de un proceso más amplio de revisión de la red metropolitana, con miras a una integración más eficiente entre colectivos y otros modos de transporte público.

Cuál es el precio del boleto de colectivo en marzo 2026

La actualización de recorridos coincide con el incremento tarifario dispuesto para colectivos y otros medios bajo jurisdicción nacional, vigente desde el 1º de marzo. Según detalló Infobae, estos son los valores principales para el mes de marzo:

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) : Viaje mínimo (0 a 3 kilómetros): $681,85 con SUBE registrada . Mismo tramo con SUBE sin registrar : $1.084,14 . Tramo de 3 a 6 kilómetros: $757,64 (SUBE registrada) / $1.204,65 (sin registrar). Tramo de 6 a 12 kilómetros: $816,02 (SUBE registrada) / $1.297,47 (sin registrar). Tramo de 12 a 27 kilómetros: $874,43 (SUBE registrada) / $1.390,34 (sin registrar).

Para la Provincia de Buenos Aires : Mínimo (0 a 3 kilómetros): $832,57 (SUBE registrada) / $1.323,79 (sin registrar). Tramo de 3 a 6 kilómetros: $927,48 (SUBE registrada) / $1.474,69 (sin registrar). Tramo de 6 a 12 kilómetros: $998,23 (SUBE registrada) / $1.587,19 (sin registrar). Tramo de 12 a 27 kilómetros: $1.070,45 (SUBE registrada) / $1.702,02 (sin registrar). Más de 27 kilómetros: $1.141,46 (SUBE registrada) / $1.814,92 (sin registrar).

Sobre la tarifa social : Aplica una reducción del 55% para grupos específicos como jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y personal de casas particulares. Por ejemplo, el boleto mínimo en CABA con este beneficio es de $306,83 .

Formas de pago admitidas : Tarjeta SUBE (física o digital, según el dispositivo). Tarjetas bancarias y prepagas contactless. Billeteras virtuales o QR en unidades habilitadas.



La Secretaría de Transporte subrayó que todos los cambios buscan “garantizar la calidad y eficiencia del sistema”, en un contexto de actualización de insumos y servicios esenciales para el funcionamiento de la red metropolitana de colectivos.