Cuál es el precio del boleto de colectivo en marzo 2026

El tercer mes del año llegó con aumentos en las distintas tarifas de colectivo, tanto para la ciudad como la provincia de Buenos Aires

El transporte público en la región metropolitana enfrenta un nuevo incremento en sus tarifas a partir de marzo, según lo oficializó la Secretaría de Transporte. Este ajuste afecta a los servicios de jurisdicción nacional, abarcando colectivos, trenes, subtes y premetro, y responde a la necesidad de adaptar los valores a los aumentos registrados en los precios de insumos y servicios fundamentales para el funcionamiento del sistema.

En el caso de los colectivos, el aumento se hizo efectivo el 1° de marzo y engloba a las 104 líneas que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida fue confirmada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde el Gobierno argumentó que la actualización tarifaria busca mantener el equilibrio económico-financiero del servicio y garantizar su calidad y eficiencia. La decisión se tomó luego de considerar los planteos de cámaras empresariales del sector y de abrir la convocatoria para la emisión de opiniones ciudadanas, proceso en el que intervinieron distintos organismos del Ministerio de Economía.

Cuánto sale el boleto de colectivo en CABA en marzo

El valor experimentó un incremento en marzo. Para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada, el viaje mínimo, correspondiente al tramo de 0 a 3 kilómetros, asciende a $681,85. En contraste, los usuarios que abonen el trayecto con una SUBE sin nominalizar deberán pagar $1.084,14 por el mismo tramo.

La nueva estructura tarifaria, que entró en vigencia el primer día del mes, contempla un aumento del 4,7% respecto a febrero. Los valores varían según la distancia recorrida: para tramos de 3 a 6 kilómetros, el boleto cuesta $757,64 con SUBE registrada y $1.204,65 si no está nominalizada. Los trayectos entre 6 y 12 kilómetros tienen un precio de $816,02 para usuarios con SUBE registrada y $1.297,47 para quienes no completaron el registro.

En los casos de viajes de 12 a 27 kilómetros, el costo es de $874,43 con SUBE registrada, mientras que la tarifa sin registrar asciende a $1.390,34. Estas cifras corresponden exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forman parte del cuadro tarifario para las 104 líneas bajo control federal.

Qué es la tarifa social de la Tarjeta SUBE

La tarifa social de la Tarjeta SUBE es un beneficio que otorga una reducción del 55% en el valor del pasaje para ciertos grupos de usuarios del transporte público. Este descuento se aplica en colectivos, trenes y subtes dentro del área metropolitana y está destinado a facilitar el acceso al transporte a sectores de la población que reciben asistencia por parte del Estado.

Pueden acceder a la tarifa social quienes son jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, personal de casas particulares y otros grupos con características específicas según los criterios del Gobierno nacional. La reducción se aplica de forma automática al abonar el pasaje. Por ejemplo, en el caso del boleto mínimo de colectivo en CABA, quienes cuentan con el beneficio abonan $306,83 en lugar de los $681,85 correspondientes a la tarifa general.

La medida busca garantizar que los ciudadanos con ingresos limitados o en situación de vulnerabilidad puedan movilizarse dentro del sistema de transporte público. El beneficio se mantiene vigente en marzo y se extiende a los distintos medios de transporte alcanzados por el nuevo esquema tarifario.

Cómo se puede pagar el colectivo en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago del colectivo se realiza principalmente mediante la tarjeta SUBE, un sistema electrónico que permite abonar el pasaje de manera rápida y sin necesidad de efectivo. Los pasajeros deben acercar la tarjeta al lector instalado en la unidad al momento de subir, y el monto correspondiente se descuenta automáticamente según la distancia a recorrer y el tipo de tarifa que posea el usuario.

La SUBE puede estar registrada o no. Registrar la tarjeta ofrece ventajas significativas, como el acceso a la tarifa social para quienes cumplen los requisitos y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de robo o extravío. Además, el valor del boleto es más bajo para quienes utilizan la SUBE registrada, mientras que quienes no la registran enfrentan un esquema tarifario más elevado.

Si bien el sistema fue diseñado para utilizar el Sistema Único de Boleto Electrónico, existen alternativas limitadas para el pago del pasaje. Para celulares Android con NFC, también puede ser abonado con la versión digital de la tarjeta de transporte. El Contactless es otro método aporbado para las líneas del AMBA: tarjetas bancarias o prepagas; billeteras virtuales o NFC son las opciones. A través de aplicaciones bancarias o de billeteras virtuales se podrá abonar con QR, generando un código que será habilitado por el lector de cada colectivo. En ciertos casos, como el de los trenes, aún se admite el pago en efectivo, aunque con un costo superior.

El precio del boleto de colectivo en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el esquema tarifario para los colectivos también refleja el aumento dispuesto por la Secretaría de Transporte a partir de marzo. Los valores varían según la distancia recorrida y el tipo de usuario, diferenciando entre quienes utilizan la SUBE registrada, quienes acceden a la tarifa social y aquellos que abonan con una SUBE sin registrar.

Para el tramo mínimo, de 0 a 3 kilómetros, el boleto cuesta $832,57 o $1.323,79 con la SUBE sin registrar. El segundo tramo, de 3 a 6 kilómetros, tiene un valor de $927,48 o $1.474,69 para quienes no han registrado la tarjeta.

En distancias comprendidas entre 6 y 12 kilómetros, el precio del pasaje asciende a $998,23 o $1.587,19 en caso de SUBE sin registrar. Para los viajes de 12 a 27 kilómetros, las sumas son de $1.070,45 o $1.702,02, respectivamente. Finalmente, en recorridos superiores a los 27 kilómetros, el boleto cuesta $1.141,46 o $1.814,92 con SUBE sin registrar.

Descubrieron miles de genes microbianos desconocidos en el Océano Antártico