Un brutal incendio destruyó una parte de un casino de Mendoza: dos trabajadores tuvieron que ser rescatados

El espacio comercial donde funciona la Sala Este del Casino de Mendoza fue azotado este miércoles por un fuerte incendio

En la ciudad de San Martín, la tarde del miércoles se vio alterada por la aparición de una densa columna de humo que se elevó desde el predio donde funciona el Casino de Mendoza. La magnitud del siniestro, que afectó a un reconocido espacio comercial de la zona, movilizó de inmediato a equipos de emergencia y puso en vilo a quienes circulaban cerca de la intersección de calle Miguez y Ruta 50.

De acuerdo con la información reunida por MDZol, el incendio comenzó después de las 16 en el complejo conocido como Tótem Boulevard, donde opera la Sala Este del Casino de Mendoza junto a un hotel spa, consultorios médicos, comercios y restaurantes.

Según el reporte del Ministerio de Seguridad, el fuego se inició en la sala de juegos y se propagó con rapidez, lo que obligó a poner en marcha un protocolo de evacuación total. Hacia las 17, las autoridades confirmaban que todas las personas habían salido del edificio, aunque dos trabajadores permanecían en el techo y lograron ser retirados por el operativo de rescate.

En el lugar, participaron dotaciones de Bomberos de la Policía de Mendoza, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia y Santa Rosa, con el respaldo de Defensa Civil y apoyo hídrico del municipio. Personal policial de la jurisdicción también colaboró en las tareas de seguridad y contención.

Bomberos de varios departamentos trabajan en el incendio del Casino de Mendoza en San Martín

La escena, cubierta por una intensa humareda visible desde varios kilómetros, requirió la intervención de todos los recursos disponibles para evitar que las llamas alcanzaran sectores aledaños.

La magnitud de los daños materiales en el área de máquinas del casino era motivo de evaluación. Hasta el cierre de los reportes oficiales, no se registraron víctimas fatales ni heridos graves, mientras que la preocupación principal se centró en el control total del fuego para impedir que se extendiera a otras instalaciones del predio.

El operativo, que involucró a diferentes equipos de emergencia, se mantuvo activo por varias horas y se aguardaba el resultado de las primeras pericias para determinar el origen del incendio y la dimensión de las pérdidas.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, mientras la comunidad de San Martín seguía de cerca el desarrollo de las tareas en el Casino de Mendoza.

Controlaron los incendios en Mar del Plata: así quedó El Marquesado tras el paso de las llamas

Fuego en El Marquesado, en Mar del Plata

Las llamas avanzaron sin pausa en la tarde del lunes en el extremo sur de Mar del Plata y dejaron una marca visible en El Marquesado: más de 200 hectáreas de pastizales quedaron consumidas tras un incendio de gran magnitud que movilizó a dotaciones de bomberos, personal de Prefectura, equipos de OSSE y de Defensa Civil.

El siniestro, que se inició cerca de la ruta 11 alrededor de las 15, mantuvo en vilo a los habitantes de la zona y obligó a reforzar el operativo con recursos de varios cuarteles y organismos provinciales. El fuego siguió activo durante varias horas, reavivado por el viento y la sequedad del terreno.

De acuerdo con lo informado por La Capital de Mar del Plata, el incendio se desató cerca del límite entre los partidos de General Pueyrredon y General Alvarado, en una franja donde la vegetación y los pastizales forman un corredor que, ante las altas temperaturas, se vuelve especialmente vulnerable.

Las imágenes difundidas por la cuenta @dronMardelPlata reflejaron la extensión del daño: extensiones ennegrecidas, árboles calcinados y un humo denso que se divisaba a más de 15 cuadras. En palabras de uno de los vecinos, “no lo pueden parar. Quedan 10 metros y llega a la Calle 1”.

El operativo de emergencia desplegó tres autobombas de los cuarteles de San Patricio, Chapadmalal y Miramar, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, un camión de Emvial y maquinaria especial para crear cortafuegos, tal como precisó el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, a Infobae.

Se utilizaron más de 50 mil litros de agua en los operativos. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron víctimas ni daños materiales en estructuras habitadas.