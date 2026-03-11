Rescataron a dos jóvenes que quedaron atrapados en un acantilado del Cañon del Atuel

Jóvenes esperan ser rescatados tras quedar varados en un acantilado del Cañón del Atuel (Seguridad Mendoza)

Dos jóvenes quedaron atrapados este último lunes por la tarde mientras practicaban descenso con sogas en el Cañón del Atuel, en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.

El rescate, que demandó la intervención coordinada de distintas fuerzas, se extendió por varias horas en una de las zonas más escarpadas del circuito turístico local.

El incidente se produjo alrededor de las 18, cuando un llamado al 911 alertó sobre una voz que solicitaba auxilio desde un acantilado de la Ruta 180, en el sector conocido como Garganta del Diablo, en la localidad de El Nihuil.

Quien realizó la denuncia no logró identificar visualmente a la persona en peligro, pero la insistencia de los gritos motivó la rápida movilización de recursos.

El operativo desplegado involucró a personal especializado en rescate, la Unidad VANT (drones), efectivos de la Policía Rural y de la Subcomisaría Rama Caída, así como agentes del Destacamento El Nihuil, quienes aseguraron el perímetro para facilitar el trabajo de los rescatistas y evitar nuevos incidentes.

Según informaron fuentes policiales, los dos jóvenes realizaban actividades recreativas de descenso en la zona de acantilados del cañón. Durante la maniobra, uno de ellos perdió el control y cayó hasta el fondo del barranco, mientras que el otro quedó suspendido a una altura aproximada de 25 metros, sin posibilidad de ascender ni descender por sus propios medios.

El primer joven rescatado fue identificado como Q. F. L., de 19 años, quien relató que ambos habían comenzado el descenso alrededor de las 16 horas. El joven fue asistido en el lugar por personal del Centro de Salud y posteriormente trasladado a un hospital para su control médico.

Las tareas de rescate continuaron hasta lograr extraer a A. A. J., de 20 años, quien había sufrido politraumatismos a raíz de la caída y fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención especializada.

Equipos de rescate trabajan intensamente para salvar a los jóvenes atrapados en un acantilado del Cañón del Atuel, cerca de El Nihuil (Seguridad Mendoza)

Según informó el portal del diario Los Andes, durante el operativo, se emplearon técnicas de descenso y ascenso por cuerda, y se utilizaron dispositivos de seguridad para garantizar la integridad del personal y de los jóvenes atrapados. La intervención se extendió durante varias horas debido a la complejidad topográfica de la zona y a la necesidad de evitar cualquier desplazamiento peligroso.

El Cañón del Atuel es uno de los destinos turísticos y deportivos más concurridos de la región de Mendoza, conocido por sus imponentes formaciones geológicas y la diversidad de actividades de aventura que ofrece, entre ellas el descenso en cuerda, el rafting y el senderismo. La zona de la Garganta del Diablo, en particular, es frecuentada por quienes practican deportes extremos debido a la altura y la dificultad del terreno.

Un andinista fue rescatado con vida tras caer más de 300 metros

A finales de febrero, un nuevo operativo de rescate tuvo lugar en el Aconcagua cuando un joven, de nacionalidad japonesa, fue salvado después de que cayera más de 300 metros. El hombre se encontraba herido en la zona de La Cueva y tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta que pudo ser derivado a un hospital.

Todo ocurrió el sábado 21 de febrero, cerca de las 18.50. En ese momento, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un pedido de auxilio mediante un dispositivo satelital. La señal marcaba coordenadas a 6.700 metros sobre el nivel del mar.

La alerta generó la rápida activación del protocolo de emergencia, movilizando a la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña. El aviso fue transmitido al personal policial apostado en Plaza de Mulas, quienes comenzaron las averiguaciones para reconstruir la secuencia del accidente. Desde el campamento de Nido de Cóndores, se reportó que dos personas habían sido vistas descendiendo desde la zona de La Cueva, siendo los últimos testigos del andinista japonés antes de su desaparición.

Al llegar estos dos testigos al campamento Cólera, el guía Luciano Merino, de una de las empresas dedicadas a las expediciones de montaña, recopiló información clave: el joven había sufrido una caída hacia el acarreo y, tras perderlo de vista, no se pudo determinar su estado. Ese dato resultó determinante para orientar el despliegue técnico de los rescatistas.

Con la información obtenida, los efectivos de la Patrulla de Rescate en Nido de Cóndores organizaron el operativo para dar una respuesta inmediata al aviso de emergencia. La coordinación involucró a guardaparques y personal médico especializado en alta montaña, posibilitando la preparación de un ascenso bajo condiciones extremas y con equipos técnicos adaptados a la altitud.