Qué es la coparentalidad y cómo crían a su hija Braulio Bauab y Virginia Laino sin ser pareja

La coparentalidad permitió a Braulio Bauab y Virginia Laino organizar la crianza compartida de su hija Vera sin ser pareja sentimental

En una entrevista en Infobae en vivo, Braulio Bauab y Virginia Laino relataron cómo decidieron tener una hija juntos a través de la coparentalidad, un modelo familiar que desafía los esquemas tradicionales al priorizar el deseo de ser padres y el bienestar de su hija Vera.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, ambos contaron que la decisión no fue impulsiva. “Yo tenía ganas de ser papá. A determinada edad me decidí que tenía muchas ganas de ser papá y no estaba en pareja en ese momento”, explicó Braulio Bauab, quien desde un principio buscó “que mi hijo, mi hija, mi hije tenga una mamá”. La búsqueda lo llevó a Virginia, quien también atravesaba su propio recorrido: “Yo, por mi trabajo, había vivido muchos años afuera y volví a Argentina porque quería ser madre. Mi pareja en su momento no acompañó, entonces decidí ser madre sola”, recordó Virginia Laino.

La decisión de formar una familia sin pareja romántica

La experiencia de ambos se consolidó a través del diálogo y acuerdos claros. Virginia confesó sus dudas iniciales: “Uno tiene un montón de prejuicios, ¿no? Yo decía: ‘Qué perdedor debe ser que está buscando con quién tener un hijo’”. Sin embargo, la propuesta de Braulio la llevó a reflexionar: “¿Por qué no que este hijo que yo quiero tener tenga un padre? Puede estar bueno”.

Bauab y Laino desafían los mandatos sociales al construir una familia plural, enfrentando prejuicios y promoviendo el diálogo constante sobre crianza y límites (Infobae en Vivo)

Braulio detalló que la coparentalidad no era habitual en Argentina: “En otros países es bastante más usual el tema de la coparentalidad. En Israel es bastante usual, en Francia también. Acá en Argentina no era algo muy usual”. Tras varios encuentros, la confianza fue creciendo: “El primer encuentro fue con el objetivo de ver si macheaban para ser mamá y papá. Más o menos, como un Tinder parental”, bromeó Virginia.

Ambos coincidieron en la importancia del compromiso. “Yo te propongo que nos hagamos amigos y nos conozcamos y veamos si da para que seamos padres”, propuso Braulio en un principio. Virginia agregó: “Creo que hay una combinación de sexto sentido y de lanzarse. Cualquiera que va a tener un hijo no tiene todas las certezas de cómo va a ser”.

Acuerdos de crianza y convivencia

De cara al nacimiento de Vera, la pareja parental estableció reglas fundamentales. “Hicimos tres acuerdos básicos: decir siempre la verdad sobre cómo era nuestro vínculo y cómo había sido concebida Vera, no criarla en ninguna religión y respetar las tradiciones familiares”, enumeró Virginia Laino. Braulio complementó: “Acordamos una tenencia compartida, estar la mitad del tiempo cada uno”.

La convivencia inicial fue intensa: “Habíamos alquilado una casa con dos dormitorios y dos baños para poder convivir al principio. Vera tenía que estar más conmigo por la lactancia, pero Braulio estuvo muy presente”, relató Virginia. “Dormía cinco veces por semana en una casa que compartíamos, ayudaba un montón y quería estar”, completó Braulio.

Bauab y Laino establecieron reglas básicas como la transparencia sobre el origen de Vera, la no crianza en ninguna religión y el respeto por las tradiciones familiares (Infobae en Vivo)

La llegada de Luis Novaresio, pareja de Braulio, sumó otra figura relevante. Virginia admitió que le resultó desafiante por la exposición mediática: “Para mí fue muy complicado que fuera un famoso. No soy del medio, trabajo en un organismo internacional. Me costó con el tema de la exposición”. Sin embargo, destacó la integración: “La familia chiquita, como dice Vera, es papá, mamá, Luis y ella”.

Los desafíos sociales y la naturalización de nuevos modelos familiares

Ambos coincidieron en que la coparentalidad desafía los mandatos tradicionales. “Por más que estemos en el 2026, la familia de papá, mamá, dos hijos y un perro está muy arraigada. Además del festejo y la celebración, no deja de ser algo que irrumpe en el modelo”, sostuvo Virginia. Braulio remarcó: “Yo al principio militaba por la coparentalidad como un modelo distinto, una nueva configuración familiar”.

Frente a los prejuicios y cuestionamientos, el diálogo fue central: “Tenemos un espacio que llamamos el café parental, en el que nos ponemos de acuerdo para hablar de nosotros dos como padres. Hay temas que hay que hablar, como la cuestión económica, la educación, los límites”, explicó Virginia.

La escuela, la pediatra y la terapeuta de Vera incluyeron a Luis como uno de los adultos responsables de la crianza. “La devolución nos la dio a los tres adultos que criamos a Vera. La pediatra nos ha citado a los tres para hablar de algún tema de salud y la escuela también abre la puerta a que Luis participe”, afirmó Virginia.

La historia despertó consultas e interés en otras personas: “Nos escriben para saber cómo es, para agradecer, para preguntar cómo lo logramos. Hay mucho esfuerzo puesto en que funcione cualquier familia, pero acá le dedicamos tiempo al diálogo y la coordinación”, señaló.

Para Vera, la pluralidad familiar es algo natural. “Hace poco una de sus primitas le dijo: ‘Ay, los padres se separaron, qué horrible, ahora tiene dos casas’. Y Vera le contestó: ‘Eso no es horrible, yo tengo dos casas. No me gustaría que mi papá y mi mamá vivan juntos porque no estaría Luis’”, relató Virginia.

Aunque la estructura no es convencional, ambos se definen como familia: “Somos familia. La verdad que somos familia. Pasamos Navidad, Pesaj, juntamos a las dos familias. Nos criticamos entre nosotros, pero de afuera que nadie diga nada. ¿Eso no es familia?”, concluyó Braulio.

