Sociedad

Qué es la coparentalidad y cómo crían a su hija Braulio Bauab y Virginia Laino sin ser pareja

En una charla con Infobae al Mediodía, Bauab y Laino relataron cómo desafiaron mandatos sociales y superaron prejuicios para organizar la crianza compartida de su hija. La experiencia expone acuerdos prácticos, tensiones y el impacto de nuevas configuraciones familiares en la vida cotidiana

Guardar
La coparentalidad permitió a Braulio Bauab y Virginia Laino organizar la crianza compartida de su hija Vera sin ser pareja sentimental

En una entrevista en Infobae en vivo, Braulio Bauab y Virginia Laino relataron cómo decidieron tener una hija juntos a través de la coparentalidad, un modelo familiar que desafía los esquemas tradicionales al priorizar el deseo de ser padres y el bienestar de su hija Vera.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, ambos contaron que la decisión no fue impulsiva. “Yo tenía ganas de ser papá. A determinada edad me decidí que tenía muchas ganas de ser papá y no estaba en pareja en ese momento”, explicó Braulio Bauab, quien desde un principio buscó “que mi hijo, mi hija, mi hije tenga una mamá”. La búsqueda lo llevó a Virginia, quien también atravesaba su propio recorrido: “Yo, por mi trabajo, había vivido muchos años afuera y volví a Argentina porque quería ser madre. Mi pareja en su momento no acompañó, entonces decidí ser madre sola”, recordó Virginia Laino.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La decisión de formar una familia sin pareja romántica

La experiencia de ambos se consolidó a través del diálogo y acuerdos claros. Virginia confesó sus dudas iniciales: “Uno tiene un montón de prejuicios, ¿no? Yo decía: ‘Qué perdedor debe ser que está buscando con quién tener un hijo’”. Sin embargo, la propuesta de Braulio la llevó a reflexionar: “¿Por qué no que este hijo que yo quiero tener tenga un padre? Puede estar bueno”.

Bauab y Laino desafían los
Bauab y Laino desafían los mandatos sociales al construir una familia plural, enfrentando prejuicios y promoviendo el diálogo constante sobre crianza y límites (Infobae en Vivo)

Braulio detalló que la coparentalidad no era habitual en Argentina: “En otros países es bastante más usual el tema de la coparentalidad. En Israel es bastante usual, en Francia también. Acá en Argentina no era algo muy usual”. Tras varios encuentros, la confianza fue creciendo: “El primer encuentro fue con el objetivo de ver si macheaban para ser mamá y papá. Más o menos, como un Tinder parental”, bromeó Virginia.

Ambos coincidieron en la importancia del compromiso. “Yo te propongo que nos hagamos amigos y nos conozcamos y veamos si da para que seamos padres”, propuso Braulio en un principio. Virginia agregó: “Creo que hay una combinación de sexto sentido y de lanzarse. Cualquiera que va a tener un hijo no tiene todas las certezas de cómo va a ser”.

Acuerdos de crianza y convivencia

De cara al nacimiento de Vera, la pareja parental estableció reglas fundamentales. “Hicimos tres acuerdos básicos: decir siempre la verdad sobre cómo era nuestro vínculo y cómo había sido concebida Vera, no criarla en ninguna religión y respetar las tradiciones familiares”, enumeró Virginia Laino. Braulio complementó: “Acordamos una tenencia compartida, estar la mitad del tiempo cada uno”.

La convivencia inicial fue intensa: “Habíamos alquilado una casa con dos dormitorios y dos baños para poder convivir al principio. Vera tenía que estar más conmigo por la lactancia, pero Braulio estuvo muy presente”, relató Virginia. “Dormía cinco veces por semana en una casa que compartíamos, ayudaba un montón y quería estar”, completó Braulio.

Bauab y Laino establecieron reglas
Bauab y Laino establecieron reglas básicas como la transparencia sobre el origen de Vera, la no crianza en ninguna religión y el respeto por las tradiciones familiares (Infobae en Vivo)

La llegada de Luis Novaresio, pareja de Braulio, sumó otra figura relevante. Virginia admitió que le resultó desafiante por la exposición mediática: “Para mí fue muy complicado que fuera un famoso. No soy del medio, trabajo en un organismo internacional. Me costó con el tema de la exposición”. Sin embargo, destacó la integración: “La familia chiquita, como dice Vera, es papá, mamá, Luis y ella”.

Los desafíos sociales y la naturalización de nuevos modelos familiares

Ambos coincidieron en que la coparentalidad desafía los mandatos tradicionales. “Por más que estemos en el 2026, la familia de papá, mamá, dos hijos y un perro está muy arraigada. Además del festejo y la celebración, no deja de ser algo que irrumpe en el modelo”, sostuvo Virginia. Braulio remarcó: “Yo al principio militaba por la coparentalidad como un modelo distinto, una nueva configuración familiar”.

Frente a los prejuicios y cuestionamientos, el diálogo fue central: “Tenemos un espacio que llamamos el café parental, en el que nos ponemos de acuerdo para hablar de nosotros dos como padres. Hay temas que hay que hablar, como la cuestión económica, la educación, los límites”, explicó Virginia.

La escuela, la pediatra y la terapeuta de Vera incluyeron a Luis como uno de los adultos responsables de la crianza. “La devolución nos la dio a los tres adultos que criamos a Vera. La pediatra nos ha citado a los tres para hablar de algún tema de salud y la escuela también abre la puerta a que Luis participe”, afirmó Virginia.

La historia despertó consultas e interés en otras personas: “Nos escriben para saber cómo es, para agradecer, para preguntar cómo lo logramos. Hay mucho esfuerzo puesto en que funcione cualquier familia, pero acá le dedicamos tiempo al diálogo y la coordinación”, señaló.

Para Vera, la pluralidad familiar es algo natural. “Hace poco una de sus primitas le dijo: ‘Ay, los padres se separaron, qué horrible, ahora tiene dos casas’. Y Vera le contestó: ‘Eso no es horrible, yo tengo dos casas. No me gustaría que mi papá y mi mamá vivan juntos porque no estaría Luis’”, relató Virginia.

Aunque la estructura no es convencional, ambos se definen como familia: “Somos familia. La verdad que somos familia. Pasamos Navidad, Pesaj, juntamos a las dos familias. Nos criticamos entre nosotros, pero de afuera que nadie diga nada. ¿Eso no es familia?”, concluyó Braulio.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

coparentalidadfamilias diversascrianza compartidaBraulio BauabVirginia LainoLuis Novaresiofertilización asistidaInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Qué pasó en la clínica de Belgrano donde murió un paciente que fue a colocarse un implante dental

Miguel Ángel Berlini sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento. Su familia denuncia una grave negligencia médica. Las claves del caso, punto por punto

Qué pasó en la clínica

“El Chelo” del grupo Green fue acusado de violación: la denuncia y la pericia que ordenó la Justicia

Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, ordenó las primeras medidas en el caso que tiene como acusado al histórico cantante de cumbia. Qué pasó con su causa previa por abusar de una menor

“El Chelo” del grupo Green

Una mujer denunció por violación al cantante de cumbia “Chelo” del Grupo Green

Habría ocurrido en La Matanza. La víctima, que realiza transmisiones en vivo por internet con bandas de música tropical, dijo que el artista abusó de ella dentro de una camioneta. Su antecedente

Una mujer denunció por violación

Comenzó el juicio contra un sicario acusado de uno de los crímenes narco más atroces de Argentina

Las víctimas fueron torturadas y asesinadas en “la carnicería” de la Villa 31. Sus cuerpos, desmembrados, fueron quemados en “el paredón de la muerte”

Comenzó el juicio contra un

El oscuro prontuario del líder de la banda de ladrones que cayó tras tirotearse con la Policía en una pool party

Darío Ezequiel Crivelli (46) se encuentra alojado en Unidad Penal 14 de General Alvear, donde cumple una extensa condena por dos homicidios. Sus antecedentes

El oscuro prontuario del líder
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
A 7 años de la

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador refuerza el control

El Salvador refuerza el control digital de medicamentos fiscalizados ante la ONU

‘Los Soprano’ conecta con nuevas generaciones en una exposición que recorre su historia y legado

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026