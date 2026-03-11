Sociedad

Perdió el control del auto, provocó un choque múltiple en Neuquén y un panadero se salvó de milagro

Las cámaras de seguridad del barrio La Sirena registraron el momento en que un Citroën C4 impactó contra varios vehículos estacionados en la calle Luis Beltrán

Guardar
El impactante siniestro ocurrió este martes por la madrugada. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar

La madrugada en el barrio La Sirena, en la provincia de Neuquén se vio interrumpida por un choque múltiple que involucró a tres vehículos y dejó a un hombre ileso de manera inesperada. La secuencia comenzó con un conductor que perdió el control de su auto y terminó involucrando a trabajadores de una panadería a punto de iniciar su jornada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.30 en la calle Luis Beltrán, casi esquina Chimehuin, cuando un Citroën C4 apareció a gran velocidad y colisionó contra un Fiat Uno blanco que se encontraba estacionado.

El impacto arrastró al Fiat y lo hizo colisionar contra una camioneta utilitaria, mientras los restos de autopartes se dispersaban por la vereda y la calzada. A esa hora, un panadero se encontraba cargando bandejas en la parte trasera de la camioneta para comenzar el reparto matutino, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local LMNeuquén.

La tensión se apoderó del ambiente entre los empleados del local, quienes relataron el episodio a Canal 7: “Estábamos elaborando facturas cuando escuchamos una explosión y pensamos que había explotado la camioneta”. Al salir, se toparon con “el auto en la vereda y el otro vehículo todo destruido”, según contaron. La camioneta Fiat Fiorino avanzó aproximadamente dos metros debido al golpe, desplazamiento que, de acuerdo con los empleados, fue clave: la puerta amortiguó el impacto y evitó una tragedia mayor. “La Fiorino se corrió como dos metros para adelante por el golpe”, insistieron.

El jefe del local, identificado como el protagonista del momento de mayor riesgo, se hallaba cargando los panes y logró salir ileso gracias a la protección que ofreció la puerta del vehículo. “El impacto lo recibió la puerta de la camioneta y eso frenó el choque”, aseguraron sus compañeros. A los pocos segundos, el resto del personal salió a constatar el estado de salud tanto del panadero como del conductor que provocó el siniestro.

Empleados de la panadería escucharon
Empleados de la panadería escucharon una explosión, salieron rápidamente y encontraron los vehículos destruidos en la vereda

El episodio no solo afectó a los vehículos implicados en la colisión directa. Otro automóvil estacionado en la cuadra también sufrió daños por la fuerza del impacto, escenario que quedó registrado en las imágenes difundidas por los medios locales y que motivó el reclamo inmediato de los vecinos por mayores medidas de seguridad vial.

La reacción del conductor generó malestar y desconcierto entre quienes presenciaron los hechos. Tras salir del auto, el hombre inició una discusión con las personas presentes y argumentó que se había quedado dormido. Sin embargo, algunos testigos deslizaron la sospecha de que el conductor circulaba a una velocidad excesiva y posiblemente bajo los efectos del alcohol. “Él dijo que se quedó dormido, pero nosotros notábamos que algo no estaba bien. Para nosotros venía a alta velocidad y parecía estar alcoholizado”, manifestaron.

La versión policial indicó que no se pudo confirmar un estado de ebriedad en el conductor, pero sí se constató la ausencia de documentación reglamentaria para circular. Como consecuencia, el vehículo fue secuestrado por las autoridades correspondientes.

El saldo del incidente se tradujo en importantes daños materiales en todos los vehículos involucrados, aunque no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. La cuadra quedó cubierta de fragmentos de autopartes y el temor se apoderó de los habitantes y trabajadores de la zona. Las imágenes de las cámaras de seguridad, reproducidas por los medios, mostraron la violencia del impacto y la magnitud del riesgo al que se expusieron quienes se encontraban en las inmediaciones.

A raíz del choque múltiple, vecinos y empleados de la panadería renovaron el pedido de reductores de velocidad y lomos de burro para la calle Luis Beltrán. Argumentaron que, tras un reciente cambio en el sentido de circulación, la circulación de los autos se realiza a velocidades elevadas y se incrementó el peligro para quienes transitan a pie: “Pedimos reductores de velocidad o lomos de burro porque es una zona muy urbana. Acá pasan personas mayores, gente con discapacidad y muchos vecinos cruzando la calle”.

Temas Relacionados

NeuquénChoquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Fue sin intención”: pidieron hasta 8 años de cárcel para el ex de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas

Se escucharon los alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata y las últimas palabras del acusado. La fiscalía solicitó 6 años de prisión

“Fue sin intención”: pidieron hasta

La oscura historia de Lady Killer, el mendocino que asesinó a cuatro mujeres y se volvió leyenda criminal en Estados Unidos tras confesar sus crímenes en televisión

La columna de Paulo Kablan en Infobae al Regreso reconstruyó el derrotero criminal de Ricardo Silvio Caputo, el mendocino que evadió al FBI durante dos décadas, cambió 17 veces de identidad y estremeció a Estados Unidos con su confesión televisiva

La oscura historia de Lady

Video: dos turistas recorrían una reserva natural en Mendoza y captaron el momento en el que un puma cazó a un choique

La pareja paseaba en moto por la Ruta 52 cuando, de un momento a otro, el felino saltó y atacó al otro animal. Todo quedó registrado por la cámara de un celular

Video: dos turistas recorrían una

Una obra cloacal en Río Negro se derrumbó, un operario quedó atrapado bajo la tierra y murió

El accidente se produjo en la localidad de General Roca. La víctima tenía 49 años y permaneció atrapada durante aproximadamente veinte minutos. Hay otro hombre que resultó herido

Una obra cloacal en Río

Cayó “Artur”, la mano derecha del capo narco “Morocho” Mansilla: tenía 18 pistolas en la casa

Claudio L., de 48 años, fue detenido este martes en un allanamiento que realizó Gendarmería en Puerto Gaboto. Está sindicado como un mando medio de la presunta banda que opera el recluso y su ex Jésica “Fea” González

Cayó “Artur”, la mano derecha
DEPORTES
La emoción del relator Hernán

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

La declaración de Julián Álvarez sobre su futuro que encendió todas las alarmas en el Atlético de Madrid

Con Boca y River afuera de las Copas, así están las posiciones en el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Ricardo, el padre de Pablo Aimar e histórico formador

TELESHOW
La tajante postura de Zaira

La tajante postura de Zaira Nara luego de que Paula Chaves expusiera su conversación privada: “Si hablo es con cariño”

El doloroso momento de un participante de Gran Hermano al recordar la muerte de su hija: “Tengo un ángel en el cielo”

Santiago del Moro contó cuál es su vínculo con Carmiña, luego de que la jugadora de Gran Hermano confesara tener una relación

Muni Seligmann respondió las críticas tras el accidente de su bebé y su viaje a Miami: “Hay que contarlo y naturalizarlo”

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, sorprendió a Valentina Cervantes al contarle con cuál de sus padres prefiere dormir

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán lanzó

El régimen de Irán lanzó otra ola de ataques contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak

Giganotosaurus carolinii: así era el dinosaurio que rivalizó en tamaño con el T. rex y dejó su huella en la ciencia

Estados Unidos refuerza su despliegue militar con bombarderos B-52 y B-1 en una base militar del Reino Unido

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán

Zelensky advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso sería un “golpe serio” para Ucrania y el mundo