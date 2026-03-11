Perdió el control del auto, provocó un choque múltiple en Neuquén y un panadero se salvó de milagro

El impactante siniestro ocurrió este martes por la madrugada. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar

La madrugada en el barrio La Sirena, en la provincia de Neuquén se vio interrumpida por un choque múltiple que involucró a tres vehículos y dejó a un hombre ileso de manera inesperada. La secuencia comenzó con un conductor que perdió el control de su auto y terminó involucrando a trabajadores de una panadería a punto de iniciar su jornada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.30 en la calle Luis Beltrán, casi esquina Chimehuin, cuando un Citroën C4 apareció a gran velocidad y colisionó contra un Fiat Uno blanco que se encontraba estacionado.

El impacto arrastró al Fiat y lo hizo colisionar contra una camioneta utilitaria, mientras los restos de autopartes se dispersaban por la vereda y la calzada. A esa hora, un panadero se encontraba cargando bandejas en la parte trasera de la camioneta para comenzar el reparto matutino, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local LMNeuquén.

La tensión se apoderó del ambiente entre los empleados del local, quienes relataron el episodio a Canal 7: “Estábamos elaborando facturas cuando escuchamos una explosión y pensamos que había explotado la camioneta”. Al salir, se toparon con “el auto en la vereda y el otro vehículo todo destruido”, según contaron. La camioneta Fiat Fiorino avanzó aproximadamente dos metros debido al golpe, desplazamiento que, de acuerdo con los empleados, fue clave: la puerta amortiguó el impacto y evitó una tragedia mayor. “La Fiorino se corrió como dos metros para adelante por el golpe”, insistieron.

El jefe del local, identificado como el protagonista del momento de mayor riesgo, se hallaba cargando los panes y logró salir ileso gracias a la protección que ofreció la puerta del vehículo. “El impacto lo recibió la puerta de la camioneta y eso frenó el choque”, aseguraron sus compañeros. A los pocos segundos, el resto del personal salió a constatar el estado de salud tanto del panadero como del conductor que provocó el siniestro.

Empleados de la panadería escucharon una explosión, salieron rápidamente y encontraron los vehículos destruidos en la vereda

El episodio no solo afectó a los vehículos implicados en la colisión directa. Otro automóvil estacionado en la cuadra también sufrió daños por la fuerza del impacto, escenario que quedó registrado en las imágenes difundidas por los medios locales y que motivó el reclamo inmediato de los vecinos por mayores medidas de seguridad vial.

La reacción del conductor generó malestar y desconcierto entre quienes presenciaron los hechos. Tras salir del auto, el hombre inició una discusión con las personas presentes y argumentó que se había quedado dormido. Sin embargo, algunos testigos deslizaron la sospecha de que el conductor circulaba a una velocidad excesiva y posiblemente bajo los efectos del alcohol. “Él dijo que se quedó dormido, pero nosotros notábamos que algo no estaba bien. Para nosotros venía a alta velocidad y parecía estar alcoholizado”, manifestaron.

La versión policial indicó que no se pudo confirmar un estado de ebriedad en el conductor, pero sí se constató la ausencia de documentación reglamentaria para circular. Como consecuencia, el vehículo fue secuestrado por las autoridades correspondientes.

El saldo del incidente se tradujo en importantes daños materiales en todos los vehículos involucrados, aunque no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. La cuadra quedó cubierta de fragmentos de autopartes y el temor se apoderó de los habitantes y trabajadores de la zona. Las imágenes de las cámaras de seguridad, reproducidas por los medios, mostraron la violencia del impacto y la magnitud del riesgo al que se expusieron quienes se encontraban en las inmediaciones.

A raíz del choque múltiple, vecinos y empleados de la panadería renovaron el pedido de reductores de velocidad y lomos de burro para la calle Luis Beltrán. Argumentaron que, tras un reciente cambio en el sentido de circulación, la circulación de los autos se realiza a velocidades elevadas y se incrementó el peligro para quienes transitan a pie: “Pedimos reductores de velocidad o lomos de burro porque es una zona muy urbana. Acá pasan personas mayores, gente con discapacidad y muchos vecinos cruzando la calle”.