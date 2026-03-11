Sociedad

El tren Mitre volverá a circular en la estación de Retiro a partir del jueves tras dos meses

La reanudación del servicio se produce luego de superar los controles técnicos, que incluyeron recorridos con formaciones vacías para confirmar el funcionamiento

Guardar
El restablecimiento del servicio se produce tras las pruebas de rigor, que arrojaron resultados satisfactorios

La terminal de Retiro volverá a recibir desde este jueves los trenes de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre, después de la finalización de las pruebas operativas sobre el renovado sistema de señalización. De acuerdo con información suministrada por Trenes Argentinos, la reanudación del servicio se produce tras superar los controles técnicos, que incluyeron recorridos con formaciones vacías para confirmar el funcionamiento del nuevo dispositivo.

El proceso de verificación concluyó en un plazo menor al calculado originalmente, lo que permitió anticipar el regreso de los servicios habituales.

Según reportó Trenes Argentinos Infraestructura, la modernización del sistema de señalamiento en el ingreso a Retiro se enmarca en el plan de acción de la Emergencia Ferroviaria. Esta actualización representa una intervención que busca mejorar las condiciones de seguridad operacional, un aspecto que había sido resaltado por la propia empresa.

La terminal de Retiro vuelve
La terminal de Retiro vuelve a recibir los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre tras finalización de obras clave

El proyecto contempló el recambio de 120 kilómetros de cables, la instalación de señales y semáforos nuevos, así como el traspaso del antiguo sistema, que acumulaba más de un siglo de funcionamiento, al equipamiento actual.

Durante la etapa de transición, fue necesario desconectar la estructura precedente y vincularla con el nuevo señalamiento, un lapso durante el cual no resultó viable la circulación de trenes. La empresa indicó que los ensayos se realizaron sin pasajeros a bordo para garantizar la seguridad en cada paso del proceso. El restablecimiento del servicio permitirá, según la empresa, mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales que ingresan a Retiro.

Además de la señalización, se avanzó en la renovación de 7,7 kilómetros de vías del ramal Tigre desde el 10 de enero. La actualización de la traza ferroviaria entre Empalme Maldonado y Tigre suma ahora un total de 29 kilómetros de vías nuevas, la adecuación de 13 cuadros de estación, la modernización de 16 pasos a nivel y la renovación de 12 puentes, según los datos oficiales.

La intervención en el ramal Tigre continuará durante la noche para evitar interrupciones en el servicio diurno. Con el avance de la obra, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se reducirá en aproximadamente 10 minutos para mitad de año, y hacia fines de 2026 el trayecto podría acortarse otros 7 minutos.

La empresa subrayó: “La actualización del sistema de señalamiento permitirá mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales”.

De este modo, los pasajeros que utilizan los servicios de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre volverán a contar con acceso directo a la terminal de Retiro, tras una obra que implicó la intervención sobre infraestructura centenaria y la incorporación de tecnología moderna.

Las obras implicaron la modernización
Las obras implicaron la modernización de 16 pasos a nivel, 12 puentes y el reemplazo de infraestructura centenaria en la línea Mitre

La envergadura de los trabajos realizados pone de manifiesto la escala de la intervención: se renovaron 29 kilómetros de vías en el ramal Tigre, se modernizaron 13 cuadros de estación y se efectuaron mejoras estructurales en 16 pasos a nivel y 12 puentes. El propósito principal desde el punto de vista técnico consistió en sustituir un sistema de señales con más de 100 años de antigüedad. Para alcanzar este objetivo, se colocaron 120 kilómetros de cableado nuevo junto a semáforos actualizados, lo que implicó desconectar la infraestructura previa y enlazarla con la nueva durante un periodo en el que los trenes no circularon por cuestiones operativas.

Las operaciones en las trazas se vieron restringidas desde el 10 de enero. Los servicios que partían de José León Suárez y Mitre se redujeron hasta la estación Belgrano R. En tanto, los trenes que unían Tigre con la terminal de Retiro estuvieron suspendidos durante 50 días. Antes de estas modificaciones, el restablecimiento completo de la línea Mitre estaba previsto para el 28 de febrero.

En febrero, el Gobierno Nacional decidió extender la vigencia de la emergencia pública ferroviaria, prorrogando el plazo antes de su vencimiento. La resolución 12/2026, publicada en el Boletín Oficial, sumó dos años al régimen de excepción destinado a la recomposición de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional.

Esta medida se fundamenta en el decreto emitido en junio de 2024, cuando ya se había establecido un lapso inicial de 24 meses y cuya expiración estaba programada para mediados de este año.

Temas Relacionados

Trenes ArgentinosTren MitreRetiroÚltimas noticias

Últimas Noticias

El video de un influencer visto por un policía terminó con un casino ilegal en el barrio 21-24

Era manejado por una pareja y sus hijas mayores de edad y los cuatro fueron imputados. El agente le avisó a un fiscal y se allanó el lugar

El video de un influencer

Detectaron cocaína en el organismo de una beba de dos meses en Rosario

Al conocerse los resultados de los análisis de la menor, que presentaba síntomas de intoxicación, la madre la cargó y huyó del hospital

Detectaron cocaína en el organismo

Rescataron a un pingüino rey que fue encontrado en las costas del Río de la Plata

El operativo fue realizado por personal de Defensa Civil de Vicente López. Quedó bajo el cuidado de Fundación Temaikèn

Rescataron a un pingüino rey

Robo en vivo: el video de los sospechosos que intentaron asaltar un kiosco y fueron detenidos

Cuatro sospechosos fueron interceptados por la policía tras ser denunciados por vecinos en San Miguel. Tres de los involucrados son menores de edad

Robo en vivo: el video

Un brutal incendio destruyó una parte de un casino de Mendoza: dos trabajadores tuvieron que ser rescatados

El fuego se originó pasadas las 16 en la sede ubicada en el departamento de San Martín. No se registraron heridos ni víctimas fatales, aunque sí hubo importantes daños materiales en el sector de máquinas

Un brutal incendio destruyó una
DEPORTES
Con Messi de titular, Inter

Con Messi de titular, Inter Miami empata ante Nashville por el cruce de ida de los octavos de la Concachampions

Un campeón del mundo con España sorprendió al aparecer como un hincha de Boca más en La Bombonera para ver el duelo ante San Lorenzo

Sin recorrido y con la marca encima: el espectacular gol de Nicolás Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Banfield

Asistencia y golazo: el gran partido de Enzo Fernández en la caída del Chelsea ante el PSG por la Champions League

PSG goleó 5-2 al Chelsea de Enzo Fernández por la ida de los octavos de final de la Champions League

TELESHOW
María Becerra se sinceró acerca

María Becerra se sinceró acerca de las inseguridades que atravesó al inicio de su carrera: “Me castigaba un montón”

La emoción de Lizardo Ponce al hablar de la muerte de su abuela: “Fue muy difícil”

La reacción de Emilia Mernes al animarse a probar comida típica de Japón: “Estoy un poco asustada”

Una participante de Gran Hermano podría ser expulsada por comentarios racistas: “Allá hay una esclava”

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

INFOBAE AMÉRICA

La Asamblea salvadoreña autoriza transferencias

La Asamblea salvadoreña autoriza transferencias y préstamos para educación, justicia e infraestructura

Wasabi contra el deterioro: la sorprendente técnica que salva papiros históricos sin productos químicos

Descubren la clave genética que permite a los peces Amazon molly clonarse durante milenios sin extinguirse

El dengue provoca tres muertes y mantiene a 127 panameños hospitalizados

Estados Unidos advirtió sobre posibles ataques iraníes contra infraestructuras petroleras en Irak