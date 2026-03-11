El drama tras el temporal en Tucumán: inundaciones, familias evacuadas y complicaciones en el tránsito

Las lluvias intensas generan cortes totales y derrumbes en rutas del sur de Tucumán, afectando la circulación y la seguridad vial

Las intensas lluvias que azotan a Tucumán desde la madrugada generaron cortes totales, derrumbes y árboles caídos en rutas clave del sur provincial, además de inundaciones que impactaron a familias enteras y desencadenaron un despliegue coordinado de asistencia y contención.

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán recomendó a la población circular con extrema precaución, ante la persistencia de fenómenos meteorológicos adversos que complican la circulación y amenazan la seguridad vial.

El impacto de las precipitaciones se reflejó en múltiples puntos críticos, como el tramo de la Ruta Provincial 304 entre la intersección con la Ruta Provincial 310 y el Dique El Cajón, donde la presencia de agua sobre la calzada motivó advertencias a los automovilistas.

En el sur de la provincia evacuaron a un pueblo entero

A su vez, la Ruta Provincial 338 registró la caída de dos árboles, uno en el kilómetro 1, a escasos 400 metros de la comisaría de El Corte, y otro entre los kilómetros 1 y 1,5, bloqueando en ambos casos la totalidad de la vía. Personal de Vialidad trabaja para restablecer el tránsito, aunque las interrupciones persisten.

De acuerdo con el reporte de La Gaceta, la situación se agravó en la Ruta Provincial 308, a la altura de Escaba, donde un derrumbe ocupó toda la calzada y mantiene la circulación completamente interrumpida. En la Ruta Provincial 341, a la altura del kilómetro 31, solo se habilitó un paso alternativo para peatones y motocicletas, mientras el tránsito vehicular sigue cortado de forma temporal y continúa el operativo de despeje.

Así quedaron algunos vecinos en Tucumán tras las fuertes lluvias

En este contexto, el gobierno provincial desplegó una serie de acciones para monitorear y asistir a las zonas más afectadas. El gobernador Osvaldo Jaldo recorrió la ruta nacional 157 a la altura de La Madrid, localidad del sur provincial golpeada por las inundaciones durante la mañana.

Durante la noche, muchas familias de La Madrid se vieron en la obligación de autoevacuarse y esperar en la ruta mientras siguen creciendo los ríos Marapa y San Francisco. La localidad está ubicada a aproximadamente 56 kilómetros de Las Termas de Río Hondo.

Las personas que tuvieron que evacuar sus hogares por su seguridad continúan esperando novedades en medio de una gran incertidumbre. Actualmente, se encuentran en un refugio provisorio en la Ruta Nacional 157, donde la altura del agua es más segura para todos.

Vecinos de La Madrid esperan en la ruta luego de evacuar sus hogares

Según consignó el gobierno local, el mandatario tomó contacto directo con vecinos y equipos de trabajo, evaluando de primera mano el alcance de los daños y supervisando los operativos de ayuda coordinados por distintas áreas estatales.

Durante la visita, Jaldo sostuvo que mantiene comunicación permanente con autoridades nacionales, entre ellos el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quien se mostró dispuesto a colaborar con la emergencia, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovelo.

“Esta mañana me llamó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, preguntándome cuál era la situación de la provincia de Tucumán y que, a través de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovelo, se ponía a disposición”, afirmó el gobernador.

El gobernador Osvaldo Jaldo recorre las zonas afectadas de Tucumán y coordina operativos de ayuda junto a autoridades nacionales y provinciales

“En ese marco, lo puse en contacto con nuestro ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. Así que estuvimos en comunicación con el Gobierno Nacional. Destaco la predisposición de los ministros nacionales que están predispuestos a ayudar a Tucumán”, cerró en un comunicado oficial.

Las autoridades provinciales reforzaron la asistencia social y articularon acciones con los diferentes niveles del Estado, con énfasis en la atención sanitaria y la contención de las familias perjudicadas. El Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción de Luis Medina Ruiz, articuló operativos junto al Ministerio de Interior y la Policía de Tucumán. La prioridad, según explicó el ministro, es proteger la vida y la salud de los damnificados, con un despliegue de más de cien empleados del Sistema Provincial de Salud en La Madrid.

En La Madrid, Tucumán, se instalan carpas para atención médica y distribución de alimentos a los vecinos perjudicados por las inundaciones

Tres carpas instaladas en las inmediaciones del pueblo facilitan atención médica y alimentos para los vecinos, bajo la supervisión directa del ministro de Interior, Darío Monteros, y el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

Medina Ruiz remarcó: “Lo primero que tenemos que hacer es preservar la vida, que nadie corra riesgo y que nadie se enferme”, y puntualizó que se da prioridad a pacientes con enfermedades crónicas. Personas con diabetes, hipertensión o que requieren diálisis están siendo evacuadas o invitadas a trasladarse a hospitales o centros de salud con mejores condiciones de higiene, alimentación y descanso.

Los operativos sanitarios incluyen tráileres y personal médico apostados en los accesos a la ciudad, para brindar asistencia preventiva y distribuir medicamentos e insumos. Las afecciones más frecuentes detectadas hasta el momento incluyen problemas dermatológicos, micosis y otras infecciones cutáneas.

“Hay personas que tienen su casa anegada y no están en las mejores condiciones para continuar allí. A veces hay resistencia a abandonar el hogar, pero si no tienen luz ni agua potable, pueden enfermarse. Por eso es mejor salir antes de que se complique su estado de salud”, advirtió Medina Ruiz.

En paralelo a las tareas de asistencia, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, encabezado por Marcelo Nazur, intensificó las labores para aliviar el anegamiento en La Madrid. Nazur supervisó las intervenciones sobre la ruta nacional 157, donde se efectuaron dos rupturas del pavimento, primero cerca del acceso a la ciudad y luego a escasos 50 metros del primer punto, para facilitar el escurrimiento del agua acumulada tras las precipitaciones.

Personal y maquinaria del Ministerio de Obras Públicas rompe la ruta nacional 157 para facilitar el drenaje del agua en sectores inundados de La Madrid

El funcionario describió que la apertura permitió iniciar el drenaje en el sector urbano y estimó que, si no vuelven las lluvias en las altas cumbres, el nivel del agua podría descender hacia la tarde.

Nazur precisó además que el operativo involucra tres máquinas sobre orugas, camiones cargadores y la instalación de tubos para liberar el paso rápidamente, en coordinación con equipos de Vialidad y el Ministerio del Interior.

“Hemos decidido cortar la ruta para ayudar a drenar el agua y tratar de pasar lo más rápido posible esta situación de inundaciones en La Madrid. Estamos viendo que los cortes de ruta están surtiendo efecto, ayudan a drenar el agua, y la idea es tratar de hacerlo lo más rápido posible”, aseguró Nazur.