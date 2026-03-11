Sociedad

Córdoba: filmaron a un menor al borde de un precipicio en un edificio ocupado y terminaron desalojando a 20 personas

Un operativo conjunto de la Policía de Córdoba y la Municipalidad logró llevar a cabo el operativo en un lugar conocido como “La Mole”, tras la viralización de las imágenes en redes sociales. La Justicia señaló que estaba en graves condiciones de higiene

Guardar

Filmaron a un nene jugando al borde del precipicio y a una mujer tirando piedras en el edificio del Boulevard San Juan. La secuencia fue grabado en la mañana del martes en el edificio de la esquina con San José de Calasanz.

La viralización de un video que mostró a un niño en una zona de alto riesgo dentro de “La Mole”, el edificio abandonado de Bv. San Juan y San José de Calasanz en el barrio Observatorio de Córdoba, impulsó un operativo en el que las autoridades desplegaron un importante dispositivo y decidieron el desalojo de unas 20 personas que ocupaban el inmueble de manera ilegal. La intervención, que tuvo lugar en la tarde del martes, involucró a la Policía de Córdoba, personal de diferentes áreas de la Municipalidad de Córdoba y miembros de la Policía Judicial.

La difusión en redes sociales de imágenes de un menor situado a ocho pisos de altura, sin protección alguna, motivó la reacción de las fuerzas de seguridad y organismos municipales. El edificio, conocido como “La Mole”, había sido escenario de denuncias de vecinos por situaciones peligrosas y episodios de inseguridad vinculados con la presencia de personas en situación de calle y ocupantes irregulares.

Durante el procedimiento, efectivos policiales y personal municipal identificaron a 19 personas dentro del inmueble y procedieron al secuestro de ocho perros, que luego fueron trasladados al Predio de Sanidad Animal de la Municipalidad de Córdoba, en Bouwer. Allí, los animales recibirán atención veterinaria y cuidado, de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección de Fauna Doméstica del ente BioCórdoba.

Las autoridades activaron el protocolo de salud mental para tres mujeres de 44, 45 y 71 años. Además, la Secretaría de Desarrollo Social municipal brindó asistencia a otras personas desalojadas, quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad.

Técnicos judiciales determinaron que el
Técnicos judiciales determinaron que el edificio carece de condiciones mínimas de habitabilidad

La Fiscalía de Distrito 1 Turno 5, a cargo de la fiscal Celeste Blasco, intervino con las medidas judiciales correspondientes. Desde la Justicia, se señaló que el edificio presentaba “una grave falta de higiene y mantenimiento general, observándose acumulación de suciedad, residuos y condiciones de abandono”.

El informe judicial también advirtió sobre la “inexistencia de instalaciones sanitarias” y la ausencia de “servicios básicos de saneamiento así como tampoco instalaciones destinadas a la provisión de agua, lo que impide garantizar condiciones mínimas de salubridad, higiene y funcionamiento normal de un espacio habitable”. Los técnicos concluyeron que el edificio no es habitable y representa un peligro para la integridad y salud de las personas.

El operativo en la mole
El operativo en la mole incluyó el traslado de ocho perros al predio de Sanidad Animal en Bouwer

El operativo se desarrolló en medio de tensión, ya que hacia las 10:15 del miércoles, algunos de los ocupantes intentaron realizar una protesta en la vía pública e intentaron cortar parte de la calzada de Bv. San Juan, además de amagar con la quema de neumáticos. La acción fue frenada por la Policía de Córdoba, que impidió el avance del piquete.

Policías y personal municipal identificaron
Policías y personal municipal identificaron a 19 personas en el interior del lugar

Luego de negociaciones, los desalojados comenzaron a ingresar en grupos reducidos para retirar sus pertenencias. Entre ellos se encontraba una mujer embarazada. Durante el operativo, arribó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien explicó que la Justicia realizaba una inspección ocular para completar el procedimiento y permitir la salida de los ocupantes.

En declaraciones recogidas por El Doce, Quinteros indicó: “La Justicia está haciendo una inspección ocular para sacar las pertenencias de los okupas. Esperamos la orden de la fiscal Blasco para desalojar a los que quedan. No podemos permitir que este lugar sea habitado por menores ni que sea un refugio para delincuentes”.

La Provincia iniciará la construcción
La Provincia iniciará la construcción de un muro alrededor del edificio para impedir nuevos ingresos

La provincia decidió iniciar la construcción de un muro de material alrededor del edificio abandonado para impedir futuros ingresos. La medida comenzó a ejecutarse el mismo miércoles, en paralelo con la salida de los ocupantes y el retiro de sus pertenencias.

La investigación judicial sigue su curso mientras el edificio permanece bajo custodia y avanza el cierre definitivo para evitar nuevas ocupaciones. El operativo, que involucró a fuerzas de seguridad, organismos municipales y judiciales, dejó a la vista las condiciones de inhabitabilidad del inmueble y la decisión de la Provincia de evitar que vuelva a ser ocupado.

Temas Relacionados

CórdobaDesalojoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Murió uno de los empleados que se intoxicaron cuando trabajaban en un pozo de cuatro metros en un hotel de Mendoza

El hecho ocurrió en el subsuelo del Hotel Urbana Suites, donde cuatro operarios realizaban tareas de refacción tras una tormenta. El intendente confirmó el fallecimiento y decretó un día de duelo

Murió uno de los empleados

Desarticularon una organización dedicada a captar apuestas ilegales desde un casino clandestino en CABA

La banda fue descubierta tras una investigación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad. Hay cuatro imputados

Desarticularon una organización dedicada a

Un conductor sin licencia fue detenido en la autopista Buenos Aires-La Plata y le dio 2,73 en el control de alcoholemia

Al hombre se le realizaron los controles luego de que se detectara que circulaba de forma zigzagueante a la altura de Hudson. En Mar del Plata otro test dio positivo

Un conductor sin licencia fue

“Entre 20 y 25 años de prisión”: Burlando anticipó la pena que buscará para los acusados por la muerte de Maradona tras la postergación del nuevo juicio

El abogado de la familia Maradona explicó en Infobae a la Tarde que el inicio del juicio oral se retrasó por razones procesales y feriados, y sostuvo que buscarán penas severas para el equipo médico acusado por homicidio simple

“Entre 20 y 25 años

La muerte de Liam Payne: será la justicia porteña quien juzgue a los dos acusados de haberle dado cocaína

El Tribunal Superior de Justicia decidió que el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15 juzgará a los dos imputados del caso del cantante fallecido en un hotel de Palermo

La muerte de Liam Payne:
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

PSG le gana al Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho por los octavos de final de la Champions League

Los detalles de la visita de la AFA al búnker elegido por la selección argentina para el Mundial 2026: las imágenes

Ruggeri recordó la patada a Maradona en un Boca-San Lorenzo que sigue generando debate: “No lo toqué”

Imágenes inéditas del proyecto de ampliación de la Bombonera que propone Riquelme en Boca Juniors

TELESHOW
Nació Justina, la tercera hija

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

INFOBAE AMÉRICA

De Santa Monica a Southend:

De Santa Monica a Southend: los muelles más largos del mundo y qué factores hacen imposible un solo ganador

Golpe al narcotráfico en el este de la capital panameña: incautan 489 paquetes de droga

Hackers vinculados a Irán realizaron el mayor ciberataque contra una empresa estadounidense desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

Retiran 12.000 cajas de agua de coco de supermercados por un error en la etiqueta nutricional

Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026, según un nuevo ranking