Sociedad

Mendoza: declararon la emergencia ambiental y sanitaria luego del colapso de una cloaca

Operarios de Aguas y Saneamiento trabajan a contrarreloj en una zona de Guaymallén donde el hundimiento de la calzada y la presencia de desechos líquidos dejaron intransitables varios tramos

Guardar
Guaymallén declaró la emergencia ambiental por el colapso del colector cloacal que afecta a tres distritos. El municipio advirtió sobre socavones y derrames de líquidos residuales

Un extenso tramo de la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, quedó bajo el impacto de una medida poco habitual, luego de que la municipalidad declarara la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal en la calle Tirasso, afectando de manera directa a los distritos de El Sauce y Buena Nueva.

La decisión, oficializada el 9 de marzo a través del Decreto Municipal N° 1068, fue confirmada por el intendente Marcos Calvente. Se trata de una respuesta a los daños estructurales y a los derrames de líquidos residuales que, desde inicios de mes, alteraron la vida cotidiana de residentes, comerciantes y usuarios del transporte público en varias cuadras.

El colector cloacal en cuestión se ubica sobre la transitada calle Tirasso y cumple una función clave: evacuar los líquidos residuales urbanos de las cuencas de Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario. Las complicaciones no son nuevas, pero en marzo se agudizaron.

El colapso de la infraestructura provocó socavones, cortes de calles y derrames que obligaron a interrumpir la circulación, tanto vehicular como peatonal, en amplios sectores. Negocios con persianas bajas, el ruido constante de maquinaria, tierra en suspensión y la presencia de operarios de Aguas Mendocinas marcaron la escena en la zona afectada.

Socavones dejaron al descubierto miles
Socavones dejaron al descubierto miles de litros de líquidos residuales, la evacuación de aguas servidas quedó interrumpida en tres distritos.

El área bajo emergencia quedó delimitada en el decreto: al sur por las vías del Ferrocarril General San Martín, al norte por la calle Profesor Mathus, al este por Antonelli y al oeste por Nuestra Señora del Carmen. El documento, firmado por Calvente y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Garcia Ramiro Andres, establece que la medida se mantendrá vigente durante todo el tiempo que demanden las obras para la mitigación y remediación de los daños ambientales y sanitarios.

El texto advierte que la situación afecta a vecinos, comerciantes y usuarios de los servicios públicos, quienes también deben adaptarse a los desvíos y la reducción en la circulación.

La obra de renovación del colector Tirasso avanza, aunque genera impactos en la circulación de peatones, vehículos particulares y transporte público”, señala la normativa publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza. La medida fue formalizada en el expediente administrativo EXP-5536-2026, que documenta los problemas estructurales del sistema en ese sector del departamento.

La comuna fundamentó la decisión en la Ley Orgánica de Municipalidades, que faculta al intendente a tomar medidas para proteger la higiene pública y prevenir riesgos sanitarios. El municipio también dispuso que Aguas y Saneamiento Mendoza (AySaM) realice el seguimiento de la situación sanitaria y adopte medidas de control en caso de que persistan los episodios de colapso.

El decreto de la Municipalidad
El decreto de la Municipalidad de Guaymallén

Además, notificó del contenido del decreto al Departamento General de Irrigación y a los ministerios provinciales de Ambiente y Energía, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El impacto se extiende a la rutina diaria de los habitantes de barrios como Paraguay y zonas aledañas. Muchas familias y trabajadores deben buscar rutas alternativas para llegar a sus viviendas, ya que el transporte público no puede circular por Tirasso.

Según informó el medio mendocino El Sol, comerciantes expresaron su preocupación por la duración de los trabajos, que en algunos casos obligaron al cierre temporal de locales ante la imposibilidad de acceso. Desde AySaM estiman un plazo de cinco semanas para la conclusión de la obra.

En la zona, al menos tres socavones dejaron al descubierto miles de litros de desechos que deberían ser encauzados por el colector que colapsó. El decreto municipal remarca que las acciones deberán orientarse a mitigar las consecuencias dañinas, reducir el impacto en la salud de las personas y en el ambiente natural de los sectores afectados. La medida, entonces, marca una etapa de intervención urgente, con la mirada puesta en devolver la normalidad a uno de los corredores más transitados de Guaymallén.

