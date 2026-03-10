Cambia el perfil de las ollas populares: cada vez más adultos mayores y personas sin hijos buscan asistencia

El perfil de quienes recurren a ollas populares cambió y ahora crecen los adultos mayores y personas sin hijos afectados por la crisis

En Argentina, las ollas populares surgieron históricamente como una solución comunitaria en períodos críticos. Si bien antes involucraban principalmente a familias en situación de indigencia, hoy incluyen también a adultos mayores y personas sin hijos que quedan fuera de los principales planes sociales. Frente a la inflación y la inestabilidad económica, estos espacios crecieron y se sostienen, en muchos casos, únicamente gracias a donaciones privadas o apoyo de instituciones religiosas, poniendo a prueba la viabilidad de este modelo y la urgencia de políticas públicas más integradoras.

“Cada vez que una crisis económica en la Argentina surge este fenómeno, que son las ollas populares”, explicó a Infobae en Vivo A las Nueve la analista política, María Migliore. Destacó cómo, en momentos de necesidad, los vecinos se organizan para garantizar que “todos puedan comer algo básico”. Este tipo de organización representa, según Migliore, “la capacidad de organizarse, de tenderle una mano a alguien que la está pasando mal”.

La inflación y la caída de ingresos en Argentina impulsan el aumento sostenido de personas fuera de los programas sociales que buscan asistencia alimentaria EFE/Raúl Martínez

El surgimiento de las ollas populares tiene antecedentes históricos. “Existen desde hace mucho, desde los primeros inmigrantes, los conventillos. Las primeras que se registran son ya también a fines de los años 30, con la desocupación, cuando empiezan las migraciones internas y empiezan a crecer todas las villas en la ciudad de Buenos Aires”, explicó Migliore.

De la autoorganización a la estructura estatal: evolución de la ayuda alimentaria

La analista política repasó la transformación de la ayuda social: “Si miramos la de los últimos años, que fueron configurando también cómo se fue gestando la política social de este país, empiezan en el ’89 con la hiperinflación. Ya en esa época existian las Cajas PAN, que era un programa que empezaba en el ’84, ’85”.

Las ollas populares, nacidas en períodos críticos argentinos, se sostienen hoy principalmente con donaciones privadas y apoyo de instituciones religiosas

La especialista indició que con el paso del tiempo, el Estado se involucró aún más. Durante la década de los noventa, las ollas populares se transformaron en comedores y luego se integraron a programas focalizados como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Sobre la crisis de 2001, Migliore recordó: “A partir del gran estallido empiezan lo que son más de 300 asambleas populares en lo que es la ciudad, el conurbano”. Esto se reflejó en todo el país. Este año dio inicio a una estructura de la política social actual.

Organizaciones barriales alertan sobre la insuficiencia de los actuales planes sociales para cubrir la demanda de adultos mayores y personas sin hijos (Adrián Escandar)

Cambios recientes: pandemia, modalidades y nuevos actores

Con la pandemia de 2020 las ollas populares mantuvieron su lugar pero presentaron una modificación notoria. “La gente se acercaba, retiraba la comida y se iba. Entonces acá hay un cambio grande en la dinámica”, reflexionó Migliore. La modalidad de entrega individual reemplazó el formato tradicional de reunión comunitaria.

Respecto a la actualidad, Migliore señaló que dialogó con quienes mantienen la dinámica en la Provincia de Buenos Aires y CABA. “Me contaban que están viendo un aumento de demanda grande, sostenido, focalizado acá en adultos mayores. Eso también me parece que es un emergente a mirar importante”, detalló.

Durante la pandemia, la modalidad de las ollas populares mutó a la entrega individual de comidas, modificando la tradicional reunión comunitaria (Adrián Escandar)

La analista remarcó la reducción de recursos estatales: “Hoy, por las distintas decisiones de los gobiernos, tanto nacional como provincial, hay menos recursos del Estado. Entonces se están autoorganizando desde la solidaridad de la gente”.

El rol del Estado y la necesidad de una política alimentaria transformadora

Migliore planteó la pregunta central: “¿Eso alcanza? ¿Eso puede ser la manera en la que resolvemos los problemas sociales? Yo creo que definitivamente no y que del Estado hay una oportunidad por pensarlo diferente”. Sobre las políticas actuales, agregó: “La AUH es un muy buen programa que focaliza hasta chicos que tienen 18 años. Lo que estamos viendo es que falta en gente que no tiene hijos y en adultos mayores. Entonces es importante ver ahi cómo se va a resolver”.

La evolución de las ollas populares en Argentina muestra la necesidad de políticas alimentarias integradoras que incluyan a todos los sectores excluidos (Adrián Escandar)

Al mismo tiempo, la especialista subrayó el rol de la solidaridad en la Argentina: “Ante cada crisis grande es increíble la cantidad de energía y de personas que se movilizan”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.