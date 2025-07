El ala dura del sindicalismo organiza ollas populares para protestar contra el Gobierno y reaparece Pablo Moyano

Juan Carlos Schmid, Abel Furlán, Omar Pérez, Hugo Godoy y Alejandro Gramajo, miembros del Frente que irrita a la CGT

El ala dura del sindicalismo, piloteada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), volverá a la calle para manifestarse contra el Gobierno y tomar distancia de la CGT: este miércoles, a las 12, realizará “ollas populares solidarias” frente a la Iglesia Inmaculado Corazón de María, en el barrio porteño de Constitución.

La novedad es que allí se producirá la reaparición de Pablo Moyano en una actividad sindical tras su renuncia al triunvirato de la CGT, en noviembre pasado. El propio secretario adjunto del Sindicato de Camioneros anunció su presencia mediante un video publicado este sábado en la cuenta de X Infocamioneros, donde aparece en una jornada solidaria con más de 58 ollas populares en Monte Grande y Esteban Echeverría organizada por el gremio.

Lo curioso es que Pablo Moyano no llamó a ninguno de los máximos líderes de la CATT para hablar sobre el tema. “Si va a Constitución, seguramente lo hará dentro del esquema de Camioneros”, afirmó a Infobae un dirigente de la confederación del transporte, en donde el sindicato que lidera Hugo Moyano está representado por Omar Pérez.

En el video, Pablo Moyano sostuvo que “el Gobierno está atacando permanentemente a los más débiles, a los humildes, a los jubilados, a los trabajadores, a los chicos con capacidades diferentes, a los hospitales, a todo lo que ya sabemos que está llevando adelante”.

“Por eso hay que enfrentarlo y vamos a participar masivamente el miércoles 9 de julio de la convocatoria que llevarán adelante los compañeros de la CATT con ollas populares en Plaza Constitución y defendiendo a los trabajadores del transporte que están siendo atacados, como los compañeros de la Marina Mercante de Vialidad Nacional y toda la modalidad del transporte”, destacó el hijo mayor de Hugo Moyano.

Luego consideró que “es importante que el día miércoles haya mucha gente para viralizar y denunciar el hambre y la necesidad que están pasando millones de argentinos con ese modelo económico, como dijeron varios dirigentes, se está agotando”.

El Sindicato de Camioneros, en la marcha del Frente Sindical

La última actividad pública de Pablo Moyano fue la visita que le hizo a Cristina Kirchner a pocas horas de que se confirmara su condena por corrupción. Ambos se fotografiaron en el departamento de la ex vicepresidenta de Alberto Fernández y el sindicalista le llevó el apoyo del Sindicato de Camioneros, aunque su padre no estaba de acuerdo con darle el respaldo.

De por sí, el 19 de junio pasado, Hugo Moyano se puso al frente de la resistencia en la CGT a las presiones del kirchnerismo para hacer un paro general y organizar una marcha en defensa de la ex presidenta, que finalmente se convirtió en un acto en la Plaza de Mayo al que la central obrera no convocó formalmente y dejó en libertad de acción a los gremios para adherir o no.

El líder de Camioneros justificó ante sus colegas de la CGT esa postura durante una reunión en la que le dedicó una frase filosa a su hijo mayor, con el que está enfrentado desde hace años: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y a mí ni me llamó por el Día del Padre”, dijo.

Juan Carlos Schmid (al centro) habla durante la marcha ante el Ministerio de Desregulación

Más allá de la presencia de Pablo Moyano en las ollas populares de este miércoles, esa jornada será la segunda medida promovida por la CATT, otros gremios de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales que integran el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, que debutó hace dos semanas con una marcha de protesta ante el Ministerio de Desregulación, que dirige Federico Sturzenegger.

Luego, el Frente, que tiene entre sus impulsores al titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), tiene prevista otra movilización contra el Gobierno que se realizará el 7 de agosto con motivo de San Cayetano y donde se harán fuertes reclamos por los problemas de empleo en todo el país.

La aparición del Frente originó hace una semana fuertes tensiones en una reunión de la mesa chica de la CGT, en la que varios dirigentes reprocharon a Schmid que en la marcha contra Sturzenegger hubo críticas a la cúpula cegetista por no endurecerse ante el Gobierno.

Hubo duros cruces en la última reunión de la mesa chica de la CGT, en la sede de UPCN

Es que el debut del Frente y sus socios representó una suerte de desafío de varios dirigentes ultraopositores a la estrategia oficial de la CGT. Por eso surgieron los duros reproches: para Héctor Daer (Sanidad) y algunos de sus colegas, el nuevo espacio “en los hechos sale a criticar a la cúpula cegetista porque no hace un paro” y la marcha fue “casi contra la CGT”.

El debate fue escalando porque Schmid defendió la movilización contra el Gobierno en su carácter de líder de la CATT, que tiene reclamos específicos contra las medidas de Sturzenegger en ese sector.

Aun así, los cuestionamientos de la CGT apuntaban sobre todo a la presencia en la marcha de Abel Furlán (UOM), del sindicalismo kirchnerista, que hace 15 días emplazó a la cúpula cegetista a lanzar en forma urgente un paro general contra el ajuste y “la proscripción” de Cristina Kirchner.