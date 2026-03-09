Sociedad

Vuelve a subir la temperatura en el AMBA: cómo estará el tiempo esta semana

El pronóstico anticipa jornadas de temperaturas moderadas con mínimas desde 18 grados, pero las máximas se acercarán nuevamente a los 30°

Durante la segunda semana de
Durante la segunda semana de marzo Buenos Aires presentará un patrón meteorológico caracterizado por la estabilidad térmica y la falta de lluvias con máximas que alcanzarán los 29 grados y mínimas alrededor de los 18

Durante la segunda semana de marzo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentará una marcada estabilidad atmosférica, tras un período previo de precipitaciones notables en distintas regiones del país. La nueva configuración meteorológica trae consigo temperaturas moderadas y la casi ausencia de lluvias, un escenario que destaca por su contraste frente a las jornadas anteriores.

El lunes inicia con un cielo cubierto en el territorio porteño. Las temperaturas oscilarán entre 19°C como mínima y 25°C como máxima, sin probabilidades de precipitaciones. El pronóstico confirma un ambiente estable, caracterizado por la persistencia de nubes y la falta de alertas emitidas para la región durante esa jornada.

Pasado el primer día de la semana, el martes se presenta con una leve variación en el panorama. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, y el termómetro marcará una mínima de 18°C junto a una máxima nuevamente de 25°C. La probabilidad de lluvias continúa en cero, mientras que la estabilidad en las condiciones meteorológicas se mantiene firme, en línea con el dominio de un sistema de alta presión sobre el este argentino.

El miércoles, las condiciones del tiempo no muestran cambios sustanciales. Se esperan temperaturas que fluctúan entre 19°C de mínima y 26°C de máxima, sin registro de precipitaciones. Los datos del pronóstico diario reflejan la consolidación de un patrón seco y templado, como resultado de la influencia del sistema de alta presión que abarca también parte de Uruguay y el sur de Brasil.

El pronóstico para Buenos Aires
El pronóstico para Buenos Aires señala una semana con temperaturas entre 18 y 29 grados

A mitad de semana, el jueves introduce una ligera posibilidad de lluvias aisladas, aunque la probabilidad se mantiene baja, entre 0% y 10%. Las temperaturas se sitúan en valores similares a los días previos: mínima de 20°C y máxima de 27°C. El informe del sitio especializado Meteored subraya que la región pampeana forma parte de las zonas con precipitaciones por debajo de los niveles habituales, mientras que las áreas con mayor actividad pluvial se concentran en el oeste del país.

El viernes reafirma la continuidad de este patrón térmico y atmosférico. El pronóstico señala un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que van desde 21°C de mínima hasta 28°C de máxima. No se prevén lluvias, y la estabilidad sigue como rasgo dominante.

El sábado cierra el período con condiciones muy similares a las observadas en los días anteriores. El pronóstico indica que la mínima será de 21°C y la máxima de 29°C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvias que no supera el 10%.

Los datos proporcionados por Meteored refuerzan la previsión de un clima seco y estable en la capital argentina, en un contexto donde la región pampeana se mantiene al margen de los sistemas generadores de precipitaciones.

Mapa de alertas por lluvias
Mapa de alertas por lluvias del Servicio Meteorológica Nacional

Rigen alertas para 11 provincias

Para este lunes, el SMN emitió una serie de advertencias meteorológicas para varias provincias. En lo que respecta al norte del país, varias regiones se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Las zonas afectadas son el norte de Corrientes, toda la provincia de Miisones, el norte de Santiago del Estero, todo el territorio chaqueño, la provincia de Formosa y Tucumán. Además, rige la misma advertencia apra el centro-este de Salta y gran parte de Jujuy.

Lo mismo sucede en el centro-este de Río Negro y los departamentos boanerenses de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

Hacia el sur del país, rigen alertas por lluvias en toda la provincia de Tierra del Fuego y gran parte del territorio de Santa Cruz.

