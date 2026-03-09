Sociedad

La UBA creó dos nuevos posgrados por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y las políticas de Estados Unidos

La aparición de acuerdos internacionales recientes ha motivado la creación de maestrías orientadas a preparar especialistas en integración regional y gestión de operaciones internacionales, siguiendo la evolución de los mercados y la normativa global

Las propuestas económicas están orientadas al sector público y privado

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires lanza dos nuevas maestrías virtuales y de corta duración, dirigidas a profesionales que buscan especializarse en el cambiante mundo de los negocios internacionales tras los recientes acuerdos económicos entre Argentina y Estados Unidos y entre el Mercosur y la Unión Europea.

Estas propuestas académicas, altamente orientadas a la demanda laboral, abordan las transformaciones del comercio exterior y las inversiones que surgen a partir de la evolución de las políticas comerciales globales y la reconfiguración de los escenarios económicos, según informó la UBA.

Las nuevas maestrías —Procesos de Integración Regional y Especialización en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales— abordan el análisis de los factores económicos que inciden en la región, el impacto de los acuerdos internacionales y el manejo de instrumentos técnicos para la inversión inteligente en un mercado dinámico. Estas propuestas están orientadas tanto a quienes se desempeñan en el sector público como en el privado.

El plan de estudios incluye herramientas teóricas, marcos regulatorios y metodologías aplicables al planeamiento estratégico de empresas con proyección internacional, enfocándose en la adaptación a los nuevos marcos normativos y las tendencias dominantes en el comercio global. Las maestrías y especializaciones pueden cursarse íntegramente en formato virtual, con una duración de dos años y un inicio previsto para el lunes 30 de marzo de 2026.

Los acuerdos internacionales reconfiguran la economía argentina

En este nuevo escenario global se insertan los recientes tratados internacionales firmados por la Argentina. Adriana Rodríguez, subdirectora de la Maestría en Procesos de Integración Regional resaltó que el Mercosur acaba de lanzar el Acuerdo de Comercio e Inversiones con la Unión Europea. Paralelamente, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI) entre Argentina y Estados Unidos se suscribió el 5 de febrero de 2026, estableciendo nuevas reglas para el intercambio y abriendo el terreno a estrategias económicas innovadoras.

Guillermo Toranzos Torino, director de la Maestría y Especialización en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales, advirtió sobre la magnitud de estos movimientos: “Es probable que estemos ante un cambio de época que implica posiblemente un nuevo orden mundial. De hacerse efectivo, el acuerdo económico entre nuestro país y Estados Unidos producirá un cambio estructural en la economía argentina. A su vez, abrirá nuevas oportunidades de negocios estratégicos, como ocurre con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

El crecimiento del comercio mundial supera al PBI global desde 1995

En tanto, Rodríguez explicó que “el comercio de bienes y servicios comerciales, desde la aparición de la OMC en 1995 hasta 2024, creció 5,16 veces, en tanto que el PBI mundial aumentó 2,39 veces en ese mismo período”.

La subdirectora de la Maestría en Procesos de Integración Regional detalló cifras clave del proceso de integración global: en 2024, los países con Acuerdos de Complementación Económica (ACP) representaron el 66 % del comercio mundial, frente al 54 % en 2016 y el 38 % en 1995. Del mismo modo, el regionalismo, medido por la cantidad de ACP informadas a la OMC, alcanzó la cifra de 348 áreas activas en 2021.

La especialista sostuvo que hubo un auge del regionalismo entre 1995 y 2005, seguido por una fase de globalización acelerada entre 2005 y 2020. Sin embargo, la llegada de Joe Biden en enero de 2021 marcó —según Rodríguez— “el final de la hiperglobalización”, con un retorno a la política industrial en Estados Unidos y el inicio de un cambio de paradigma global.

También subrayó que la administración de Donald Trump alteró las directrices adoptadas por Biden y fracturó estructuras geopolíticas y comerciales previas: “Los aranceles de dos dígitos que Trump impuso a diversos países torpedearon el multilateralismo tal como se lo conoció desde 1995”.

Más información sobre los programas se encuentra disponible en el sitio oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

