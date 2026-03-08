Sociedad

Se postergó nuevamente la reanudación del servicio completo del Tren Mitre

En un comunicado, Trenes Argentinos informó que el restablecimiento total del recorrido aún no tiene fecha precisa, luego de extenderse el plazo de pruebas por al menos 15 días adicionales para garantizar la seguridad

La reapertura de la línea
La reapertura de la línea Mitre volvió a posponerse por las obras planteadas por Trenes Argentinos

La reanudación completa del servicio de la línea Mitre, en su conexión con la terminal porteña de Retiro volvió a postergarse, según el reciente comunicado oficial difundido por Trenes Argentinos. El dato central es la extensión del plazo: aunque la reapertura estaba prevista para el día de hoy, la operadora estatal fijó una nueva estimación de 15 días adicionales de pruebas.

De esta forma, el restablecimiento total de los tres ramales no tiene una fecha definida. Durante este período, los trenes mantendrán el funcionamiento limitado entre Belgrano C y Tigre, y entre Belgrano R y las terminales bonaerenses de José León Suárez y Bartolomé Mitre.

Desde el 10 de enero, las operaciones de la línea Mitre experimentan restricciones como resultado directo de dos proyectos de infraestructura implementados de manera simultánea: la renovación de vías del ramal Tigre y el recambio total del sistema de señalamiento en el ingreso a Retiro.

La interrupción original se había
La interrupción original se había programado hasta el 1° de marzo

La interrupción original se programó hasta el 1° de marzo, pero las etapas técnicas, pruebas operativas y la capacitación requerida para el personal multiplicaron los plazos. Según el informe oficial, el proceso actual permite “corroborar el perfecto funcionamiento del sistema de señalamiento” mediante circulación exclusiva de formaciones vacías. Desde la empresa remarcaron que la prioridad es garantizar “condiciones óptimas de seguridad operacional” antes de restablecer los trayectos completos.

Trenes Argentinos subrayó que “las pruebas operativas continuarán durante los próximos días”, y que “el retorno del servicio completo dependerá del resultado satisfactorio en materia de seguridad”.

La fase actual está enfocada
La fase actual está enfocada en el sistema de señalamiento de Retiro (EFE/Leo La Valle)

El comunicado detalló que “la obra de renovación de vías continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio”. Además, la empresa estima que, una vez finalizada la intervención, la duración del viaje entre Retiro y la terminal de Tigre podría reducirse en 10 minutos para mitad de año, y en 17 minutos para fines de 2026.

El alcance de la obra evidencia la magnitud de la intervención, que consta de 29 kilómetros de vías renovadas en el ramal Tigre, modernización de 13 cuadros de estación, ajuste estructural en 16 pasos a nivel y en 12 puentes. El principal objetivo técnico radica en reemplazar un sistema de señales con más de un siglo de antigüedad. Para ello, se instalaron 120 kilómetros de cables nuevos y modernos semáforos, proceso que obligó a desconectar la infraestructura original y enlazarla con la nueva en un lapso sin circulación de trenes por motivos operativos.

La modernización integral ejecutada por Trenes Argentinos se define en el marco del plan de acción de emergencia ferroviaria, orientado a “mejorar las condiciones de seguridad operacional”. El reemplazo de todo el sistema de cables, señales y transición operacional, que contaba con más de 100 años de antigüedad, requirió la formación intensiva del personal, actualización de protocolos y el traspaso tecnológico.

Las trazas comenzaron a operar
Las trazas comenzaron a operar con restricciones el 10 de enero

En este sentido, la empresa señaló: “En paralelo, durante esta etapa, se continúa trabajando en la capacitación del personal especializado para que el regreso de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre se produzca en las condiciones indispensables de seguridad en la circulación ferroviaria”.

Las trazas comenzaron a operar con restricciones el 10 de enero. Desde José León Suárez y Mitre, el recorrido se limitó hasta la estación Belgrano R. Por otro lado, los trenes que conectan Tigre con la terminal de Retiro permanecieron fuera de servicio durante 50 días. Previamente, el regreso del recorrido completo de la línea Mitre estaba estipulada para el 28 de febrero.

A mediados de febrero, el Gobierno Nacional extendió el plazo de la emergencia pública en materia ferroviaria antes de que se cumpla la fecha de vencimiento. A través de la resolución 12/2026, publicada en Boletín Oficial, sumó otros dos años al régimen de excepción que busca la recuperación del servicios de transporte de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional.

Esta decisión responde al decreto dictado originalmente mediante en junio de 2024. En aquel entones, el plazo establecido también fue de 24 meses, por lo que el vencimiento sería a mediados de este año.

La peculiar presentación de Lucas Blondel en Huracán con Morena Beltrán como protagonista

Las famosas se sumaron al 8M: mensajes, recuerdos y arte por el Día Internacional de la Mujer

Cómo las ondas gravitacionales pueden resolver el debate sobre la velocidad de expansión del universo

