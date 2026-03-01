Sociedad

Tren Mitre a Retiro: a casi dos meses de la suspensión, cuándo volverá el recorrido completo

Desde hoy se reanuda el servicio a Tigre, pero continuará un esquema provisorio en la primera semana de marzo hasta su reactivación total, mientras se terminan las obras de señalización


la intervención técnica de renovación fue calificada como "histórica" por las autoridades

El regreso del recorrido completo de trenes de la línea Mitre hasta la terminal de Retiro estaba previsto para el 28 de febrero, pero finalmente se reprogramó, a raíz de los trabajos de modernización y pruebas de seguridad en las vías para mejorar el servicio.

Antes de la normalización completa, la operadora implementará un esquema operativo provisorio que regirá del 1° al 7 de marzo, lo que implica una semana adicional de servicio interrumpido. La novedad es que volverá a operar el ramal con destino a Tigre, aunque con limitaciones.

“Del domingo 1/3 al sábado 7/3 inclusive, los trenes del ramal Tigre no saldrán ni llegarán a Retiro. Circularán con recorrido limitado entre Belgrano C y Tigre por la obra de modernización del ingreso de trenes a Retiro. Consultá el cronograma especial y las alternativas de viaje”, informó Trenes Argentinos en su sitio oficial.

La fecha definitiva de retorno será el 8 de marzo, a raíz de los contratiempos en los mejoras para optimizar el servicio y reducir los tiempos de viaje para miles de pasajeros hacia el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las obras comenzaron el pasado 10 de enero. Durante los últimos 49 días, los pasajeros de tren debieron adaptar sus rutinas utilizando medios alternativos o trasbordos en estaciones intermedias. El ramal Tigre estuvo interrumpido y los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre llegaban hasta Belgrano R.


Desde el lunes, volverá a circular el ramal a Tigre pero con un servicio limitado hasta Belgrano C

Oficialmente, la intervención técnica de renovación fue calificada como “histórica” por las autoridades, dado que muchos de los componentes reemplazados, sobre todo en el sistema de señales y el ingreso a la terminal, no habían sido actualizados en más de un siglo. Las mejoras corresponden a la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional.

El retraso tiene como causa la necesidad de completar la migración tecnológica del sistema de señalamiento en el Cabín de Empalme Maldonado. El proyecto de renovación de infraestructura se encuentra en un 88% de avance, y requiere una semana adicional.

Desde SOFSA (Trenes Argentinos Operaciones) indicaron que este tiempo extra es necesario “para completar las pruebas necesarias que permitirán la vuelta del servicio a la terminal porteña de Retiro con mayor seguridad y mejoras en las frecuencias”. “Se realizarán sobre las vías nuevas pruebas del sistema de señalización con formaciones vacías que permitirán definir el esquema de operación con la infraestructura renovada”, agregaron.


La imagen muestra una tabla con los horarios actualizados de los primeros y últimos trenes del Ramal Mitre en marzo, indicando modificaciones por obras de renovación de vías

La modernización contempla la renovación de 29 kilómetros de vías en el ramal Tigre y mejoras en 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes. Además, se instalaron 120 kilómetros de cables de señalamiento, en el marco del objetivo de elevar los estándares de seguridad y confiabilidad en la operación ferroviaria.

Cuando se completen los trabajos, las obras resultarán en una disminución en los tiempos de viaje entre Retiro y Tigre: 10 minutos menos para mitad de año y hasta 17 minutos de diferencia para finales de 2026.

Una vez producida la reapertura, las tareas de mantenimiento pendientes se limitarán al horario nocturno para evitar nuevas interrupciones en el servicio regular.

La concentración de obras durante los meses de verano respondió a la menor demanda de pasajeros en ese período, lo que permitió avanzar con tareas de mayor complejidad que no podían realizarse únicamente por la noche o durante los fines de semana.


Dos formaciones del ferrocarril Mitre, en la estación de Retiro (EFE/Leo La Valle)

Las obras de renovación de vías entre Retiro y Tigre se reactivaron este año, luego que en 2024 estuvieron paralizadas por la decisión del Gobierno de frenar la obra pública. Los trabajos, a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), habían sido adjudicados en 2023 y los materiales ya estaban disponibles, aunque el avance había sido limitado.

El déficit de infraestructura afectó los tiempos de viaje en el ramal Tigre, donde el trayecto entre Retiro y Tigre supera actualmente una hora. Según Trenes Argentinos, el recorrido presenta más de 40 sectores con limitaciones de velocidad.

