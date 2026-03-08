Mujeres que cambiaron la historia: un recorrido por siglos de coraje, ciencia, arte y revolución inspiradora

Un recorrido por el legado de aquellas figuras que abrieron caminos y lograron hazañas inesperadas

Durante siglos, la historia fue contada como si las mujeres hubieran permanecido en los márgenes del mundo. Pero, desde la Antigüedad, muchas se impusieron para romper barreras, desafiando prohibiciones y confrontando prejuicios para transformar la ciencia, la cultura, la política y el deporte. Sus nombres no siempre aparecieron en los libros y, aun así, dejaron huellas indelebles.

Algunas irrumpieron en profesiones que les estaban vedadas; otras crearon obras que inauguraron géneros literarios o explicaron fenómenos naturales en un mundo donde la ciencia parecía territorio exclusivo de los hombres. Varias conquistaron espacios en la política, el arte o el deporte, en contextos donde simplemente intentar participarlo era ya un acto de rebeldía y coraje.

Sus historias revelan también los límites impuestos por su época: sociedades en las que las mujeres no podían estudiar, votar, investigar o competir profesionalmente en algún deporte. En ese escenario hostil, cada una desafió aquello que le dijeron que era “imposible”. No se rindieron: lucharon por sus convicciones y anhelos y dejaron una herencia poderosa, la certeza de que todo cambio es posible. Con su ejemplo abrieron caminos para muchas otras.

En ese contexto, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La fecha recuerda las luchas históricas de las mujeres por la igualdad, la justicia y el reconocimiento de sus derechos. Su origen se vincula con las movilizaciones obreras de comienzos del siglo XX, cuando trabajadoras —especialmente del sector textil— se organizaron para denunciar jornadas extenuantes, salarios desiguales y condiciones laborales injustas. Desde entonces, el 8 de marzo se convirtió en una jornada de memoria y reivindicación que visibiliza las desigualdades persistentes y celebra la fuerza colectiva de quienes, a lo largo del tiempo, impulsaron transformaciones sociales profundas.

Las pioneras

Mujeres que marcaron la historia

En ocasión de esta conmemoración, Infobae recorre la vida de 17 mujeres que, en distintos momentos de la historia y en ámbitos diversos, desafiaron los límites de su tiempo. Científicas, artistas, escritoras, deportistas y líderes políticas que, con su talento, su perseverancia y su valentía, abrieron caminos donde antes había prohibiciones o prejuicios.

Sus trayectorias permiten comprender no solo sus logros individuales, sino también las barreras sociales, culturales y legales que debieron enfrentar. Al recordarlas, se rescatan sus aportes y reconoce cómo, con cada conquista, contribuyeron a ampliar el horizonte de lo posible para las generaciones que vinimos después. Ellas son:

Agnódice

Agnódice: cuando la medicina les estaba prohibida, ella ejerció igual.

Agnódice nació en Atenas alrededor del 350 a. C., en un momento en que las mujeres tenían prohibido estudiar medicina y la práctica médica estaba reservada exclusivamente a los hombres. En una sociedad donde la salud femenina era tratada con ignorancia y prejuicios, decidió viajar a Alejandría, uno de los grandes centros de conocimiento del mundo helenístico, para formarse como médica bajo la tutela del célebre Herófilo, padre de la Anatomía.

De regreso a Atenas, comenzó a ejercer en secreto disfrazándose de hombre, ya que muchas mujeres se negaban a ser atendidas por médicos varones. Su creciente prestigio despertó sospechas, y fue acusada de seducir a sus pacientes. Durante el juicio, reveló su identidad como mujer para demostrar su inocencia, pero entonces fue juzgada por ejercer la medicina ilegalmente.

Gracias a la presión de sus pacientes, que defendieron públicamente su derecho a ser atendidas por ella, la ley se modificó y se permitió que las mujeres estudiaran y practicaran medicina en Atenas por primera vez. Su ejemplo abrió un camino histórico para las mujeres en la ciencia y la medicina. Murió en Atenas; la fecha exacta y la causa de su muerte se desconocen, al igual que su edad.

Hipatia de Alejandría

Hipatia de Alejandría: enseñó ciencia siglos antes de que fuera un derecho para todas

Hipatia nació en Alejandría, Egipto, entre los años 350 y 370, en una de las ciudades más brillantes del mundo antiguo. Era una época marcada por el choque entre el pensamiento clásico y el ascenso del cristianismo. Su padre, Teón, uno de los últimos grandes matemáticos paganos, la educó desde niña en geometría, astronomía y filosofía, campos de conocimiento casi inaccesibles para las mujeres.

Con el tiempo se convirtió en una destacada maestra y científica. Dirigió la Escuela Neoplatónica de Alejandría y enseñó matemática avanzada, filosofía y astronomía a estudiantes que llegaban desde distintos lugares del mundo mediterráneo. Su prestigio intelectual la transformó en una figura pública respetada tanto por paganos como por cristianos moderados, algo excepcional para una mujer en el siglo IV.

Pero en un clima político y religioso cada vez más violento, su influencia fue interpretada como una amenaza. Acusada falsamente de intervenir en disputas de poder, en el año 415 fue atacada y asesinada por un grupo de fanáticos. Su muerte (ocurrida entre sus 45 y 65 años) no solo truncó la vida de una de las mentes más brillantes de la Antigüedad: también se convirtió en un símbolo del ocaso de la tradición científica clásica en Alejandría.

Murasaki Shikibu

Murasaki Shikibu: escribió la primera gran novela de la humanidad

Nacida en Kioto, Japón, alrededor del año 973, durante el esplendor de la corte Heian, Murasaki Shikibu creció en un entorno dominado por la cultura aristocrática y la poesía, pero en una época en la que las mujeres japonesas no tenían acceso a la educación formal en chino clásico, la lengua de la administración y la literatura culta, lo que limitaba gravemente sus oportunidades intelectuales. Sin embargo, Murasaki aprendió en secreto observando a su padre enseñar a su hermano, mostrando un talento excepcional para la escritura y la observación de la vida cortesana.

Ingresó a la corte imperial como dama de compañía y allí escribió La historia de Genji, considerada por muchos especialistas como la primera novela psicológica de la historia y una de las obras fundamentales de la literatura universal. Su narrativa retrata con profundidad la vida emocional, las intrigas palaciegas y las complejidades de la política de su época, mostrando la riqueza de la cultura japonesa y la sensibilidad femenina frente al poder y las emociones humanas.

Su obra sigue siendo una ventana privilegiada al Japón del siglo XI y un ejemplo del talento literario femenino que pudo brillar pese a las restricciones de su tiempo. Murió alrededor del año 1014, a aproximadamente 41 años, probablemente a causa de una enfermedad.

Maria Sibylla Merian

Maria Sibylla Merian: explicó la metamorfosis

Maria Sibylla Merian nació en Fráncfort el 2 de abril de 1647, en una Europa todavía marcada por supersticiones y prejuicios hacia los insectos, considerados a menudo criaturas repulsivas o diabólicas. En un contexto que apenas reconocía la labor científica de las mujeres, comenzó desde niña a observar, criar e ilustrar orugas, mariposas y plantas con una precisión poco común.

En 1699 emprendió un viaje extraordinario para una mujer de su tiempo: se embarcó rumbo a Surinam, en América del Sur, para estudiar insectos en su ambiente natural. Durante dos años exploró la selva tropical, registrando especies desconocidas para Europa y documentando con detalle el proceso de metamorfosis.

Sus ilustraciones y estudios transformaron la manera de comprender el mundo de los insectos y contribuyeron a derribar la creencia en la generación espontánea. Considerada hoy una pionera de la entomología y de la ilustración científica, falleció en Ámsterdam el 13 de enero de 1717, a los 69 años y de causas naturales.

Mary Anning

Mary Anning: desenterró criaturas que transformaron la paleontología.

Mary Anning nació el 21 de mayo de 1799 en Lyme Regis, en la costa de Inglaterra, en una familia humilde que recolectaba fósiles para vender a los turistas. En el siglo XIX, cuando las mujeres estaban excluidas de las instituciones científicas, desarrolló de manera autodidacta un conocimiento extraordinario sobre los restos fósiles que aparecían en los acantilados de la región.

A lo largo de su vida descubrió esqueletos completos de ictiosaurios, plesiosaurios y pterosaurios, hallazgos que sorprendieron al mundo científico en un momento en que la idea de la extinción aún era objeto de debate. Sus descubrimientos aportaron pruebas decisivas para comprender la historia geológica de la Tierra y la existencia de criaturas prehistóricas.

Sin embargo, durante años su trabajo fue utilizado por científicos que rara vez le dieron crédito. Con el tiempo, su figura fue reconocida como la de una pionera fundamental: hoy Mary Anning es considerada una de las grandes precursoras de la paleontología moderna. Murió el 9 de marzo de 1847, a los 47 años, en Lyme Regis, a causa de cáncer.

Ada Lovelace

Ada Lovelace: imaginó la primera computadora del mundo

Hija del poeta Lord Byron y de la matemática Annabella Milbanke, Ada Lovelace nació en Londres el 10 de diciembre de 1815. Su madre la educó rigurosamente en matemáticas y lógica para evitar que heredara el “temperamento poético” de su padre, en un tiempo en que las mujeres rara vez accedían a estudios formales de ciencia y matemáticas. Desde joven demostró un talento excepcional para los números y la abstracción.

Su colaboración con Charles Babbage en la Máquina Analítica la llevó, en 1843, a escribir el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Además, fue la primera persona en imaginar que un dispositivo computacional podía ir más allá del cálculo, anticipando que podría producir música, gráficos o cualquier operación simbólica. Sus notas incluían conceptos de programación que se convertirían en la base de la informática moderna.

En un siglo que aún no soñaba con computadoras, Lovelace anticipó la era digital y la posibilidad de que las máquinas amplíen la creatividad humana. Su visión de futuro, y todo lo que dejó para el mundo, la convirtieron en la primera programadora de la historia y en un símbolo del talento femenino en la ciencia. Murió el 27 de noviembre de 1852, a los 36 años, probablemente a causa de cáncer uterino.

Alice Guy-Blaché

Alice Guy-Blaché: pionera del cine narrativo y la dirección

Alice Guy-Blaché nació en Saint-Mandé, Francia, el 1 de julio de 1873. Creció en un contexto donde el cine apenas comenzaba a desarrollarse y el mundo de la técnica y la dirección estaba dominado por hombres. Comenzó a trabajar como secretaria en la fábrica de fotografía Gaumont, donde rápidamente se interesó en la posibilidad de contar historias mediante imágenes en movimiento, desafiando las ideas tradicionales sobre el cine.

En 1896 dirigió una de las primeras películas narrativas de la historia, cuando la mayoría de los filmes eran simplemente registros de escenas cotidianas. Fue pionera en el uso de efectos especiales, narración compleja y sincronización de sonido primitiva. En 1910 fundó su propio estudio en Nueva Jersey, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un gran estudio cinematográfico y en una de las principales innovadoras del lenguaje cinematográfico.

A pesar de que gran parte de su obra fue invisibilizada durante décadas, su legado influyó en generaciones de cineastas y sentó las bases de la narrativa audiovisual moderna. Murió el 24 de marzo de 1968, a los 94 años, de causas naturales.

Marie Curie

Marie Curie: abrió caminos en la ciencia y la medicina

Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, en un territorio dominado por el Imperio ruso, donde las mujeres tenían prohibido acceder a la universidad. Desde joven mostró una gran curiosidad por la ciencia y la matemática, y decidió trasladarse a París en 1891 para estudiar Física y Matemáticas en la Sorbona, enfrentando condiciones de extrema austeridad y la marginación de género que marcaba la ciencia de la época.

Junto a su esposo Pierre Curie, investigó sustancias radiactivas y descubrió el polonio y el radio. Sus trabajos no solo impulsaron la era nuclear sino que transformaron la medicina, sentando las bases de la radioterapia moderna. Fue la primera mujer en ganar un Premio Nobel y la única persona en recibir dos en distintas disciplinas científicas: Física (1903) y Química (1911), demostrando que la ciencia podía trascender los límites de género impuestos por la sociedad.

Su trabajo abrió caminos para futuras generaciones de científicas y sigue definiendo la investigación moderna. Marie Curie inspiró a mujeres y hombres por igual a perseguir la ciencia con rigor y pasión. Murió el 4 de julio de 1934, a los 66 años, a causa de anemia aplásica derivada de la exposición prolongada a la radiación.

Cecilia Grierson

Cecilia Grierson: primera médica argentina y promotora de la salud pública

Cecilia Grierson nació el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires, en una época en que las mujeres estaban prácticamente excluidas de la educación profesional y la medicina era un campo reservado exclusivamente a hombres. Desde joven mostró un gran interés por la ciencia y la enseñanza, superando los prejuicios de su tiempo para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1889 se convirtió en la primera médica argentina, abriendo un camino que ninguna mujer antes había transitado.

A lo largo de su carrera, trabajó en obstetricia, pediatría y educación sanitaria, y fundó la primera escuela de enfermería del país. Promovió reformas sobre higiene y salud pública y defendió el acceso de las mujeres a la educación y la profesión médica. Además, participó activamente en movimientos por los derechos civiles y feministas, promoviendo una visión integral de la salud que combinaba ciencia y justicia social.

Su vida y obra dejaron una huella imborrable, inspirando a generaciones de médicas y profesionales de la salud en Argentina y en América Latina. Murió el 10 de abril de 1934, a los 74 años, por causas naturales.

Julieta Lanteri

Julieta Lanteri: pionera del voto femenino en Sudamérica

Julieta Lanteri nació el 22 de marzo de 1873 en Briga Marittima, en el Reino de Italia, y llegó a la Argentina siendo niña. Creció en una sociedad donde las mujeres no podían votar, estudiar medicina ni participar en política, y donde las ideas feministas comenzaban apenas a asomar en los debates públicos. Desde joven, desafió las normas sociales que limitaban a las mujeres a espacios privados.

En 1911 logró votar en Buenos Aires gracias a un vacío legal, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo en Sudamérica. Fundó el Partido Feminista Nacional y fue candidata legislativa en un tiempo en que las mujeres carecían de derechos políticos reconocidos. Su militancia incluyó la promoción de leyes laborales y de educación para mujeres y niños, convirtiéndose en una voz activa por la igualdad civil.

Su lucha sentó precedentes en el debate sobre el voto femenino y la participación política de las mujeres en Argentina, inspirando a generaciones posteriores de activistas y legisladoras. Murió el 25 de febrero de 1932, a los 58 años, en un accidente automovilístico.

Gabriela Mistral

Gabriela Mistral: la voz poética de América Latina

Gabriela Mistral nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile, en una familia humilde. Desde joven trabajó como maestra rural, y la educación se convirtió en su puerta de acceso al reconocimiento en un país marcado por profundas desigualdades sociales y económicas. Su sensibilidad frente al sufrimiento humano se reflejaría luego en toda su obra literaria y en su labor pedagógica.

Publicó sus primeros poemas en revistas locales y su talento poético la llevó a convertirse en una de las voces más influyentes de América Latina. En 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura, siendo la primera persona latinoamericana en obtenerlo. Además, se desempeñó como diplomática y educadora, promoviendo la enseñanza y la cultura en varios países del continente.

Su obra, que aborda el amor, el dolor, la infancia y la justicia social, trascendió las fronteras de Chile y elevó la voz de América Latina en el mundo. Gabriela Mistral dejó un legado profundo en la poesía y la educación, inspirando a escritores y docentes por generaciones. Murió el 10 de enero de 1957, a los 67 años, a causa de un ataque cardíaco.

Amelia Earhart

Amelia Earhart: cruzó el Atlántico sola y abrió los cielos a las mujeres

Amelia Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Kansas y creció en una época en que la aviación era un territorio casi exclusivamente masculino. Desde joven desafió los mandatos sociales que buscaban restringir el futuro de las mujeres, mostrando fascinación por la velocidad, los inventos y la aventura. Su perseverancia y audacia la llevaron a seguir un sueño que pocos creían posible para una mujer.

En 1932 se convirtió en la primera mujer en cruzar sola el Atlántico en avión, una hazaña que la convirtió en símbolo de coraje y capacidad técnica. Realizó múltiples vuelos internacionales y conferencias, promoviendo la igualdad de género y demostrando que las mujeres podían ocupar cualquier espacio que se propusieran, incluso en campos de alta tecnología y riesgo en las alturas. Su figura inspiró a generaciones de aviadoras y defensoras de la igualdad de oportunidades.

Su desaparición durante su vuelo en el Pacífico del 2 de julio de 1937, durante un intento de circunvalar el planeta, la convirtió en leyenda y emblema del espíritu pionero. Ese mismo día se la declaró muerta. Tenía 39 años.

Frida Kahlo

Frida Kahlo: el arte que transformó el dolor en voz femenina

Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, y vivió su adolescencia en medio de la agitación de la Revolución Mexicana. A los 18 años sufrió un grave accidente de tránsito que dejó secuelas físicas permanentes, transformando su dolor en creatividad y en una mirada introspectiva que marcaría su obra.

Su pintura, profundamente autobiográfica, abordó temas como el dolor, la identidad, el cuerpo, la política y el género. En un mundo del arte dominado por hombres, desarrolló un estilo propio que combinaba realismo, simbolismo y elementos de la cultura popular mexicana, influyendo en movimientos feministas y artistas de todo el mundo. Su relación con Diego Rivera y su activismo político fortalecieron su compromiso con la cultura y la sociedad.

Tras su muerte, Frida se convirtió en un icono mundial de resistencia femenina, identidad y creatividad. Murió el 13 de julio de 1954, a los 47 años, por embolia pulmonar derivada de complicaciones de salud crónicas.

Grace Hopper

Grace Hopper: la generala que tradujo el lenguaje humano a máquina

Grace Hopper nació el 9 de diciembre de 1906 en Nueva York, en un tiempo en que pocas mujeres accedían a estudios superiores en ciencias y tecnología. Desde joven se destacó por su talento en matemáticas y física, y durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en oficial de la Marina estadounidense, desafiando los prejuicios de género en un entorno militar y científico dominado por hombres.

Trabajó en el desarrollo del Harvard Mark I y posteriormente creó el primer compilador, herramienta fundamental que traduce lenguaje humano a lenguaje de máquina. Sus contribuciones permitieron el desarrollo de lenguajes de programación modernos como COBOL, y su visión sentó las bases de la informática accesible y el software tal como lo conocemos hoy.

Grace Hopper transformó la programación y la ingeniería informática, inspirando a mujeres y hombres en todo el mundo a seguir carreras en ciencia y tecnología. Murió el 1 de enero de 1992, a los 85 años, de insuficiencia cardíaca.

Jane Goodall: redefinió la relación entre humanos y animales

Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres y desde niña soñaba con vivir en África. En 1960, sin formación académica formal en biología —algo impensable para la época— viajó a Tanzania para estudiar chimpancés en su entorno natural, desafiando los prejuicios académicos y de género que limitaban la investigación de mujeres en ciencias.

Sus hallazgos revolucionaron la primatología: descubrió que los chimpancés utilizan herramientas, mantienen estructuras sociales complejas y expresan emociones, demostrando comportamientos antes considerados exclusivamente humanos. Su trabajo cambió para siempre la comprensión de la relación entre humanos y animales y promovió una ética más consciente en la investigación científica.

Goodall se convirtió en una de las voces más influyentes del ambientalismo mundial, fundando organizaciones de conservación y educación, y consolidándose como un símbolo de la ciencia hecha con empatía y compromiso. Murió el 1 de octubre de 2025, a los 91 años, por causas naturales.

margaret-hamilton-

Margaret Hamilton: la ingeniera que llevó al hombre a la Luna

Margaret Hamilton nació el 17 de agosto de 1936 en Indiana y comenzó su carrera en un momento en que la programación apenas surgía y las mujeres eran prácticamente invisibles en ingeniería y tecnología. Desde joven mostró aptitudes para las matemáticas y la resolución de problemas complejos, destacándose en un campo dominado por hombres.

Como directora de Ingeniería de Software del MIT, lideró el equipo responsable del desarrollo del software de navegación de la misión Apolo 11, que llevó al hombre a la Luna en 1969. Su trabajo garantizó que el sistema detectara y corrigiera errores en tiempo real durante el alunizaje, demostrando rigor técnico, innovación y liderazgo visionario.

Fue pionera en acuñar el término “ingeniería de software” y en establecer metodologías que aún hoy son estándares de la industria tecnológica. Su legado inspira a mujeres y hombres en la ciencia y la ingeniería espacial. A sus 89 años, Margaret reside en Cambridge, Massachusetts, donde continúa trabajando como CEO de Hamilton Technologies.

Serena Williams

Serena Williams: transformó el tenis y rompió barreras

Serena Williams nació el 26 de septiembre de 1981 en Saginaw, Michigan, y creció en Compton, un barrio marcado por la violencia y la desigualdad racial. Su padre entrenó a Serena y a su hermana Venus en canchas públicas deterioradas, en un momento en que el tenis profesional estaba dominado por mujeres blancas de élite, limitando el acceso y la visibilidad de las atletas afrodescendientes.

Debutó en un circuito que históricamente privilegiaba a la élite, enfrentando prejuicios raciales y de género. Su potencia física, disciplina, inteligencia táctica y estilo de juego innovador la llevaron a ganar 23 títulos de Grand Slam, convirtiéndose en una de las mejores deportistas de todos los tiempos y redefiniendo los estándares del tenis femenino.

Su trayectoria no solo transformó el deporte sino que también abrió el camino para nuevas generaciones de atletas afrodescendientes y mujeres en todas las disciplinas, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia, igualdad y excelencia en todo el mundo. A los 44 años, vive en Florida y actualmente se dedica a gestionar su firma de capital de riesgo, Serena Ventures, además de su marca de moda y cosmética femenina.