Ataques violentos en Córdoba: un hombre fue herido con una botella rota en una discusión de tránsito

El conflicto vial terminó con un automovilista internado tras recibir un corte en el cuello. La policía detuvo a dos personas, secuestró el vehículo y el arma utilizada

Hospital Príncipe de Asturias (Fuente:
Hospital Príncipe de Asturias (Fuente: ElDoce.TV)

Durante el mediodía del sábado 7 de marzo, un episodio de violencia sacudió la Ciudad de Córdoba cuando una discusión de tránsito escaló hasta convertirse en una agresión física. Un hombre fue atacado con una botella de vidrio rota y debió ser trasladado de urgencia.

El violento ataque ocurrió en la intersección de avenida Ciudad de Valparaíso y Cabo Cuevas, en el barrio Inaudi. La víctima terminó internada en el Hospital Príncipe de Asturias luego de que el agresor lo lastime, dejándole un gran corte en el cuello.

El operativo policial culminó en barrio Angelli II, donde agentes detuvieron a un hombre y una mujer en Manzana 42, lote 1. Ambos habían mantenido una disputa vial previa con el herido, según informó la pareja de la víctima.

Durante la intervención, la policía secuestró un Ford Escort utilizado por los sospechosos y la botella de vidrio que fue utilizada en el ataque. Los dos detenidos permanecen a disposición de la justicia, mientras la persona agredida sigue en el hospital bajo observación médica.

Avenida Ciudad de Valparaíso y
Avenida Ciudad de Valparaíso y Cabo Cuevas donde sucedió el ataque

Los casos de violencia urbana siguen preocupando a la provincia de Córdoba. Según los datos oficiales de la Policía de Córdoba, si bien disminuyó el número de muertes violentas, los delitos relacionados con enfrentamientos, agresiones y otros episodios asociados a la inseguridad mantienen una tendencia en alza.

El informe de 2025 expresa que la “violencia urbana” aumentó un 40%, generando preocupación entre autoridades y vecinos. Por otro lado, analizaron los perfiles de las usuales victimas, determinando que “el 83% de las victimas fatales son varones, principalmente del rango etario entre 20 y 39 años”.

Además del descenso en homicidios, los informes apuntan a que las disputas vinculadas al narcotráfico y a conflictos barriales han elevado la frecuencia de hechos violentos. El análisis subraya que la problemática persiste más allá de la baja en la cantidad de asesinatos.

Violencia urbana en Córdoba

El viernes por la noche 6 de marzo se desató un conflicto por un auto mal estacionado en el barrio Alta Córdoba. El incidente tuvo lugar en la calle Trafalgar al 650 y terminó con un vecino apuñalado, según confirmaron las autoridades. El hecho se produjo después de que el dueño de una vivienda advirtiera que el vehículo de una joven bloqueaba el acceso a su cochera y solicitara su remoción.

El incidente dejó al hombre con cortes superficiales en el hombro y la pierna izquierda, de acuerdo al reporte médico realizado en el lugar por el servicio de emergencias, que determinó que no fue necesario trasladarlo al hospital. El conflicto inició cuando la víctima arribó a su domicilio y advirtió la obstrucción; al reclamar a la conductora para que retirase el auto, la situación escaló.

El padre de la mujer llegó minutos después y, tras bajar de su vehículo con un cuchillo, comenzó a increpar al vecino. La confrontación se tornó violenta y desembocó en el ataque con arma blanca. El agresor fue detenido en el sitio por personal policial, que también procedió al secuestro del automóvil involucrado en el hecho. El hombre quedó a disposición de la Justicia.

Arma utilizada en el ataque
Arma utilizada en el ataque (Fuente: Policía de Córdoba)

La víctima fue atendida por personal del servicio de emergencias, que constató las lesiones. Fuentes policiales indicaron que el agresor fue detenido y trasladado a sede policial, mientras que el vehículo involucrado quedó secuestrado. El responsable permanece a disposición de la Justicia.

El mismo viernes, en el barrio General Bustos, un limpiavidrios fue detenido luego de ser acusado de atacar a un automovilista. Sucedió en Pablo Rodríguez al 700 cuando ambos hombres mantuvieron una acalorada discusión. Este caso terminó con la detención del limpiavidrios tras la llamada al 911.

