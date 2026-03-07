Mes de la Francofonía: el idioma francés será celebrado en Buenos Aires con varias actividades culturales

La francofonía será celebrada en Buenos Aires con una serie de actividades culturales durante todo el mes

Marzo es el Mes de la Francofonía y en todo el mundo tienen lugar actividades con la finalidad de celebrar la riqueza lingüística y cultural del francés y de todos los países donde se lo habla, como lengua materna o secundaria, oficial o co-oficial.

Buenos Aires también será escenario de actividades culturales promovidas por las embajadas en Argentina de los diferentes países que son francófonos en distinto grado, que integran el Grupo de Embajadas Francófonas (GAF).

Por un período que comenzó el pasado 4 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril de 2026, se celebra este idioma con exposiciones, conferencias, música, cine y visitas guiadas.

Son nueve los países miembros del GAF y que participan de la celebración de la francofonía junto a la Argentina, el Institut Français d’Argentine (IFA) y la Alianza Francesa de Buenos Aires: Bélgica, Canadá, Francia, Haití, Líbano, México, Rumania, República Democrática del Congo y Suiza.

El francés es la 4ª lengua de comunicación internacional y la 5a en cantidad de hablantes. Se ubica detrás del chino mandarín, el inglés, el español y el árabe. Junto con el inglés, es la única lengua hablada en los 5 continentes. Es idioma oficial o co-oficial en 29 países: entre ellos, lógicamente Francia, pero en Europa también Luxemburgo, Suiza, Bélgica y Mónaco; o, en África, Burundi, Camerún, Guinea Ecuatorial, Madagascar, República Centroafricana, Ruanda o Chad; y,en el continente americano, Canadá y Haití.

También es un idioma muy hablado en muchos otros países aunque no como lengua oficial. Es el caso de Túnez, Argelia, Líbano, e incluso Rumania.

Mapa de la comunidad francófona en el mundo

Cabe destacar que la Argentina es miembro observador de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), que reúne países y territorios donde el francés es hablado, tanto como idioma oficial, de enseñanza o de uso cotidiano.

Esto representa una comunidad lingüística de más de 320 millones de personas a nivel mundial, lo que constituye un espacio de intercambio cultural, educativo y económico, siendo la OIF su principal institución.

Este 2026, la celebración incluye la proyección de films, exposiciones, actividades gastronómicas, visitas guiadas temáticas, conferencias, conciertos, concursos y una tarde electro especial destinada a la juventud, entre muchas opciones más.

Dentro de la programación prevista se destaca la proyección de films de Rumania, Canadá, Francia, Haití, República del Congo, Bélgica y México; la exposición “Écrire en Français” que se inauguró el 5 de marzo en la Alianza Francesa de Buenos Aires; una presentación de la cultura libanesa a través de su gastronomía y baile en el Club Libanés el jueves 19 de marzo; y la Tarde electro el sábado 21 de marzo, de 17 a 19 hs, en el jardín del Museo de Arte Decorativo, etcétera.

Las actividades son abiertas al público, con ingreso gratuito.

La Alianza Francesa de Buenos Aires será sede de varias actividades durante el Mes de la Francofonía

Programación de la Celebración de la Francofonía 2026

Miércoles 11 de marzo:

19 H – FRANCOFONÍA – CINE

Una colonia / Une colonie

Geneviève Dulude-De Celles

(Canadá, 2018, duración: 1h42)

Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, CABA)

Viernes 13 de marzo:

19 H – FRANCOFONÍA – CINE

Rivière

Hugues Hariche

(Suiza, 2023, duración: 1h45)

Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, CABA)

Miércoles 18 de marzo:

19 H – FRANCOFONÍA – CINE

Quelques jours pas plus

Julie Navarro

(Francia, 2023, duración : 1h43)

Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, CABA)

Jueves 19 de marzo:

18 a 20 H – FRANCOFONÍA – GASTRONOMÍA

Presentación de la cultura libanesa a través de su gastronomía y baile

Club Libanés (Junín 1462, CABA)

Viernes 20 de marzo:

19 H – FRANCOFONÍA – CINE

Película a definir

(Haití)

Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, CABA)

Sábado 21 de marzo:

13 a 16 H – FRANCOFONÍA – JÓVENES

Ágora de juventud, Fundación Live Love

Club Libanés (Junín 1462, CABA)

17 a 19 H – FRANCOFONÍA – MÚSICA

Tarde de música electrónica francófona

Jardín del Museo de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902, CABA)

Miércoles 25 de marzo

19 H – FRANCOFONÍA – CINE (Documental)

De la rumba al soukouss / Kin-Malebo Danse

Dom Pedro

(República Democrática del Congo, duración: 52min.)

Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, CABA)

Jueves 26 de marzo

18.30 a 19.30 H – FRANCOFONÍA – CONFERENCIA

Conferencia sobre Estudios Superiores

Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA)

19 H – FRANCOFONÍA – EXPOSICIÓN

Inauguración de la exposición “Diversidad, Género e Inclusión en la Historieta”

Lanzamiento virtual del 2do Concurso de Historieta

Centro de la Historieta y el Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Agüero 2502, CABA)

Viernes 27 de marzo:

19 H – FRANCOFONÍA – CINE

Después del vino de honor a las 18.30 H

La jaula de oro

Diego Quemada-Díaz

(México, 2013, duración: 110 min.)

Auditorio de la Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, CABA)

Sábado 28 de marzo

15 a 16.30 H – FRANCOFONÍA – LITERATURA

Lectura de poesía “La voz humana” / “La voix humaine”

Librería Mil y Una Hojas (Av. Córdoba 960, CABA)

Domingo 29 de marzo:

15 H - FRANCOFONÍA – PATRIMONIO

Visita guiada del Palacio Libertad en francés.

Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA)

Martes 30 de marzo:

19 a 21 H – FRANCOFONÍA – MÚSICA

“Aller retour” / “Ida y vuelta” / “Dus-întors”, Un viaje musical de Buenos Aires a Bucarest, vía Paris

Un concierto de música francesa, música rumana y tango argentino, presentado por la cantante rumana Andreea Vieru junto con el cuarteto Siempre Tango.

Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, CABA)

Miércoles 1 de abril:

19 H – FRANCOFONÍA – CINE

El placer de perder / Aimer Perdre

Lenny Guilt y Harpo Guilt

(Bélgica, 2024, duración: 86 min.)

Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, CABA)

