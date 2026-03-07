Mama Antula: llevó la espiritualidad como bandera, fundó un centro para practicarla y se convirtió en la primera santa argentina

Misionera sin mandato formal, predicadora sin púlpito, Mama Antula recorrió miles de kilómetros para difundir los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola (Gustavo Gavotti)

Mama Antula fue una figura profundamente incómoda para su tiempo. Nacida en Santiago del Estero en 1730, eligió un camino que no estaba previsto para una mujer del siglo XVIII. No ingresó en un convento de clausura ni se refugió en una piedad privada. Se consagró como beata (laica consagrada) y asumió una vida pública, itinerante, austera y exigente. Se volvió misionera sin mandato formal, organizadora de multitudes, predicadora sin púlpito. Su obra principal fue sostener y difundir los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola en el momento más adverso imaginable: después de la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles en 1767. Aquella expulsión marcó un quiebre profundo en la vida religiosa del Río de la Plata. Los Ejercicios, una práctica espiritual intensa, ordenada y transformadora, parecían condenados a desaparecer sin sus creadores. Muchos entendieron que continuar con ellos era un acto de desobediencia implícita. Mama Antula leyó la historia de otro modo. Para ella, la expulsión no anulaba la obra, sino que la hacía más urgente. Si los jesuitas ya no podían predicar, alguien debía continuar. Y ese “alguien” fue una mujer laica, sin poder institucional y con una convicción inquebrantable.

Vestida con hábito negro al estilo de una sotana, y con su cabeza cubierta con un manto negro, recorrió miles de kilómetros por caminos hostiles, atravesando pueblos, campos y ciudades, llevando consigo una propuesta espiritual que exigía silencio, introspección y conversión profunda. No prometía milagros rápidos ni consuelos fáciles. Proponía enfrentarse con la propia conciencia. Esa radicalidad fue la clave de su éxito y, al mismo tiempo, la raíz de los conflictos que afrontó. Desde el comienzo fue mirada con desconfianza. Para las autoridades civiles, una mujer que reunía multitudes, organizaba retiros espirituales y ejercía una influencia real sobre personas de todas las clases sociales era, como mínimo, un problema. Para sectores del clero, su condición femenina y laica rompía un orden cuidadosamente establecido. Fue denunciada, interrogada, vigilada. Se intentó limitar su accionar, desacreditarla, reducirla al silencio. Se la acusó de fanatismo, de imprudencia, de extralimitarse. Nada de eso la detuvo. Persistió con una tenacidad que no era agresiva, pero sí implacable. Nunca se presentó como rebelde, pero tampoco retrocedió cuando estaba convencida de la rectitud de su misión. Esa firmeza, sostenida en el tiempo, terminó produciendo un efecto inesperado: quienes la combatían comenzaron a reconocer la seriedad de su obra, la profundidad espiritual de los Ejercicios y el impacto moral que generaban en quienes los practicaban. Lentamente la oposición se transformó en tolerancia; luego, en colaboración.

El fruto más visible de esa perseverancia fue la construcción de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires. Levantar ese edificio, a fines del siglo XVIII, fue una verdadera proeza. No había respaldo oficial ni recursos garantizados. Hubo donaciones pequeñas, trabajo comunitario, gestiones interminables, favores pedidos con paciencia y aceptados con gratitud. La Casa se convirtió en un centro espiritual sin precedentes en el Río de la Plata. Por sus salas pasaron gobernadores, funcionarios, comerciantes, militares, esclavos, mujeres marginadas y hombres poderosos. Todos eran recibidos bajo la misma lógica: el silencio, el examen de conciencia, la confrontación interior. Mama Antula no hacía distinciones. Para ella, la experiencia espiritual era radicalmente igualadora. En una sociedad jerárquica y rígida, los Ejercicios se volvían un espacio de extraña democracia interior.

Mama Antula logró construir la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires, un sitio que se transformó en un centro sin precedentes en el Río de la Plata. Por él pasaron gobernadores, funcionarios, comerciantes, militares, esclavos, mujeres marginadas y hombres poderosos (Gustavo Gavotti)

Con el paso del tiempo, incluso las autoridades civiles y eclesiásticas que habían intentado frenar su acción terminaron ayudando a sostenerla. La obra era demasiado visible y sus frutos demasiado evidentes como para seguir negándolos. Mama Antula había logrado algo excepcional: transformar la resistencia en reconocimiento sin abandonar jamás su camino.

Murió un día como hoy hace 227 años, rodeada por su comunidad, sin honores oficiales, fiel a la pobreza que había elegido. Sin embargo, su muerte no pasó desapercibida. La fama de santidad era tan fuerte que se decidió dejar constancia visual de su cuerpo. El artista Salas, conocido como “el Madrileño”, pintó entonces In corpore insepulto, un retrato post mortem que la muestra como era al final de sus días. No era un gesto menor. En una época en la que el cuerpo solía ocultarse, ese retrato afirmaba que su vida merecía ser recordada tal como había sido: visible, concreta, encarnada. Fue sepultada en la Iglesia de la Piedad, en Buenos Aires, por la madrugada, el 8 de marzo, llevada por los albañiles que estaban construyendo la santa casa de ejercicios, con un entierro simple, de cruz sencilla que no dejará marca de su sepultura, pero debajo de su ataúd pusieron un leño de ñandubay (que aun se conserva en la santa casa) para marcar el lugar. Con los años, su nombre sobrevivió más en la memoria popular que en los libros. La ciudad creció, cambió de rostro, de ritmo y de prioridades. Mama Antula parecía quedar en un segundo plano.

Con el paso de los siglos su historia comenzó a ser revisada, estudiada y revalorizada por historiadores, fieles y miembros de la Iglesia. El proceso de canonización fue largo y minucioso. Se inició formalmente a principios del siglo XX, en 1905 y avanzó entre investigaciones históricas, recopilación de testimonios y el estudio de milagros atribuidos a su intercesión. Pero tuvo un impulso decisivo en Buenos Aires, cuando el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio asumió su figura como propia. El padre Bergoglio supo ver en Mama Antula algo más que una beata virreinal. Vio un modelo de Iglesia, misionera, austera y profundamente comprometida con la conciencia personal. Reconoció en ella una desconfianza saludable hacia el poder, una resistencia al clericalismo y una cercanía real con el pueblo. La promovió, la estudió, la propuso como ejemplo. Entre el cardenal porteño y la mujer santiagueña se fue tejiendo una unidad espiritual que atravesaba los siglos: la misma fe vivida como servicio, la misma valentía frente a la incomprensión, la misma convicción de que la transformación verdadera comienza en el interior.

El papa Francisco presidió la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como "Mama Antula", en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 11 de febrero de 2024 (AP Photo/Alessandra Tarantino)

No fue casual que la canonización llegara bajo el pontificado de Francisco. En 2024, Mama Antula fue proclamada santa, convirtiéndose en la primera mujer argentina en alcanzar ese reconocimiento universal. El gesto tuvo un peso simbólico profundo. Francisco canonizaba a una mujer que había desafiado estructuras, soportado persecuciones y construido comunidad desde abajo. En muchos sentidos, era una confirmación histórica de su propio camino pastoral. Hoy, la tumba de Santa María Antonia de San José en la Iglesia de la Piedad es sobria, casi austera. No hay ornamentos excesivos ni gestos triunfalistas. Hay piedra, silencio y una inscripción que recuerda a quien caminó kilómetros para que otros pudieran caminar libres. El lugar es visitado por fieles, historiadores y curiosos. No buscan reliquias espectaculares. Buscan coherencia. Buscan sentido.

Mama Antula fue incómoda en vida y lo sigue siendo en la memoria. No encaja del todo en las estampitas devocionales. No fue dócil, no fue silenciosa, no fue obediente en el sentido cómodo del término. Fue fiel. Y esa fidelidad la llevó a enfrentar al poder, a dialogar con él y, finalmente, a transformarlo. Murió en 1799 y fue canonizada en 2024. Entre una fecha y otra, la Argentina cambió de nombres, de gobiernos y de mapas. Pero su figura permaneció, como esas verdades que tardan en ser aceptadas y que, cuando finalmente lo son, ya no pueden ser ignoradas. A ese recorrido histórico y espiritual se suma hoy una lectura inevitablemente contemporánea. Mama Antula interpela a una Argentina que todavía discute el lugar de las mujeres, el sentido de la autoridad y la relación entre fe, poder y conciencia. Su figura no puede ser reducida a un objeto devocional ni a una curiosidad virreinal. Fue una mujer que entendió la religión como experiencia transformadora y no como mero orden social. En ese sentido, su legado resulta incómodo porque obliga a revisar prácticas, discursos y jerarquías que aún persisten.

Su modo de ejercer liderazgo fue radicalmente distinto al dominante en su época. No impuso desde la fuerza ni desde el cargo, sino desde la coherencia de vida. Convenció sin gritar, resistió sin romper, avanzó sin humillar. Esa forma de conducción, profundamente evangélica, explica por qué logró sostener una obra tan compleja durante décadas, incluso en contextos adversos. También explica por qué su figura fue lentamente absorbida por la memoria popular, aun cuando los relatos oficiales tardaron en reconocerla.

El legado de Mama Antula sigue interrogando qué lugar se le da hoy a la conciencia personal, cuánto se tolera la disidencia que nace de la fe y hasta dónde se está dispuesto a aceptar una santidad que no se acomoda a los moldes tradicionales (Gustavo Gavotti)

La Santa Casa de Ejercicios, que todavía se mantiene en pie en Buenos Aires, funciona como un testigo material de esa perseverancia. Sus muros no solo guardan historia religiosa, sino también social y política. Allí se cruzaron proyectos de país, crisis personales, conversiones íntimas y decisiones públicas. No es exagerado afirmar que parte del ADN moral del Río de la Plata se moldeó en ese espacio silencioso, impulsado por una mujer que nunca ocupó un cargo formal. La canonización, lejos de clausurar el debate, lo reactualiza.

Convertida oficialmente en santa, Mama Antula deja de ser solo patrimonio argentino para incorporarse a la memoria universal de la Iglesia. Pero ese reconocimiento no la domestica. Por el contrario, la vuelve más visible y, por eso mismo, más desafiante. Su vida sigue preguntando qué lugar se le da hoy a la conciencia personal, cuánto se tolera la disidencia que nace de la fe y hasta dónde se está dispuesto a aceptar una santidad que no se acomoda a los moldes tradicionales.

En la imponente basílica de la Piedad, frente a su tumba sobria, esa pregunta permanece abierta. No hay respuestas fáciles. Solo la certeza de que, dos siglos después de su muerte, la Mama Antula sigue caminando por la historia argentina.