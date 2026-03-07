A un año de la tragedia de Bahía Blanca: día de duelo, una misa en la catedral local y el mensaje del intendente

Mensaje de Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca

El primer aniversario de la inundación que arrasó Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025 encontró a la ciudad bonaerense inmersa en un proceso de reconstrucción y memoria, con homenajes públicos, investigaciones judiciales concluidas y manifestaciones artísticas surgidas de la tragedia, mientras las autoridades decretaron para hoy día de duelo y convocaron a la comunidad a sostener la resiliencia que les permitió ponerse de pie frente al desastre.

La catástrofe, que se desató cuando un frente de tormenta descargó precipitaciones extremas sobre Bahía Blanca y sus alrededores, provocó la muerte de 18 personas, casi 1.450 evacuaciones y el alojamiento de 1.300 damnificados en centros dispuestos durante la emergencia. Entre las víctimas se encotraron las hermanas Pilar y Delfina Hecker, de cinco y un año respectivamente, y el chofer Rubén Zalazar, quienes murieron en General Cerri durante un intento de huida y rescate sobre la Ruta 3.

El posteo del intendente Susbielles, a un año de la tragedia en Bahía Blanca (@fsusbielles)

En el primer aniversario, el intendente Federico Susbielles decretó día de duelo y convocó a una misa en la Catedral local para hoy a las 19 horas, invitando a la comunidad a mantener viva la memoria de los fallecidos y a honrar el temple social. “Nadie sale igual de una catástrofe, ni individual ni colectivamente. Siento la necesidad como intendente y como vecino de esta ciudad de abrazar, de acompañar, de estar al lado de cada uno de los familiares y seres queridos de las 18 víctimas que tuvimos en la tragedia”.

Además, agregó que, por ese motivo, “he decretado el duelo para el día sábado, que todas nuestras banderas estén a media asta y sobre las 19 horas realizaremos, junto al arzobispo, una misa en la Catedral de nuestra ciudad”. Y recordó que muchos comerciantes “van a rescatar y recordar también historias de heroísmo y solidaridad, de gente que los rescató, de gente que los ayudó en un momento muy difícil, que estuvo pendiente”.

Las inundaciones en Bahía Blanca provocaron la muerte de 18 personas, casi 1.450 evacuaciones y el alojamiento de 1.300 damnificados (REUTERS/Juan Sebastian Lobos)

“Resiliencia”, “coraje” y “temple”, fueron algunas de las palabras que nombró el alcalde bahiense para recordar las cualidades de su pueblo para afrontar la tragedia. “Esa fuerza de nuestra gente es la que permitió que Bahía Blanca no se doblegue, no caiga y que pueda estar nuevamente de pie. Sobre esa cualidad se va a poder construir un mejor futuro para Bahía Blanca", cerró.

Homenaje, investigaciones y música

Una gigantografía instalada en la entrada de General Cerri, impulsada por familiares y autoridades, recuerda a Zalazar y las hermanas Hecker en la zona del siniestro. La madre de las niñas, Marina Hagg, manifestó: “Rubén Zalazar debe ser reconocido en Bahía Blanca. Lo más trágico fue lo de él: sin conocernos quiso ayudarnos”.

Por su parte, en febrero, la concejal Fabiana Úngaro presentó formalmente un proyecto de ordenanza para impulsar un reconocimiento institucional. La iniciativa contempla reservar el nombre de Rubén Zalazar para la designación futura de espacios públicos o bienes municipales. “Intentó auxiliar a la familia poniendo en riesgo su propia vida en un contexto de peligro”, destaca el texto del proyecto.

A un año de las inundaciones en Bahía Blanca, homenajearon a las hermanas Pilar y Delfina Hecker y a Rubén Zalazar, el hombre que intentó salvarlas

El aniversario coincidió con un ciclo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local, donde Susbielles repasó las medidas tomadas tras la emergencia. Se refirió a la suspensión de clases, la interrupción preventiva del transporte y actividades, y la coordinación con la provincia para iniciar obras públicas de infraestructura hidráulica, vial, sanitaria y de hábitat.

La presidenta del Concejo, Gisela Caputo, enfatizó el compromiso de reconstrucción de la mayoría del cuerpo legislativo y la urgencia de respuestas estructurales. El intendente destacó descensos en seguridad ciudadana durante 2025: los asaltos bajaron un 28,3%, los robos automotores un 36,7% y los hurtos un 20,4%. Insistió en que esa “incuestionable mejora” exige mantener el trabajo coordinado.

Vehículos amontonados, producto de la correntada de agua tras las trágicas inundaciones del 7 de marzo de 2025 en Bahía Blanca (AP Foto/Juan Sebastian Lobos)

Por otro lado, la fiscal Marina Lara, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, encabezó tres investigaciones penales sobre los fallecimientos, la búsqueda de personas desaparecidas y denuncias en redes sociales acerca de posibles víctimas adicionales.

Según lo que señaló ellá a La Nueva, “una de las instrucciones penales preparatorias se inició como consecuencia de los fallecidos a partir de lo sucedido y otra fue por la averiguación de paraderos, inmediatamente después del evento. Eran personas que no habían vuelto a tener contacto con familiares o amigos o estaba desencontrados”. El Ministerio Público Fiscal convocó a testigos y promovió nuevas búsquedas, pero no surgió prueba alguna de muertes no reportadas.

El Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca finalizó el cierre de los expedientes acerca de la búsqueda de víctimas no identificadas (EFE/ Pablo Presti)

Acerca de la presunta existencia de una mayor cantidad de decesos que los informados oficialmente, el MPF finalizó con el cierre de los expedientes a partir de no detectarse delitos.

Por último, el músico bahiense Manuel Angelini canalizó la experiencia de la comunidad en una canción inspirada en relatos de vecinos y familias afectadas. “Cuando me puse a escribirla, no es que me senté pensando ‘voy a escribir algo sobre la inundación’, sino que me salió naturalmente”, contó Angelini a La Nueva. El proyecto se convirtió en un tango colectivo con instrumentistas locales y la voz de Marianela Pacheco.